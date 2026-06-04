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Станислав Стоянов пред фАКТИ: В следващия програмен период парите за земеделие може да са по-малко

Станислав Стоянов пред фАКТИ: В следващия програмен период парите за земеделие може да са по-малко

4 Юни, 2026 16:17 510 8

  • станислав-
  • стоянов-
  • евродепутат-
  • възраждане-
  • земеделие

Необходими са по-малко бюрокрация и по-прагматични политики за земеделието, казва евродепутатът

Станислав Стоянов пред фАКТИ: В следващия програмен период парите за земеделие може да са по-малко - 1
Снимка:Факти.бг
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

В Брюксел евродепутатът Станислав Стоянов подчерта значението на европейската земеделска политика за България. "Секторът разполага с 387 млрд. евро за периода 2021–2027 г., като близо 8 млрд. евро са предвидени за страната ни", обяясни той на пресконференция в Брюксел.

Стоянов предупреди, че в следващия програмен период се очаква намаляване на средствата за земеделие, докато изискванията към фермерите стават все по-сложни. Според него прекомерната бюрокрация затруднява особено малките стопани и е необходимо опростяване на процедурите и достъпа до финансиране.

Той посочи като основни предизвикателства високите цени на торовете, проблемите във веригите на доставки и ефектите от споразумението с Меркосур. Стоянов призова за баланс между екологичните политики и подкрепата за земеделските производители.

Сред приоритетите му са гарантиране на достойни доходи за фермерите, развитие на селските райони и запазване на адекватно финансиране за България, като се отчитат спецификите на българското земеделие.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СЪСИПАХТЕ БЪЛГРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

    6 1 Отговор
    И ВНАСЯМЕ ОТРОВИТЕ НА ДРУГИТЕ СТРАНИ.

    16:31 04.06.2026

  • 2 Ами ! ииии !

    5 0 Отговор
    Имаше си торови Заводи !

    Кой ги разруши ?

    И Унищожи ?

    Интереса !

    На Капитала !

    Коментиран от #4

    16:31 04.06.2026

  • 3 Кондуктора

    6 0 Отговор
    Тия ще докарат зърнарите да се возят на Дачии!

    16:34 04.06.2026

  • 4 Имаше си И !

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ами ! ииии !":

    Имаше си И !

    Атомни централи !

    Имаше си !

    И напоителни системи !

    И Работеха !

    И Даваха Продукт !

    Кой ги разруши !

    36 Години !

    Вандализъм !

    Сега !

    Всичко !

    От Начало !

    По Трудния Начин !

    16:39 04.06.2026

  • 5 Вашето мнение

    6 1 Отговор
    И към настоящият момент за българското земеделие парите са най-малко, субсидиите в другите държави като германия, франция, италия, нидерландия и други са много по-големи от тези за българските земеделски производители. Единствената полза от ес е за нпо-плямпалата.

    16:40 04.06.2026

  • 6 ЧОЧО

    3 1 Отговор
    Всички селяни станахме граждани. Селата обезлюдяха, сега се сетихме да ги възродим. Един път умрял събуждане няма. Ще ядем вносно и това е.

    16:55 04.06.2026

  • 7 Честита "промяна" (поредната)

    3 2 Отговор
    на малоумните путинофили, които фърлиха на измамата Моше Боташ Крадев!

    16:57 04.06.2026

  • 8 Бойко Тиква

    1 0 Отговор
    Зълнарите да си продават Майбасите и Бентлитата.

    17:31 04.06.2026

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