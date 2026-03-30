Димитър Рачков страда от сериозна хипохондрия

30 Март, 2026 11:15 2 658 20

"Аз, ако чуя диагноза за някаква болест, веднага я развивам!", казва актьорът

Снимка: Интернет
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Димитър Рачков умее да разсмива публиката, но признава, че извън сцената живее с постоянни притеснения за здравето си. Той говори със самоирония за своята хипохондрия, но близките му са убедени, че зад шегите се крие съвсем истинска тревожност, пише HotArena.net.

"Аз, ако чуя диагноза за някаква болест, веднага я развивам!", казва актьорът. Той има над 110 номера на различни здравни специалисти в телефона си.

Близките на артиста отдавна знаят, че ако посред нощ му се стори, че има температура или леко прикашля, веднага започва да звъни на познати лекари. "Като нещо ми стане, звъня: "Не ми е добре"! Може и да е в 23 часа! Те вече си ме знаят. Имам си трима - четирима дежурни. Като психолози са ми!", шегува се Рачков, макар че в думите му личи съвсем реално безпокойство. Той признава, че доста често му се случва да си внушава, че получава инсулт, тъй като понякога го боли глава.

В лабораториите също го познават много добре. Посрещат го по име, а медицинските сестри дори го черпят с кафе – не защото е звезда, а защото е редовен пациент. От обкръжението на водещия разказват, че той обожава профилактичните изследвания и рядко пропуска възможност да си направи нови. За него най-голямото успокоение е да види резултатите черно на бяло.

"Спокоен съм, когато видя, че изследванията ми официално са в норма", твърди Рачков. Понякога обаче дори и на него му се струва, че прекалява. "Това е бич, сериозен бич, но не се ли побъркахме всички?!", пита се актьорът.

Най-тежкият период за него бил в разгара на пандемията. Тогава тревожността му достигнала връх. "По ковида бях направо полудял!", признава комикът. И добавя нещо, което звучи почти невероятно: "Тогава си направих цели 40 PCR теста в рамките на няколко седмици!"

И до днес водещият не тръгва никъде без аптечка, пълна с лекарства за почти всяка възможна ситуация. В нея има всичко – от термометър и витамини до медикаменти за различни диагнози. "Щом човек може да се смее на собствените си страхове, значи още не е загубил разсъдъка си!", успокоява се Рачков.

Годежът му с бившата адреналинка Виктория Кузманова обаче го прави по-спокоен. Докато се бори със страха си от болести, в личния му живот настъпва щастлив период. Актуалната любов на Рачков в последно време е сред най-обсъжданите теми в артистичните среди. Хубавицата Вики не само е спечелила сърцето на комика, но очевидно е намерила място и в семейството му. Порасналият син на актьора – Димитър-младши, също одобрява избора на баща си и харесва бъдещата си мащеха. Това още повече радва водещия, защото той неведнъж е казвал, че семейството е най-голямото богатство в живота му.

Рачков и Кузманова не крият, че са щастливи, а близките им са убедени, че актьорът е по-спокоен, откакто има стабилна връзка.

Иначе Виктория е добре позната на публиката. Преди години тя стана популярна като една от адреналинките в "Господари на ефира", а по-късно участва и в предаването "Един за друг", където спечели формата с тогавашния си партньор Явор Зайн. След време двамата се разделиха, но продължават да поддържат добри отношения заради дъщеря си Карина.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 кой мy дpeмe

    29 2 Отговор
    не ме занимавайте с некви наркомани и комарджии

    11:17 30.03.2026

  • 2 Освалдо Риос

    22 1 Отговор
    Хипохондрията на микропениса.

    11:17 30.03.2026

  • 3 живее с постоянни притеснения за

    24 1 Отговор
    булицата млада да не скъса синджира

    Коментиран от #11

    11:18 30.03.2026

  • 4 Стенли

    20 1 Отговор
    Рачков да вземе да си навре главата в тоалетната чиния но след някой който я е ползвал и е имал разстройство и не пуснал водата , тогава ще оздравее от всички болести😁

    11:18 30.03.2026

  • 5 Панелната Кочина

    10 1 Отговор
    Знаете ли, какво свързва всякакви актьорчета, чалга изпълнителчета, политици, лекари, и ченгета?

    Коментиран от #9

    11:19 30.03.2026

  • 6 Трол

    13 1 Отговор
    Ако си сложи от най-новите ваксини, няма страшно.

    11:19 30.03.2026

  • 7 Кънчо

    15 1 Отговор
    Кука ми на пура.

    11:23 30.03.2026

  • 8 Ясно!

    10 2 Отговор
    Търсене на причината, защо не рипа това, което трябва да рипа! Принципно правилен подход...

    11:23 30.03.2026

  • 9 1488

    11 2 Отговор

    До коментар #5 от "Панелната Кочина":

    "Знаете ли, какво свързва всякакви актьорчета, чалга изпълнителчета, спортисти, политици, лекари, и ченгета?"

    🎃 и 🐖, щото сичките са там

    11:24 30.03.2026

  • 10 МП4

    13 3 Отговор
    Човека е шизофреник

    11:25 30.03.2026

  • 11 Рачков ли

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "живее с постоянни притеснения за":

    Та той ще извика приятели за да гледа булката си как я ........

    11:26 30.03.2026

  • 12 12340

    9 0 Отговор
    "...Тогава си направих цели 40 PCR теста в рамките на няколко седмици!"...."
    ....и дет се вика--"резултата е видим"!:))

    11:39 30.03.2026

  • 13 Кой го пуска

    10 2 Отговор
    тоя сбърканяк, предавания да води?

    Коментиран от #14

    11:48 30.03.2026

  • 14 Новичок

    7 2 Отговор

    До коментар #13 от "Кой го пуска":

    Арменците, и тия от с0р0с тв.Пфу...

    11:59 30.03.2026

  • 15 Артилерист

    8 1 Отговор
    Покрай членове на семейството съм гледал някои прояви на Рачков. Той е умен, находчив/реагира бързо на ситуациите, но често прекалява до чисто лигавене. Последното ми дава основание никога да не пусна телевизора с негова програма, ако зависи от мен. Иначе съм голям фен на сериозния хумор и мога по сто пъти да гледам Парцалев, Калоянчев, В. Попов, Попандов, Мутафова, Лолова и всички от филмите Оркестър без име, Тримата от запаса, Баш майстора, Момчето си отива и тн., и тн. Незаменими и незабравими...

    12:07 30.03.2026

  • 16 П.З.Венков

    4 1 Отговор
    Преподобний Димитър Рачков (П.Д.РАчков) развива неустоимост към магистрали ! Особено към техните умалени удвоени модели от бЕло на масичката ...

    12:09 30.03.2026

  • 17 Механик

    9 1 Отговор
    Този може да разсмива само най-ограничените умствено хора. Това е един кресльо, който се гърчи и прави чупки, крякайки нещо и смеейки се като ...
    НАрода сериозно изпростя и продължава да гледа откровени идиотизми, пълнейки джобовете на разни Халваджии и пр.

    12:26 30.03.2026

  • 18 Страх

    4 0 Отговор
    го е да не умре , ли ?

    12:39 30.03.2026

  • 19 Оня с джипката от Банкя

    3 0 Отговор
    Явно голотията на Викито адреналинката докарва Рачков до хипохондрия.

    12:52 30.03.2026

  • 20 Защо публикувате едни и същи статии !!!

    1 0 Отговор
    "Димитър Рачков призна, че е страшен хипохондрик: Правих си 40 теста за ковид"
    14 Ноември, 2025 13:592 40716
    Мария Атанасова

    13:26 30.03.2026