Започва изплащането на месечните пенсии

От днес започва изплащането на пенсиите през юни, съобщиха от Националния осигурителен институт.

То ще завърши на 22-ри юни, понеделник, по график, обявен във всяка пощенска станция. Преводите на сумите за юнските пенсии по сметките на хората, които получават парите си по банков път, също ще бъдат извършени днес.



През юни тази година Националният осигурителен институт за последно ще приложи действащия към момента нормативен текст, според който, ако 7-о и/или 20-о число на даден месец се падат в неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях за периода започва в началото и/или завършва в края на следващия работен ден.



Съгласно промяна в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, която влиза в сила на 27-и юли 2026-а година, НОИ ще изплаща по-рано пенсиите в месеците, в които първият и/или последният ден от обичайния график за получаването им от седмо до 20-о число е неработен. Когато в даден месец се случи така, изплащането на пенсиите ще започва, съответно - ще завършва, в предходния работен ден. По този начин ще се гарантира, че пенсионерите ще получават без забавяне дължимите им ежемесечни плащания.



Първият месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба, съгласно календара за тази година, е септември.



По указания на служебния социален министър доктор Хасан Адемов експертите на министерството и на НОИ подготвиха промяната, която ще ускори изплащането на парите на възрастните хора. Аргументът за това е пенсионерите те да нямат финансови затруднения със забавяне в изплащането на парите им, тъй като за по-голямата част от тях пенсиите са единственият източник на доход.



Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 юни (понеделник), допълниха още от НОИ за плащанията през настоящия месец.



Националната инициатива "Кошница с грижа", съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги, ще бъде представена днес в сградата на Министерския съвет.

Целта е основни хранителни продукти да се предлагат от веригите на по-поносими цени.



Без да налага таван на цени и на надценки, правителството предприема стъпки да овладее ръста в цените на храните, обяви при срещата си представители на търговските вериги премиерът Румен Радев още през май. Тогава той призова за доброволни стъпки в тази посока.



"Българската държава разполага с достатъчно прерогативи спрямо търговците, но аз съм убеден, че това са крайни мерки. Аз съм убеден, че всички вие осъзнавате вашата роля и сте готови да предприемете социална отговорност към българските граждани в труден за тях период на намаляваща по различни причини покупателна способност. Добра воля, на която ние разчитаме", посочи Радев.



Така в отговор на призива на премиера и министри търговците предлагат първата стъпка "Кошница с грижа", за да може основни храни да се предлагат на по-ниски цени от 10 до 30 процента по думите на земеделския министър Пламен Абровски. Принципът на участие е доброволен и става въпрос за стоки като хляб, мляко и млечни продукти, месо, яйца, олио, захар, пресни плодове и зеленчуци.



Освен това държавата иска и споделена отговорност по отношение на промоциите между производителите и търговските обекти, като те не са за сметка само на първите.