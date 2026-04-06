Лили Иванова се прости със създателя на хитове Михаил Белчев

Културните среди у нас скърбят силна заради загубата на поета, композитор и певец Михаил Белчев. Кончината му сякаш отеква най-силно в естрадата - жанр, за който той е допринесъл значително като творец на някои от най-запомнящите се вечни хитове - „Младостта си отива“, „Булевардът“, "Остаряваме бавно", "Хора и улици" и много други.

Една от най-големите ни естрадни легенди – Лили Иванова, се сбогува с него с кратко, но дълбоко въздействащо послание в социалните мрежи.

"Скъпи приятелю, Михаил Белчев, почивай в мир! Поклон пред големия български поет, композитор и певец Михаил Белчев! Твоето творчество остава вечно!", написа тя, а публикацията ѝ веднага бе съпътствана от десетки коментари и тъжни реакции.

Примата на родната популярна музика отдаде последна почит на твореца, чиито песни и стихове остават част от паметта на поколения българи.