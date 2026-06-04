Станислав Стоянов пред фАКТИ: В следващия програмен период парите за земеделие може да са по-малко

В Брюксел евродепутатът Станислав Стоянов подчерта значението на европейската земеделска политика за България. "Секторът разполага с 387 млрд. евро за периода 2021–2027 г., като близо 8 млрд. евро са предвидени за страната ни", обяясни той на пресконференция в Брюксел.

Стоянов предупреди, че в следващия програмен период се очаква намаляване на средствата за земеделие, докато изискванията към фермерите стават все по-сложни. Според него прекомерната бюрокрация затруднява особено малките стопани и е необходимо опростяване на процедурите и достъпа до финансиране.

Той посочи като основни предизвикателства високите цени на торовете, проблемите във веригите на доставки и ефектите от споразумението с Меркосур. Стоянов призова за баланс между екологичните политики и подкрепата за земеделските производители.

Сред приоритетите му са гарантиране на достойни доходи за фермерите, развитие на селските райони и запазване на адекватно финансиране за България, като се отчитат спецификите на българското земеделие.