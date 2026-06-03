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Алекс Раева разплака мрежата с признания за приятелството си с Любен Дилов-син (ВИДЕО)

Алекс Раева разплака мрежата с признания за приятелството си с Любен Дилов-син (ВИДЕО)

3 Юни, 2026 13:58 1 381 27

  • алекс раева-
  • любен дилов-син-
  • певица-
  • водеща-
  • журналист-
  • сбогом-
  • почина

Певицата сподели как той е спасил живота ѝ и ѝ е станал верен приятел

Алекс Раева разплака мрежата с признания за приятелството си с Любен Дилов-син (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram/ БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Алекс Раева публикува емоционално и разтърсващо сбогуване с Любен Дилов-син в публикация в социалните мрежи, разказвайки за дългогодишното им приятелство, белязано от силни преживявания, доверие и разтърсващи приключения.

Оказва се, че двамата са били свързани не само с професионални и приятелски отношения, но и с драматичен момент, в който Любен Дилов-син буквално е спасил живота на Раева по време на гмуркане под вода.

"Ти ме спаси от скуката, от посредствеността, от не едно лошо решение. А веднъж - съвсем буквално - ми спаси живота под водата.
Малко хора могат да кажат това за свой приятел.", написа Алекс към кадрите от подводните им приключения.

Певицата и водеща споделя що за човек е бил журналистът за нея - не само невероятен професионалист и страстен застъпник за словото, но и изключително верен приятел, с когото дори не знае как да се сбогува, пише самата тя.

В емоционалното си прощаване Алекс Раева описва Дилов-син като „рядък човек“ – с блестящ ум, безпощадно чувство за хумор и способност да вижда абсурда в живота.

"Беше човекът, с когото съм споделяла безброй часове под водата и още повече над нея. С теб сме се смели до сълзи, попадали сме в ситуации, които никой нормален човек не би повярвал, правили сме си признания, за които се иска доверие, и сме мълчали в онези моменти, когато думите не са нужни. Особено на онзи остров. Ти знаеш кой.", спомня си за споделените им преживявания Александра.

За финал тя му благодари за приятелството им, отбелязвайки колко много ще липсва и на колко много хора и му пожелава „душата му да се рее свободно“, както се е чувствал и под водата. „До ново гмуркане, Любе!“, завършва тя емоционалната си публикация.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма ли да престанете?

    26 1 Отговор
    Минавате всякакви граници

    Коментиран от #8

    13:59 03.06.2026

  • 2 ИВАН

    40 1 Отговор
    Абе, живеят си хорицата, островчета, гмуркания ... а ние безчувствените и тъпи бачкатори, какво разбираме от възвишени отношения.

    Коментиран от #14, #25

    14:05 03.06.2026

  • 3 Откровен

    19 1 Отговор
    Само като прочетох заглавието,без това след него и моят ,,Янко" се разплака...привел глава у другия ...крачол...

    14:05 03.06.2026

  • 4 БМХ

    21 0 Отговор
    И аз направи се разплаках , и си налях още едно !!!

    14:06 03.06.2026

  • 5 честен ционист

    22 1 Отговор
    "Особено на онзи остров. Ти знаеш кой."

    Островът на Епстийн, или тоя на Баце, нема кой друг.

    Коментиран от #26

    14:07 03.06.2026

  • 6 Тома

    13 0 Отговор
    Даже и с.ю.ргюн ги вхана всички в мрежата.

    14:07 03.06.2026

  • 7 Освалдо Риос

    17 1 Отговор
    Алекс е мъжко име.

    14:07 03.06.2026

  • 8 ИСТИНАТА

    22 1 Отговор

    До коментар #1 от "Няма ли да престанете?":

    И са си бъркали в гащите

    14:09 03.06.2026

  • 9 Пимпир круиз

    9 1 Отговор
    Защо написаното звучи така, все едно Дивлов-син е заминал на екскурзия някъде?

    14:09 03.06.2026

  • 10 Когато си

    18 4 Отговор
    Гербав слуга всичко друго е без значение!

    14:10 03.06.2026

  • 11 Компира

    18 3 Отговор
    Помислих, че гербеpacтът я е "чесал", if you know what i mean

    14:11 03.06.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    14 0 Отговор
    Пропущих да се разрева... айде другия път!

    Коментиран от #18

    14:16 03.06.2026

  • 13 нннн

    15 1 Отговор
    Добавям:
    Бил е и фен на Борисов.

    14:16 03.06.2026

  • 14 Да ... скучен живот

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "ИВАН":

    А тази женица има афинитет към опасностите. Спомням си, че се пробва неуспешно и като рали навигатор. Една друга пък все си показваше синините във Фейсбук.🤭

    14:25 03.06.2026

  • 15 ЩО АЛКЕСА МИ МЯЗА НА лууууКАВАаа

    13 1 Отговор
    ЛИСУНГЕРКА.....

    14:27 03.06.2026

  • 16 Тъпъофсъ

    13 0 Отговор
    Аман от утайки

    14:40 03.06.2026

  • 17 марш ма

    14 0 Отговор
    Беше досаден, противен и се мислеше за голямата работа, за нещо по-висше от другите. Аре чао. Това че си спала с него нас какво ни интересува?!

    14:43 03.06.2026

  • 18 Да не забрайш

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "ДрайвингПлежър":

    Че и аз пропущих

    14:43 03.06.2026

  • 19 Съмнение

    10 0 Отговор
    Абе, от сърцераздирателните излияния на тая излиза, че май са си лягали с Фъфлека.

    Коментиран от #27

    14:45 03.06.2026

  • 20 Потрес!

    7 1 Отговор
    Хайде стига! Гаврите и подигравките с един мъртвец, още непогребан, са огромен грях! Само че, какво да се прави?! Да си спомним поговорката: "Покрай Илия намразих и Свети Илия"! Така е, когато си продадеш з....ка на неграмотния банкянски селяндер, свирепа СИКаджийска мутра, магистрален бандит и наглец, който ограби, съсипа и срути България! Все пак, много повече интелигентни и образовани от покойника на снимката не се продадоха и не станаха ГЕРБерасти, не станаха слуги на Мутрата! Запазиха достоинството си!

    14:52 03.06.2026

  • 21 Вие сте гении на тпнята псевдожурналисти

    3 0 Отговор
    Ма де е таз плачеща мрежа да я видя няма да повярвам, цъ цъ

    14:53 03.06.2026

  • 22 Отивай

    1 0 Отговор
    При него

    14:54 03.06.2026

  • 23 Сашка Раева

    3 0 Отговор
    Почина Българският Епщайн , бог да го прости.

    14:55 03.06.2026

  • 24 кроасан

    4 1 Отговор
    И двамата имат това петно в биографията си, че са били част от слугинажа на славитрифоноф. Раева всъщност май няма нищо друго в биографията си освен това.

    14:57 03.06.2026

  • 25 Браво!

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ИВАН":

    Отлично си описал ситуацията! Търтеите се подкрепят, а ние, будалите, само се караме помежду си и ги траем!

    15:09 03.06.2026

  • 26 Не, бе,

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    На съкровищата, оня, триъгълния…

    15:12 03.06.2026

  • 27 че тя доста хора мина

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Съмнение":

    докато беше в екипа на слави даже и слави мина вие май не знаете някои работи

    15:13 03.06.2026