Меган Маркъл показа как празнуват Великден с децата ѝ и принц Хари (ВИДЕО+СНИМКИ)

Меган Маркъл показа как празнуват Великден с децата ѝ и принц Хари (ВИДЕО+СНИМКИ)

6 Април, 2026 16:31 1 683 14

На кадрите Лилибет и Арчи тичат в градината в търсене на великденски яйца

Меган Маркъл показа как празнуват Великден с децата ѝ и принц Хари (ВИДЕО+СНИМКИ) - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Меган Маркъл публикува в социалните мрежи кадри от семейното празнуване на Великден, показвайки редки моменти с двете си деца – Принц Арчи и Принцеса Лилибет.

В публикуваните видеа в Instagram се вижда как шестгодишният Арчи и четиригодишната Лилибет участват в традиционно търсене на великденски яйца на открито. Лилибет е с розови заешки ушички и розова рокля в същия тон, докато двамата тичат по тревата в рамките на празничната игра. В отделен кадър децата се разхождат по градинска алея в компанията на куче.

Други моменти показват Лилибет с плюшено зайче, както и Арчи, който украсява яйце с детска играчка за декорация. Публикацията е придружена от кратко послание: „Честит Великден!“.

Семейството на Принц Хари и Меган Маркъл отбелязва празника в Калифорния, където живее след оттеглянето си от кралските задължения. Паралелно с това, във Уиндзор, другите членове на британското кралско семейство присъстваха на традиционната великденска служба.

Принц Уилям и Кейт Мидълтън се появиха заедно с трите си деца – Принц Джордж, Принцеса Шарлот и Принц Луи – на служба в параклиса St George. Те се присъединиха към Крал Чарлз III и съпругата му Камила, както и към други членове на кралското семейство.

Присъствието на семейството на Уелс бележи първото им участие във великденската служба от 2023 г., след като през 2024 и 2025 г. те пропуснаха публичните чествания и отбелязаха празника в по-тесен семеен кръг. Решението беше свързано със здравословното състояние на Кейт Мидълтън, която по-рано разкри, че е диагностицирана с онкологично заболяване.

Отсъствие от тазгодишните празнични събития направиха Принц Андрю и бившата му съпруга Сара Фъргюсън. Двамата не бяха включени в официалните прояви на кралското семейство на фона на продължаващите последици от скандала, свързан с контактите на принц Андрю с Джефри Епстийн.

По-рано Андрю беше заснет на територията на имението Сандрингам, където управлява автомобил и разхожда кучетата си, далеч от официалните кралски прояви.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Валерко

    7 6 Отговор
    Принцеса Хари е снасяла яйця по двора, догато Принц Мегън си е пиел бирата

    16:35 06.04.2026

  • 2 таа църната

    5 3 Отговор
    не е ли принцеса?

    Коментиран от #3

    16:43 06.04.2026

  • 3 Не е

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "таа църната":

    Но херцогиня я направиха . Херцогиня от Съсекс.....

    Коментиран от #5

    16:49 06.04.2026

  • 4 Удри с лопатата

    7 2 Отговор
    Много е противно цялото кралско семейство,барабар с Камилата и тая сиганка.Намразих ги през деня,в който принцеса Даяна лансира и в последствие подписа, договорът за разминирване на българската граница.

    16:52 06.04.2026

  • 5 ЕстетЪ

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Не е":

    По-скоро...Херцогиня за с екс

    16:53 06.04.2026

  • 6 Ние знаем ли я тая

    11 1 Отговор
    Ако не се бе лепнала за Хари тази ц...анка щеше ли някой българин да я е чул. Влезе в семейство където има закони и ред и майка им разката. Израсла в гето, обаче с голямо его без покритие, поставила си за цел, упорита, хванала го сигурно когато е дрогиран и ето ти принцеса. Нищо лошо ако е само домогването, но целта е явно друга, както се вика обърна ги с хастара навън. Хубава работа, но ц.... ганска. Сега българите сме спокойни, че децата на Хари си намериха яйцата, а българските деца с тези цени няма да си чукат яйцата, а само ще се снимат с тях.

    16:55 06.04.2026

  • 7 Марина бангиева

    2 2 Отговор
    Да си платите данъците за 2025г че ще ви изям чурките ще ви изям 🥳🥳🥳🤣🤣🤣🤭🤭

    16:57 06.04.2026

  • 8 Ами,

    4 0 Отговор
    не разбирам защо ни съобщавате всичко това.

    Коментиран от #10

    17:08 06.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Защото

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ами,":

    събина няма как да надскочи себе си.

    17:19 06.04.2026

  • 11 Анита и Бети камериерките

    1 1 Отговор
    Данъци не се плащат по добре парите да отидат в туристическата агенция за някоя чернокожа дестинация 🥳🥳🥳🥳🥳🥳

    17:27 06.04.2026

  • 12 Анита и Бети камериерките

    1 1 Отговор
    Като ни хвана тоз нигериеца три дни калайдисване в сградата на войнството 🥳🤭🤣

    17:37 06.04.2026

  • 13 ефрейтор

    2 0 Отговор
    Тази сиганка излъга Хари и се намуши в царския двор.

    19:54 06.04.2026

  • 14 Теслатъ

    0 0 Отговор
    Дали знае поне една Молитва!? Или за нея това е просто "Весели празнци"!?

    20:06 06.04.2026