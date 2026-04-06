Меган Маркъл показа как празнуват Великден с децата ѝ и принц Хари (ВИДЕО+СНИМКИ)

Меган Маркъл публикува в социалните мрежи кадри от семейното празнуване на Великден, показвайки редки моменти с двете си деца – Принц Арчи и Принцеса Лилибет.

В публикуваните видеа в Instagram се вижда как шестгодишният Арчи и четиригодишната Лилибет участват в традиционно търсене на великденски яйца на открито. Лилибет е с розови заешки ушички и розова рокля в същия тон, докато двамата тичат по тревата в рамките на празничната игра. В отделен кадър децата се разхождат по градинска алея в компанията на куче.

Други моменти показват Лилибет с плюшено зайче, както и Арчи, който украсява яйце с детска играчка за декорация. Публикацията е придружена от кратко послание: „Честит Великден!“.

Семейството на Принц Хари и Меган Маркъл отбелязва празника в Калифорния, където живее след оттеглянето си от кралските задължения. Паралелно с това, във Уиндзор, другите членове на британското кралско семейство присъстваха на традиционната великденска служба.

Принц Уилям и Кейт Мидълтън се появиха заедно с трите си деца – Принц Джордж, Принцеса Шарлот и Принц Луи – на служба в параклиса St George. Те се присъединиха към Крал Чарлз III и съпругата му Камила, както и към други членове на кралското семейство.

Присъствието на семейството на Уелс бележи първото им участие във великденската служба от 2023 г., след като през 2024 и 2025 г. те пропуснаха публичните чествания и отбелязаха празника в по-тесен семеен кръг. Решението беше свързано със здравословното състояние на Кейт Мидълтън, която по-рано разкри, че е диагностицирана с онкологично заболяване.

Отсъствие от тазгодишните празнични събития направиха Принц Андрю и бившата му съпруга Сара Фъргюсън. Двамата не бяха включени в официалните прояви на кралското семейство на фона на продължаващите последици от скандала, свързан с контактите на принц Андрю с Джефри Епстийн.

По-рано Андрю беше заснет на територията на имението Сандрингам, където управлява автомобил и разхожда кучетата си, далеч от официалните кралски прояви.