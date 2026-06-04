Станислав Стоянов пред фАКТИ: В следващия програмен период парите за земеделие може да са по-малко

В Брюксел евродепутатът Станислав Стоянов подчерта значението на европейската земеделска политика за България. "Секторът разполага с 387 млрд. евро за периода 2021–2027 г., като близо 8 млрд. евро са предвидени за страната ни", обяясни той на пресконференция в Брюксел.
Стоянов предупреди, че в следващия програмен период се очаква намаляване на средствата за земеделие, докато изискванията към фермерите стават все по-сложни. Според него прекомерната бюрокрация затруднява особено малките стопани и е необходимо опростяване на процедурите и достъпа до финансиране.
Той посочи като основни предизвикателства високите цени на торовете, проблемите във веригите на доставки и ефектите от споразумението с Меркосур. Стоянов призова за баланс между екологичните политики и подкрепата за земеделските производители.
Сред приоритетите му са гарантиране на достойни доходи за фермерите, развитие на селските райони и запазване на адекватно финансиране за България, като се отчитат спецификите на българското земеделие.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СЪСИПАХТЕ БЪЛГРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ
16:31 04.06.2026
2 Ами ! ииии !
Кой ги разруши ?
И Унищожи ?
Интереса !
На Капитала !
Коментиран от #4
16:31 04.06.2026
3 Кондуктора
16:34 04.06.2026
4 Имаше си И !
До коментар #2 от "Ами ! ииии !":Имаше си И !
Атомни централи !
Имаше си !
И напоителни системи !
И Работеха !
И Даваха Продукт !
Кой ги разруши !
36 Години !
Вандализъм !
Сега !
Всичко !
От Начало !
По Трудния Начин !
16:39 04.06.2026
5 Вашето мнение
16:40 04.06.2026
6 ЧОЧО
16:55 04.06.2026
7 Честита "промяна" (поредната)
16:57 04.06.2026
8 Бойко Тиква
17:31 04.06.2026