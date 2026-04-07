Джиджи Хадид коментира за пръв път споменаването на името си в досиетата Епстийн (СНИМКА)

Супермоделът Джиджи Хадид реагира остро на появата на името ѝ в документи, свързани с осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн, определяйки ситуацията като „потресаваща“ и „отвратителна“.

В коментар в Instagram, който впоследствие е изтрит, Хадид отговаря на потребител, заплашил да прекрати следването си към нея заради споменаването ѝ в публикуваните файлове. Моделът заявява, че никога не е имала контакт с Епстийн и категорично отхвърля всякаква връзка с него.

По думите ѝ е „ужасяващо“ да види как човек, когото никога не е срещала, я споменава в подобен контекст. Джиджи Хадид предполага, че включването на името ѝ в кореспонденцията може да е свързано с опитите на Епстийн да упражнява влияние върху кариерите на млади жени с цел манипулация.

Моделът уточнява, че първоначално е избягвала публичен коментар, за да не отклонява вниманието от реалните жертви на Епстийн, но е решила да направи изключение, за да внесе яснота относно личната си позиция. Тя подчертава, че макар да е израснала в привилегирована среда, родителите ѝ са я възпитали в труд и дисциплина.

Джиджи Хадид посочва, че е започнала професионалния си път в модата преди да навърши пълнолетие, а през 2012 г. подписва договор с агенцията IMG Models, след което изгражда кариерата си с постоянна работа. Тя отбелязва, че по времето, когато е спомената в кореспонденцията, е била на около 20–21 години.

Случаят придоби публичност след като Министерството на правосъдието на САЩ разсекрети значителен обем документи, свързани с Епстийн. В електронна кореспонденция от 2015 г. се споменават както Джиджи, така и сестра ѝ Бела Хадид, като в обмена на съобщения се обсъжда началото на кариерата им, без да се представят доказателства за лични контакти с Епстийн.

Джефри Епстийн беше осъден през 2005 г. по обвинения, свързани с проституция на непълнолетни, а през 2019 г. беше задържан отново по федерални обвинения за трафик на малолетни с цел сексуална експлоатация. Той почина в ареста същата година, докато очакваше съдебен процес.

Неговата дългогодишна сътрудничка Гилейн Максуел в момента излежава 20-годишна присъда за участие в схема за трафик на непълнолетни. Случаят продължава да предизвиква широк обществен и медиен интерес, включително заради имената на публични личности, появяващи се в разсекретените материали.