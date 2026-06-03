Алекс Раева разплака мрежата с признания за приятелството си с Любен Дилов-син (ВИДЕО)

Алекс Раева публикува емоционално и разтърсващо сбогуване с Любен Дилов-син в публикация в социалните мрежи, разказвайки за дългогодишното им приятелство, белязано от силни преживявания, доверие и разтърсващи приключения.

Оказва се, че двамата са били свързани не само с професионални и приятелски отношения, но и с драматичен момент, в който Любен Дилов-син буквално е спасил живота на Раева по време на гмуркане под вода.

"Ти ме спаси от скуката, от посредствеността, от не едно лошо решение. А веднъж - съвсем буквално - ми спаси живота под водата.

Малко хора могат да кажат това за свой приятел.", написа Алекс към кадрите от подводните им приключения.

Певицата и водеща споделя що за човек е бил журналистът за нея - не само невероятен професионалист и страстен застъпник за словото, но и изключително верен приятел, с когото дори не знае как да се сбогува, пише самата тя.

В емоционалното си прощаване Алекс Раева описва Дилов-син като „рядък човек“ – с блестящ ум, безпощадно чувство за хумор и способност да вижда абсурда в живота.

"Беше човекът, с когото съм споделяла безброй часове под водата и още повече над нея. С теб сме се смели до сълзи, попадали сме в ситуации, които никой нормален човек не би повярвал, правили сме си признания, за които се иска доверие, и сме мълчали в онези моменти, когато думите не са нужни. Особено на онзи остров. Ти знаеш кой.", спомня си за споделените им преживявания Александра.

За финал тя му благодари за приятелството им, отбелязвайки колко много ще липсва и на колко много хора и му пожелава „душата му да се рее свободно“, както се е чувствал и под водата. „До ново гмуркане, Любе!“, завършва тя емоционалната си публикация.