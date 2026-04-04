Ким Новак критикува избора на Сидни Суини за нов филм

4 Април, 2026 08:38 1 521 8

  • сидни суини-
  • ким новак

Легендарната актриса не одобрява кастинга за „Scandalous!“ и се опасява от изкривяване на историята

Ким Новак критикува избора на Сидни Суини за нов филм - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Актрисата Сидни Суини продължава да трупа популярност и нови роли в Холивуд, като кариерата ѝ се развива с бързи темпове. Въпреки това не всяко участие се приема еднозначно от публиката и критиците, пише Lifestyle.bg.

Една от предстоящите ѝ роли е в биографичния филм „Scandalous!“, където трябва да изиграе легендарната актриса Ким Новак. Лентата се очаква да разкаже за връзката ѝ през 50-те години със Сами Дейвис Джуниър.

Самата Ким Новак обаче изразява несъгласие с избора на Суини. В интервю за The Times 92-годишната актриса заявява, че не би одобрила подобен кастинг и поставя под съмнение способността ѝ да пресъздаде образа ѝ.

Новак споделя още, че се притеснява връзката ѝ с музиканта да бъде представена прекалено сексуализирано. Според нея това би изкривило реалната история и би отклонило вниманието от същността на отношенията им.

От своя страна Сидни Суини вече е коментирала ролята, като я определя като голяма чест и възможност да вдъхне живот на една от емблематичните фигури на Холивуд.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    9 2 Отговор
    Е........ Синди има тяло за грях, но и физиономия за страх...!!!

    08:42 04.04.2026

  • 2 тая

    7 0 Отговор
    коги ша са снима у блакед?

    08:44 04.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 пък ше доди

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ивелин Михайлов":

    черния бластолин та пугали

    09:03 04.04.2026

  • 6 редник

    3 2 Отговор
    Aх, тази Сидни!
    Дал Господ много... 🙂

    Коментиран от #8

    09:27 04.04.2026

  • 7 Дедо И ,

    4 0 Отговор
    Тя не се нарича Сидни! А, Седни.Бъркат българския език .😡

    09:39 04.04.2026

  • 8 Ефрейтор,

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "редник":

    е какво е дал Господ, чак пък толкова много ? 🤔

    10:05 04.04.2026