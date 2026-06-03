Алекс Раева разплака мрежата с признания за приятелството си с Любен Дилов-син (ВИДЕО)

Алекс Раева публикува емоционално и разтърсващо сбогуване с Любен Дилов-син в публикация в социалните мрежи, разказвайки за дългогодишното им приятелство, белязано от силни преживявания, доверие и разтърсващи приключения.
Оказва се, че двамата са били свързани не само с професионални и приятелски отношения, но и с драматичен момент, в който Любен Дилов-син буквално е спасил живота на Раева по време на гмуркане под вода.
"Ти ме спаси от скуката, от посредствеността, от не едно лошо решение. А веднъж - съвсем буквално - ми спаси живота под водата.
Малко хора могат да кажат това за свой приятел.", написа Алекс към кадрите от подводните им приключения.
Певицата и водеща споделя що за човек е бил журналистът за нея - не само невероятен професионалист и страстен застъпник за словото, но и изключително верен приятел, с когото дори не знае как да се сбогува, пише самата тя.
В емоционалното си прощаване Алекс Раева описва Дилов-син като „рядък човек“ – с блестящ ум, безпощадно чувство за хумор и способност да вижда абсурда в живота.
"Беше човекът, с когото съм споделяла безброй часове под водата и още повече над нея. С теб сме се смели до сълзи, попадали сме в ситуации, които никой нормален човек не би повярвал, правили сме си признания, за които се иска доверие, и сме мълчали в онези моменти, когато думите не са нужни. Особено на онзи остров. Ти знаеш кой.", спомня си за споделените им преживявания Александра.
За финал тя му благодари за приятелството им, отбелязвайки колко много ще липсва и на колко много хора и му пожелава „душата му да се рее свободно“, както се е чувствал и под водата. „До ново гмуркане, Любе!“, завършва тя емоционалната си публикация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Няма ли да престанете?
Коментиран от #8
13:59 03.06.2026
2 ИВАН
Коментиран от #14, #25
14:05 03.06.2026
3 Откровен
14:05 03.06.2026
4 БМХ
14:06 03.06.2026
5 честен ционист
Островът на Епстийн, или тоя на Баце, нема кой друг.
Коментиран от #26
14:07 03.06.2026
6 Тома
14:07 03.06.2026
7 Освалдо Риос
14:07 03.06.2026
8 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Няма ли да престанете?":И са си бъркали в гащите
14:09 03.06.2026
9 Пимпир круиз
14:09 03.06.2026
10 Когато си
14:10 03.06.2026
11 Компира
14:11 03.06.2026
12 ДрайвингПлежър
Коментиран от #18
14:16 03.06.2026
13 нннн
Бил е и фен на Борисов.
14:16 03.06.2026
14 Да ... скучен живот
До коментар #2 от "ИВАН":А тази женица има афинитет към опасностите. Спомням си, че се пробва неуспешно и като рали навигатор. Една друга пък все си показваше синините във Фейсбук.🤭
14:25 03.06.2026
15 ЩО АЛКЕСА МИ МЯЗА НА лууууКАВАаа
14:27 03.06.2026
16 Тъпъофсъ
14:40 03.06.2026
17 марш ма
14:43 03.06.2026
18 Да не забрайш
До коментар #12 от "ДрайвингПлежър":Че и аз пропущих
14:43 03.06.2026
19 Съмнение
Коментиран от #27
14:45 03.06.2026
20 Потрес!
14:52 03.06.2026
21 Вие сте гении на тпнята псевдожурналисти
14:53 03.06.2026
22 Отивай
14:54 03.06.2026
23 Сашка Раева
14:55 03.06.2026
24 кроасан
14:57 03.06.2026
25 Браво!
До коментар #2 от "ИВАН":Отлично си описал ситуацията! Търтеите се подкрепят, а ние, будалите, само се караме помежду си и ги траем!
15:09 03.06.2026
26 Не, бе,
До коментар #5 от "честен ционист":На съкровищата, оня, триъгълния…
15:12 03.06.2026
27 че тя доста хора мина
До коментар #19 от "Съмнение":докато беше в екипа на слави даже и слави мина вие май не знаете някои работи
15:13 03.06.2026