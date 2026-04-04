Ким Новак критикува избора на Сидни Суини за нов филм

Актрисата Сидни Суини продължава да трупа популярност и нови роли в Холивуд, като кариерата ѝ се развива с бързи темпове. Въпреки това не всяко участие се приема еднозначно от публиката и критиците, пише Lifestyle.bg.

Една от предстоящите ѝ роли е в биографичния филм „Scandalous!“, където трябва да изиграе легендарната актриса Ким Новак. Лентата се очаква да разкаже за връзката ѝ през 50-те години със Сами Дейвис Джуниър.

Самата Ким Новак обаче изразява несъгласие с избора на Суини. В интервю за The Times 92-годишната актриса заявява, че не би одобрила подобен кастинг и поставя под съмнение способността ѝ да пресъздаде образа ѝ.

Новак споделя още, че се притеснява връзката ѝ с музиканта да бъде представена прекалено сексуализирано. Според нея това би изкривило реалната история и би отклонило вниманието от същността на отношенията им.

От своя страна Сидни Суини вече е коментирала ролята, като я определя като голяма чест и възможност да вдъхне живот на една от емблематичните фигури на Холивуд.