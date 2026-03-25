Годеницата на Димитър Рачков ще дава съвети в "На кафе"

Димитър Рачков отдавна е доказал, че освен добър комик е и човек, който отлично знае как работи телевизионната кухня. А в нея невинаги най-важни са талантът и упоритостта – понякога по-силни се оказват правилните приятелства и дебелите връзки. Точно затова появата на годеницата му Виктория Кузманова в „На кафе“ при Гала не остана незабелязана и предизвика доста коментари зад кулисите на NOVA, пише flagman.bg.

Бившата адреналинка от „Господари на ефира“ отдавна не е на екрана, но явно някой е решил, че е време телевизионната ѝ слава да бъде освежена. А кой по-подходящ за тази задача от самия Рачков – човекът, който не само е лице на NOVA, но и част от най-близкия кръг около всесилното семейство Халваджиян.

Преди това обаче комикът вече беше направил първата важна инвестиция в имиджа на любимата си. Не е тайна, че Рачков наля сериозни средства в луксозния салон за красота на Виктория и я превърна от обикновена маникюристка в бизнес дама със самочувствие. Салонът ѝ се рекламира като едно от най-луксозните места за маникюр и разкрасителни процедури, а Виктория бързо започна да се представя като предприемач и експерт в бранша.

Но явно това не е било достатъчно. След като финансовата част е подсигурена, комикът е решил да върне половинката си и в телевизионния свят. И първата спирка се оказа „На кафе“.

В края на миналата седмица Виктория Кузманова се появи като специален гост в рубриката „Пътят на красотата с Ина“. Там тя разказа за тенденциите в маникюра, показа част от любимите си визии и сподели колко се гордее с дъщеря си Кари. Разбира се, не пропусна и темата за предстоящата си сватба с Рачков, която също беше поднесена като част от приказната им любовна история.

Зад кадър обаче доста хора в телевизията гледат на тази поява по друг начин. Според коментари в Нова комикът отдавна е започнал да подготвя почвата, за да върне Виктория в светлината на прожекторите и пак да се къпе в тв слава. Първата стъпка била тя да стане „своя“ за най-влиятелното семейство в телевизионния шоубизнес – клана Халваджиян.

В телевизионните среди отдавна коментират, че ако искаш да си част от големите продукции у нас, трябва да си или роднина, или близък приятел на фамилията. А когато Рачков заведе Виктория заедно с Халваджиянови на традиционната им ваканция на Малдивите, мнозина приеха това като ясен знак – новото попълнение вече е прието в клуба.

След това нещата започнаха да се случват бързо. Появата в „На кафе“ е само малка, но показателна стъпка. Това обаче далеч не е първият случай, в който Рачков помага на своя половинка да пробие на екрана. Преди години упорито се говореше, че именно той е изиграл ключова роля в издигането на Мария Игнатова в „Господари на ефира“. Според медийни публикации двамата се залюбват още преди да се превърнат в екранен тандем, а скоро след това Игнатова се оказва неизменна част от почти всички големи продукции на Халваджиян. От „Господарите“ тя премина през „Х Фактор“, „България търси талант“, „Пееш или лъжеш“ и още редица формати, превръщайки се в едно от най-разпознаваемите телевизионни лица. Мнозина тогава шушукаха, че любовта ѝ с Рачков е била и изключително полезна за кариерата ѝ.

В този тесен телевизионен кръг отдавна са и Гала и нейният съпруг Стефан. Водещата поддържа близко приятелство с Кремена Халваджиян – съпругата на Магърдич, а това приятелство често се вижда и на екрана. Гала е участвала в различни продукции на фамилията, като пробута и мъжа си Стефан в техни тв формати. Двамата дори бяха в различни сезони на „ВИП Брадър“. Системата изглежда добре смазана. Ако си вътре в кръга, възможности се намират.

Примерите не свършват дотук. Синът на Магърдич и Кремена – Бедрос, по-известен като Бебо, също успя да вкара половинката си в този свят. Някога тя се появяваше като адреналинка по заместване в „Господари на ефира“, а днес вече 14 години е главен хореограф на „Като две капки вода“.

Затова и появата на Виктория Кузманова в „На кафе“ беше приета от мнозина не като случайност, а като следващия етап от внимателно режисираната ѝ телевизионна реабилитация.

В социалните мрежи зрителите също не спестиха коментарите си. „Аман от връзкари! Рачков пак уреди работа на половинката си“, пише потребител. „Тая жена откога стана тв звезда и виден стилист, че я канят по студията?“, пита друг. „Нищо ново – ако си приятел на Халваджиян, тв славата ти е в кърпа вързана“, гласи трети коментар. „Рачков е талантлив, ама много обича да прави от гаджетата си звезди“, отбелязва зрителка.