Лили Иванова се прости със създателя на хитове Михаил Белчев

6 Април, 2026 13:58

Звездата публикува послание в памет на поета и композитор

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Културните среди у нас скърбят силна заради загубата на поета, композитор и певец Михаил Белчев. Кончината му сякаш отеква най-силно в естрадата - жанр, за който той е допринесъл значително като творец на някои от най-запомнящите се вечни хитове - „Младостта си отива“, „Булевардът“, "Остаряваме бавно", "Хора и улици" и много други.

Една от най-големите ни естрадни легенди – Лили Иванова, се сбогува с него с кратко, но дълбоко въздействащо послание в социалните мрежи.

"Скъпи приятелю, Михаил Белчев, почивай в мир! Поклон пред големия български поет, композитор и певец Михаил Белчев! Твоето творчество остава вечно!", написа тя, а публикацията ѝ веднага бе съпътствана от десетки коментари и тъжни реакции.

Примата на родната популярна музика отдаде последна почит на твореца, чиито песни и стихове остават част от паметта на поколения българи.


  • 1 Нека да пиша

    7 20 Отговор
    Баба Лили Иванова ,не ходи на погребения. Защото рано ,и тя ще гушне чимшира .

    Коментиран от #2, #11

    14:03 06.04.2026

  • 2 Асен Гаргов

    6 15 Отговор

    До коментар #1 от "Нека да пиша":

    Страх я е да не и стане лошо, и да полети при покойника.

    14:13 06.04.2026

  • 3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    16 13 Отговор
    "Една от най-големите ни естрадни легенди – Лили Иванова"
    Само глууппачка може да измисли това изречение.
    Лили Иванова е най-най-голямата естрадна легенда на България...

    Коментиран от #4

    14:23 06.04.2026

  • 4 О. Л. Х.

    9 17 Отговор

    До коментар #3 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    То пък една България, то пък една легенда, то пък една естрада, тая още е жива, колко ли страда?

    Коментиран от #5

    14:30 06.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Идън

    20 1 Отговор
    Песента,, Хора и улици,, - от филма,, Момчето си отива,, е на Борис Карадимчев. Текстът е наИлия Атанасов- аранжиментът е на РазвигорПопов.Светъл път нагоре към звездите на Мишо!Благодаря за неговата поезия и музика.

    14:34 06.04.2026

  • 7 Айше

    11 0 Отговор
    Светъл път на душата му.

    14:39 06.04.2026

  • 8 Сечко

    12 1 Отговор
    … Културните среди у нас скърбят силна заради…
    Какво значи силна, какви пет лева?

    Неграмотни

    14:41 06.04.2026

  • 9 Шпек Салам Народен

    10 0 Отговор
    Наша Мара,с грамотността си,е способна да опорочи всяка новина.Мда.

    15:11 06.04.2026

  • 10 Бог да го прости!!!

    9 0 Отговор
    Беше един от добрите естрадни изпълнители, като поет и композитор нямам честта да го познавам!

    15:26 06.04.2026

  • 11 Ти може

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Нека да пиша":

    И по рано от нея

    Коментиран от #13

    16:25 06.04.2026

  • 12 Българин 🇧🇬

    11 0 Отговор
    Михаил Белчев беше стълб на българската култура : "След десет години" - ФСБ, "Майчице" - Георги Христов, "Пътят" - Ваня Костова, "Готови ли сте за любов" - Лили Иванова, "Ще продължавам да пея" - Йорданка Христова, "Хиромантия" - Милица Божинова./ Вечна памет !

    Коментиран от #14

    16:37 06.04.2026

  • 13 Нека да пиша

    2 4 Отговор

    До коментар #11 от "Ти може":

    Теб ще ти сложат под чатала и ,и ония свят да е гъдаличкаш .

    Коментиран от #15

    16:44 06.04.2026

  • 14 И още

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Българин 🇧🇬":

    Не всичко е пари, приятелю

    16:49 06.04.2026

  • 15 Тебе

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Нека да пиша":

    Под Чатала на бай Амет чобанина, злобата такъв

    Коментиран от #16

    17:20 06.04.2026

  • 16 Нека да пиша

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Тебе":

    А,ти под чатала на Стамат ,Мюмюн ,и 40-те римляни . Хайде сега отивай да видиш цветята ,но от към корените

    21:32 06.04.2026

  • 17 Ами,

    1 0 Отговор
    Отиде си един добър човек,прекрасен певец и текстописец.Поклон. Светъл му път.Отиде си, за да остане с прекрасното си творчество.Няма вече такива творци. Днешните певци у нас са като насекомото имаго, еднодневки,че и бездарни в 90%.

    23:58 06.04.2026