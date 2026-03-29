Принц Филип се борил с рак на панкреаса 8 години преди смъртта си

Покойният съпруг на кралица Елизабет II – принц Филип – е живял с рак на панкреаса в продължение на близо осем години преди смъртта си, разкрива нова биографична книга.

В изданието „Queen Elizabeth II“, чиито откъси са публикувани в британски медии, биографът Хюго Викърс посочва, че диагнозата е поставена през юни 2013 г., по време на 11-дневен болничен престой. Според информацията става дума за неоперабилен тумор, открит след хирургична интервенция в областта на корема.

Принц Филип умира през април 2021 г. в замъка Уиндзор, малко преди да навърши 100 години. В официалния му смъртен акт като причина е посочена „напреднала възраст“.

Книгата разкрива и детайли от последните му часове. Вечерта преди смъртта си той сам напуска стаята си, придвижвайки се с помощно средство, и се отправя към едно от помещенията в замъка, където си налива бира. На следващата сутрин става, взема вана, споделя, че не се чувства добре, и умира спокойно.

По данни на автора, принцът е живял с диагнозата значително по-дълго от обичайното за това заболяване, което в повечето случаи има неблагоприятна прогноза.

Съпругата му, кралица Елизабет II, не е била до него в момента на смъртта му. Според източници тя е приела тежко факта, че, както се е случвало и преди, той си е отишъл без възможност за последно сбогуване.

Здравословните проблеми на принц Филип се задълбочават през последното десетилетие от живота му. През 2011 г. той е хоспитализиран заради запушване на коронарна артерия, а две години по-късно преминава лечение в частна клиника в Лондон, където е установено заболяването.

През 2017 г. той се оттегля от официалните си кралски задължения. Въпреки това остава активен в рамките на възможностите си, като според биографа дори през 2019 г. се е появила информация за сериозно влошено състояние, което е наложило обсъждане на извънредни мерки на държавно ниво.

Въпреки здравословните предизвикателства, принц Филип остава дългогодишна ключова фигура в британското кралско семейство, известен със своята активност и обществена ангажираност през по-голямата част от живота си.