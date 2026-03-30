В Англия откриха останки от първите четириколесни каруци от желязната епоха

В Мелсънби, Северен Йоркшир (Великобритания), археолози откриха останки от първите четириколесни каруци от желязната епоха. Предишни находки във Великобритания са показвали само по-малки превозни средства. Резултатите от проучването са публикувани в списание Antiquity.

През 2021 г. Питър Хедс открива необичайни метални предмети, използвайки металотърсач. Той се свързва с Том Мур от университета в Дърам. Изследванията показват, че находките датират от късната желязна епоха.

Общо археолозите открили повече от 950 предмета. Сред тях, освен части за превозни средства, са били обръчи, скоби, щифтове за валове, елементи за сбруя и декорации за тръби. Учените смятат, че това са останките от поне седем четириколесни каруци. Находките предоставят първите доказателства за използването на такива превозни средства във Великобритания и отразяват статуса и богатството на местните елити от онова време.

Разкопките разкриха също така казани, копия, железни огледала и декоративни елементи, някои от които са били нагрявани или разтопени. Това може да показва ритуално унищожение. Находките датират от 100 г. пр.н.е. до 70 г. сл.н.е.

Изследователите открили и котел, релефно украсен с изображения на риби. Предполагаемият му капацитет е 35 литра. Котелът изобразява сладководна пъстърва или сьомга, подредени в келтски стил с вихрушка от вода. Този артефакт допринася за дебата за съществуването на табу върху консумацията на риба във Великобритания.