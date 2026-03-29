На 81 г. бащата на Меган Маркъл залюби младата си медицинска сестра (СНИМКИ)

Бащата на Меган Маркъл – Томас Маркъл – заяви, че е намерил ново щастие в личния си живот, след като е започнал връзка със значително по-млада медицинска сестра.

В интервю за британски медии 81-годишният Маркъл споделя, че се чувства „благословен и истински щастлив“, след години, които описва като трудни и самотни. „Не съм очаквал отново да намеря радост на тази възраст. Дълго време се чувствах пренебрегнат и тъжен, но сега отново се радвам на живота“, казва той.

Новата му партньорка, 46-годишната Рио Канедо, работи като медицинска сестра в град Себу във Филипините. Двамата се запознават по време на възстановяването на Маркъл след операция за ампутация на крака му. Именно във Филипините той се премества през януари 2025 г. заедно със сина си Томас Маркъл-младши.

Томас Маркъл не крие, че връзката им може да предизвика критики заради възрастовата разлика, но подчертава, че това не го притеснява. По думите му, историята му е доказателство, че човек може да намери спокойствие и любов на всяка възраст.

Здравословното му състояние през последните месеци също е било нестабилно. В началото на декември той е приет в интензивно отделение след спешна операция, а преди това е преживял инсулт. В момента се бори и с пневмония, но посочва, че получава постоянни грижи от своята партньорка, която следи стриктно хранителния му режим, включително ограничаване на захарта и насърчаване на по-добра хидратация.

По думите му животът във Филипините предлага по-спокойна среда и различно отношение към възрастните хора. „Тук хората са по-грижовни и уважителни“, отбелязва той, като подчертава, че именно тази атмосфера му е помогнала да се възстанови както физически, така и емоционално.

Отношенията му с дъщеря му, херцогинята на Съсекс, остават обтегнати. Въпреки че по информация на медии тя е направила опит да се свърже с него по време на здравословните му проблеми, Маркъл заявява, че е оставил тази тема зад себе си.

„Дълго време бях тъжен заради Меган, но сега отново намирам повод да се усмихвам“, казва той, като добавя, че се опитва да се фокусира върху настоящето и върху хората около себе си.