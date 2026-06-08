Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Започва изплащането на месечните пенсии

Започва изплащането на месечните пенсии

8 Юни, 2026 06:16, обновена 8 Юни, 2026 06:19 887 23

  • пенсии-
  • изплащане-
  • кампания

Представят кампанията "Кошница с грижа"

Започва изплащането на месечните пенсии - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

От днес започва изплащането на пенсиите през юни, съобщиха от Националния осигурителен институт.

То ще завърши на 22-ри юни, понеделник, по график, обявен във всяка пощенска станция. Преводите на сумите за юнските пенсии по сметките на хората, които получават парите си по банков път, също ще бъдат извършени днес.

През юни тази година Националният осигурителен институт за последно ще приложи действащия към момента нормативен текст, според който, ако 7-о и/или 20-о число на даден месец се падат в неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях за периода започва в началото и/или завършва в края на следващия работен ден.

Съгласно промяна в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, която влиза в сила на 27-и юли 2026-а година, НОИ ще изплаща по-рано пенсиите в месеците, в които първият и/или последният ден от обичайния график за получаването им от седмо до 20-о число е неработен. Когато в даден месец се случи така, изплащането на пенсиите ще започва, съответно - ще завършва, в предходния работен ден. По този начин ще се гарантира, че пенсионерите ще получават без забавяне дължимите им ежемесечни плащания.

Първият месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба, съгласно календара за тази година, е септември.

По указания на служебния социален министър доктор Хасан Адемов експертите на министерството и на НОИ подготвиха промяната, която ще ускори изплащането на парите на възрастните хора. Аргументът за това е пенсионерите те да нямат финансови затруднения със забавяне в изплащането на парите им, тъй като за по-голямата част от тях пенсиите са единственият източник на доход.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 юни (понеделник), допълниха още от НОИ за плащанията през настоящия месец.

Националната инициатива "Кошница с грижа", съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги, ще бъде представена днес в сградата на Министерския съвет.

Целта е основни хранителни продукти да се предлагат от веригите на по-поносими цени.

Без да налага таван на цени и на надценки, правителството предприема стъпки да овладее ръста в цените на храните, обяви при срещата си представители на търговските вериги премиерът Румен Радев още през май. Тогава той призова за доброволни стъпки в тази посока.

"Българската държава разполага с достатъчно прерогативи спрямо търговците, но аз съм убеден, че това са крайни мерки. Аз съм убеден, че всички вие осъзнавате вашата роля и сте готови да предприемете социална отговорност към българските граждани в труден за тях период на намаляваща по различни причини покупателна способност. Добра воля, на която ние разчитаме", посочи Радев.

Така в отговор на призива на премиера и министри търговците предлагат първата стъпка "Кошница с грижа", за да може основни храни да се предлагат на по-ниски цени от 10 до 30 процента по думите на земеделския министър Пламен Абровски. Принципът на участие е доброволен и става въпрос за стоки като хляб, мляко и млечни продукти, месо, яйца, олио, захар, пресни плодове и зеленчуци.

Освен това държавата иска и споделена отговорност по отношение на промоциите между производителите и търговските обекти, като те не са за сметка само на първите.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Изплащането на пенсии

    18 1 Отговор
    може да е новина само в реално фалирал коптор

    06:22 08.06.2026

  • 2 Пенсионер

    12 0 Отговор
    Какво произвеждат в НОИ?
    И защо получават заплати?

    06:22 08.06.2026

  • 3 Един пенЦионер

    10 2 Отговор
    а пенсийките на Тавариш Боташ и слугите му колко милиарда са?

    06:23 08.06.2026

  • 4 бушприт

    0 4 Отговор
    Аргументът за това е, пенсионерите да нямат финансови затруднения .... БЕЗ те.

    06:35 08.06.2026

  • 5 арлингтън

    3 0 Отговор
    Кошница с верижа и тъпижа.

    06:36 08.06.2026

  • 6 лоза

    2 1 Отговор
    Нощница с тампониджа.

    06:38 08.06.2026

  • 7 Пловдив

    6 0 Отговор
    Процесът на тяхното унищожаване продължава и при новото правителство

    06:53 08.06.2026

  • 8 Въй

    0 1 Отговор
    Един човек е загинал, а най-малко четирима са ранени при мощното земетресение на филипинския остров Минджанау.- е предала "Прас стрес".
    Срутили са се и няколко сгради на различни места в архипелага.-пък е уточнила там полицията.

    06:56 08.06.2026

  • 9 Студент

    8 0 Отговор
    Следващият път пак да гласуват за румчо и гълъбчо

    06:57 08.06.2026

  • 10 оня с коня

    8 0 Отговор
    Има 2 вида Пенсионери- едните се радват на датата "7-ми"/празнуват я като "Света пенсия"/ щото ще си купят освен Хляб и Кис мляко, и кренвирши "Кучешка радост" за разкош, както и Други които Тъгуват на тази Пенсионна дата.А тъгуват щото имат предостатъчно Доходи и дори не знаят колко им е пенсията но осъзнават ,че са остарели с още 1 Месец.

    06:58 08.06.2026

  • 11 покруса

    5 0 Отговор
    Те едни пенси,амаааа! Да ти падне шляпката!

    06:59 08.06.2026

  • 12 Скоро

    3 1 Отговор
    И тях може да спре Путин 2

    06:59 08.06.2026

  • 13 Владко топкарев

    4 1 Отговор
    Заради многото такива няма пари в бюджета

    07:01 08.06.2026

  • 14 евровакханалия

    6 1 Отговор
    30 и кусур години все едно и също..като чели нещо ИЗВЪНРЕДНО..ВСЕКИ МЕСЕЦ новина.. давали пенсия и този път събраха пари, теглиха за пореден път кредит...и така в същия стил..а говорим за изплащане на пенсии. Защо трябва да пишем за такива обикновени неща..ами защото в една държава където не се знае дали ще грее утре слънце, дали ще се роди българче..или безвъвратно отива нация..Новина било пенсии давали..Тъкмо внуците да знаят кога да изнудват старите..или цигани да отиват пред пощите и да рекетират пенсионери..БОЖЕ...не ти трябват врагове ако живееш в БГ последните 30 години..Избрахме цивилизационен път...и изчезваме като нация..но след нас...идващи поколения..ще цъфнат..жертвите не били напразни..

    07:08 08.06.2026

  • 15 пиленце

    1 0 Отговор
    Добре е,че не зафашта из плаща нето на годишните пенсии!

    07:16 08.06.2026

  • 16 Тошко

    3 0 Отговор
    Интересно защо си мълчат и гладуват? Какво да правим с медицинските сестри които са на минималната заплата?

    Коментиран от #21

    07:22 08.06.2026

  • 17 Гражданин

    3 1 Отговор
    От днес всички в Кауфланд и после един месец на вересия в кварталния магазин

    07:23 08.06.2026

  • 18 Бойковица

    1 0 Отговор
    Сега 4 години не са нужни никому

    07:26 08.06.2026

  • 19 Анонимен

    2 1 Отговор
    От другия месец и аз съм пенсионер, на държавна издръжка. Да му мислят работещите.

    07:28 08.06.2026

  • 20 гост

    3 0 Отговор
    На Запад както и в Бг банките събота и неделя не работят и ако деня за плащане се пада примерно в събота или неделя,пенсията се изплаща в петък.Вчера,, неделя,, ми преведоха пенсията...както обикновено ние сме по изненадите...

    07:30 08.06.2026

  • 21 Лошко /пенсионер/

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Тошко":

    Е дадохме път на %младитИ и умнитИ" ама те излезнаха същите партизани като дедите и родителите си! Колкото до мед. сестрите едно време знаех какво да ги правя и го правех! Сега веднъж в годината или два пъти ако стане.......

    07:30 08.06.2026

  • 22 Център

    4 0 Отговор
    Сега отново вдигате ел.енергията . Цените ще се повишът а дрънкате глупости за овладяване!

    07:32 08.06.2026

  • 23 Развитие

    4 0 Отговор
    След "Хоремаците" сега "Кошници с грижа" !

    07:32 08.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове