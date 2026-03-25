Годеницата на Димитър Рачков ще дава съвети в "На кафе"

25 Март, 2026 08:44 1 127 16

Бившата адреналинка от „Господари на ефира“ отдавна не е на екрана, но явно някой е решил, че е време телевизионната ѝ слава да бъде освежена

Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Димитър Рачков отдавна е доказал, че освен добър комик е и човек, който отлично знае как работи телевизионната кухня. А в нея невинаги най-важни са талантът и упоритостта – понякога по-силни се оказват правилните приятелства и дебелите връзки. Точно затова появата на годеницата му Виктория Кузманова в „На кафе“ при Гала не остана незабелязана и предизвика доста коментари зад кулисите на NOVA, пише flagman.bg.

Бившата адреналинка от „Господари на ефира“ отдавна не е на екрана, но явно някой е решил, че е време телевизионната ѝ слава да бъде освежена. А кой по-подходящ за тази задача от самия Рачков – човекът, който не само е лице на NOVA, но и част от най-близкия кръг около всесилното семейство Халваджиян.

Преди това обаче комикът вече беше направил първата важна инвестиция в имиджа на любимата си. Не е тайна, че Рачков наля сериозни средства в луксозния салон за красота на Виктория и я превърна от обикновена маникюристка в бизнес дама със самочувствие. Салонът ѝ се рекламира като едно от най-луксозните места за маникюр и разкрасителни процедури, а Виктория бързо започна да се представя като предприемач и експерт в бранша.

Но явно това не е било достатъчно. След като финансовата част е подсигурена, комикът е решил да върне половинката си и в телевизионния свят. И първата спирка се оказа „На кафе“.

В края на миналата седмица Виктория Кузманова се появи като специален гост в рубриката „Пътят на красотата с Ина“. Там тя разказа за тенденциите в маникюра, показа част от любимите си визии и сподели колко се гордее с дъщеря си Кари. Разбира се, не пропусна и темата за предстоящата си сватба с Рачков, която също беше поднесена като част от приказната им любовна история.


Зад кадър обаче доста хора в телевизията гледат на тази поява по друг начин. Според коментари в Нова комикът отдавна е започнал да подготвя почвата, за да върне Виктория в светлината на прожекторите и пак да се къпе в тв слава. Първата стъпка била тя да стане „своя“ за най-влиятелното семейство в телевизионния шоубизнес – клана Халваджиян.

В телевизионните среди отдавна коментират, че ако искаш да си част от големите продукции у нас, трябва да си или роднина, или близък приятел на фамилията. А когато Рачков заведе Виктория заедно с Халваджиянови на традиционната им ваканция на Малдивите, мнозина приеха това като ясен знак – новото попълнение вече е прието в клуба.

След това нещата започнаха да се случват бързо. Появата в „На кафе“ е само малка, но показателна стъпка. Това обаче далеч не е първият случай, в който Рачков помага на своя половинка да пробие на екрана. Преди години упорито се говореше, че именно той е изиграл ключова роля в издигането на Мария Игнатова в „Господари на ефира“. Според медийни публикации двамата се залюбват още преди да се превърнат в екранен тандем, а скоро след това Игнатова се оказва неизменна част от почти всички големи продукции на Халваджиян. От „Господарите“ тя премина през „Х Фактор“, „България търси талант“, „Пееш или лъжеш“ и още редица формати, превръщайки се в едно от най-разпознаваемите телевизионни лица. Мнозина тогава шушукаха, че любовта ѝ с Рачков е била и изключително полезна за кариерата ѝ.

В този тесен телевизионен кръг отдавна са и Гала и нейният съпруг Стефан. Водещата поддържа близко приятелство с Кремена Халваджиян – съпругата на Магърдич, а това приятелство често се вижда и на екрана. Гала е участвала в различни продукции на фамилията, като пробута и мъжа си Стефан в техни тв формати. Двамата дори бяха в различни сезони на „ВИП Брадър“. Системата изглежда добре смазана. Ако си вътре в кръга, възможности се намират.

Примерите не свършват дотук. Синът на Магърдич и Кремена – Бедрос, по-известен като Бебо, също успя да вкара половинката си в този свят. Някога тя се появяваше като адреналинка по заместване в „Господари на ефира“, а днес вече 14 години е главен хореограф на „Като две капки вода“.

Затова и появата на Виктория Кузманова в „На кафе“ беше приета от мнозина не като случайност, а като следващия етап от внимателно режисираната ѝ телевизионна реабилитация.

В социалните мрежи зрителите също не спестиха коментарите си. „Аман от връзкари! Рачков пак уреди работа на половинката си“, пише потребител. „Тая жена откога стана тв звезда и виден стилист, че я канят по студията?“, пита друг. „Нищо ново – ако си приятел на Халваджиян, тв славата ти е в кърпа вързана“, гласи трети коментар. „Рачков е талантлив, ама много обича да прави от гаджетата си звезди“, отбелязва зрителка.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 По-добре да

    12 0 Отговор
    дава съвети в онлифенс как се развиват дърти охлюви...

    08:47 25.03.2026

  • 2 Граф Сен Жермен

    4 3 Отговор
    Много лошо говори това за Рачков! Ако беше моя жена, сутрин нямаше да има сили дори да говори!

    08:47 25.03.2026

  • 3 Запознат

    8 1 Отговор
    По българки само балъци тичат , най големите прошляци. В следствие на това на глупавата българка и порасва едно изкуствено самочувствие става много смешно 🤭🥳🤭🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #5

    08:49 25.03.2026

  • 4 Тити на Кака

    4 0 Отговор
    На снимката виждам две годеници...
    Една венелиница и друга - бразилиница...
    Объркан съм...

    08:50 25.03.2026

  • 5 Запознат

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Запознат":

    Това все едно вятър да гониш , някой мъже сами си слагат етикети балък номер едно 🤣🤣🤣🤣🤣🥳🤭

    08:51 25.03.2026

  • 6 рамков

    4 0 Отговор
    дава съвети в онлифенс тъкмо ще има повече развитие иначе трябва да гледа дъртия си приятел по цял ден

    08:52 25.03.2026

  • 7 Въй

    2 0 Отговор
    СГоденицата на Димитър /Т,Д,Х,К/Рачков щяла да дава кафета в снимачката ,на Кафенце с млекцеее.

    08:53 25.03.2026

  • 8 Един Без друг

    5 0 Отговор
    Специално тази лошо боядисана фризьорка не е за съжаление. И не е слизала от ефир. Подариха и предаване в нова Един без друг, което и нагласиха да спечели с мъж, с който дори не са двойка в конкретния момент.
    Останалото е критическа на мъж с възможности. Да и беше купул мерцедес, не да я налага в ефир.

    08:55 25.03.2026

  • 9 колю надървения

    3 0 Отговор
    много скоро този с маломеркат..ще го сърби яко главата, тази иска дълбока оран а типчето ....рачков- плиткача

    08:57 25.03.2026

  • 10 майстор

    3 0 Отговор
    Брей,тая с голото коремче,както се е озъбила,направо ще ми пее за "Лека нощ"!

    08:58 25.03.2026

  • 11 На вкисната боза

    8 0 Отговор
    Още една причина да не се гледа На боза. Ало, телевизията, кога ще махнете тоя тумор от ефира?! Просташко, безсмислено, кичозно, ТЪЪЪПО предаване.

    08:59 25.03.2026

  • 12 на кафе с гинка

    3 0 Отговор
    с к....ви на кафе топ предаване

    09:02 25.03.2026

  • 13 пиленце

    1 0 Отговор
    Ами кво да праят тие двете П,освен да си ги пипат и да раздават кафенцата?! Няма да копат градината в двора на къщата,я! Мотиката тежи и не е за техните ръчички. Плюс това,ще виснат ония им кръглости,с които искам да ме карат,да суча.

    09:02 25.03.2026

  • 14 хараре

    0 0 Отговор
    Шишкебапчета!

    09:03 25.03.2026

  • 15 Как щях да живея

    1 0 Отговор
    без тази безценна клюка…

    09:06 25.03.2026

  • 16 Айде

    2 0 Отговор
    Айде и тая я наредиха на яслата да рупа !
    Съвети щяла да дава,ужас!?
    В България се навъдиха "телевизионни семейства " за 100 години напред!

    09:25 25.03.2026