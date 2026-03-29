На 81 г. бащата на Меган Маркъл залюби младата си медицинска сестра (СНИМКИ)

29 Март, 2026 20:24 3 580 19

Томас Маркъл претъпя спешна ампутация на крака миналата година, но това го срещна отново с любовта

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Бащата на Меган Маркъл – Томас Маркъл – заяви, че е намерил ново щастие в личния си живот, след като е започнал връзка със значително по-млада медицинска сестра.

В интервю за британски медии 81-годишният Маркъл споделя, че се чувства „благословен и истински щастлив“, след години, които описва като трудни и самотни. „Не съм очаквал отново да намеря радост на тази възраст. Дълго време се чувствах пренебрегнат и тъжен, но сега отново се радвам на живота“, казва той.

Новата му партньорка, 46-годишната Рио Канедо, работи като медицинска сестра в град Себу във Филипините. Двамата се запознават по време на възстановяването на Маркъл след операция за ампутация на крака му. Именно във Филипините той се премества през януари 2025 г. заедно със сина си Томас Маркъл-младши.

Томас Маркъл не крие, че връзката им може да предизвика критики заради възрастовата разлика, но подчертава, че това не го притеснява. По думите му, историята му е доказателство, че човек може да намери спокойствие и любов на всяка възраст.

Здравословното му състояние през последните месеци също е било нестабилно. В началото на декември той е приет в интензивно отделение след спешна операция, а преди това е преживял инсулт. В момента се бори и с пневмония, но посочва, че получава постоянни грижи от своята партньорка, която следи стриктно хранителния му режим, включително ограничаване на захарта и насърчаване на по-добра хидратация.

По думите му животът във Филипините предлага по-спокойна среда и различно отношение към възрастните хора. „Тук хората са по-грижовни и уважителни“, отбелязва той, като подчертава, че именно тази атмосфера му е помогнала да се възстанови както физически, така и емоционално.

Отношенията му с дъщеря му, херцогинята на Съсекс, остават обтегнати. Въпреки че по информация на медии тя е направила опит да се свърже с него по време на здравословните му проблеми, Маркъл заявява, че е оставил тази тема зад себе си.

„Дълго време бях тъжен заради Меган, но сега отново намирам повод да се усмихвам“, казва той, като добавя, че се опитва да се фокусира върху настоящето и върху хората около себе си.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Негатив

    30 4 Отговор
    Си ганска му работа

    20:34 29.03.2026

  • 2 Мъж

    25 1 Отговор
    Този свет е мръсен и долен несправедлив и не добър

    Коментиран от #11

    20:34 29.03.2026

  • 3 Анита будалата

    11 3 Отговор
    И аз искам един дедковец да ма плющи 🤭🤭🤣❤️

    20:52 29.03.2026

  • 4 Анонимен

    21 3 Отговор
    Любов от пръв поглед. Капиталистически ценности.

    21:08 29.03.2026

  • 5 Рамбо

    27 3 Отговор
    Хванал си млада булка да има кой да му сменя памперса

    21:17 29.03.2026

  • 6 Българин

    21 2 Отговор
    А ние тук рядко доживяваме до 81 години.

    21:26 29.03.2026

  • 7 Евгени от Алфапласт

    10 8 Отговор
    И тоя пед.фил се оказа.

    21:27 29.03.2026

  • 8 Мъж

    4 0 Отговор
    Умният мъж ще си купи апартамент и няма да даде нито стотинка на глупавата Бети за почивка , е за тези действия орден Стара планина ❤️❤️🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    21:34 29.03.2026

  • 9 Опааа

    11 2 Отговор
    “… но това го срещна отново с любовта.” Събинооооо! Каква любов МА мисиркоооооо?!?

    21:34 29.03.2026

  • 10 Младост младост ти за старото си

    9 1 Отговор
    Радост

    21:40 29.03.2026

  • 11 Земята

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Мъж":

    Се превърна в изключително лошо,неприятно и негостоприемно място за живот - много добре да си помислят тези,които се канят да се възпроизвеждат!

    Коментиран от #13

    21:42 29.03.2026

  • 12 По добре с един крак в царството божие

    5 1 Отговор
    Отколкото с двата в геената

    21:43 29.03.2026

  • 13 Лайф из лайф

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Земята":

    Се ла ви

    21:48 29.03.2026

  • 14 Сензация

    4 2 Отговор
    Анита от почивка с три приятелки решили да ядат супа. Отишли в ресторант , поръчали си трите жени шкембе чорба. След 20 минути поръчката им била изпълнена , на всички жени освен на Анита сервитьора дал шкембе чорба , а на Анита супа от курешки глави. Анита останала много доволна 🤣🤣🤣🤭

    Коментиран от #15

    21:49 29.03.2026

  • 15 Дзак

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "Сензация":

    Явно във факти.бг има любител на деликатеси!

    22:25 29.03.2026

  • 16 Казанлъшкия

    4 1 Отговор
    Взаимна любов ще да е. Тоя вече няма с кво, затова ще я помпа с пръстче.

    23:10 29.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.