Джиджи Хадид коментира за пръв път споменаването на името си в досиетата Епстийн (СНИМКА)

7 Април, 2026 10:01 1 971 9

  • джиджи хадид-
  • досиетата епстийн-
  • джефри епстийн-
  • модел

Моделът определи споменаването ѝ като "отвратително"

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Супермоделът Джиджи Хадид реагира остро на появата на името ѝ в документи, свързани с осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн, определяйки ситуацията като „потресаваща“ и „отвратителна“.

В коментар в Instagram, който впоследствие е изтрит, Хадид отговаря на потребител, заплашил да прекрати следването си към нея заради споменаването ѝ в публикуваните файлове. Моделът заявява, че никога не е имала контакт с Епстийн и категорично отхвърля всякаква връзка с него.

По думите ѝ е „ужасяващо“ да види как човек, когото никога не е срещала, я споменава в подобен контекст. Джиджи Хадид предполага, че включването на името ѝ в кореспонденцията може да е свързано с опитите на Епстийн да упражнява влияние върху кариерите на млади жени с цел манипулация.

Моделът уточнява, че първоначално е избягвала публичен коментар, за да не отклонява вниманието от реалните жертви на Епстийн, но е решила да направи изключение, за да внесе яснота относно личната си позиция. Тя подчертава, че макар да е израснала в привилегирована среда, родителите ѝ са я възпитали в труд и дисциплина.

Джиджи Хадид посочва, че е започнала професионалния си път в модата преди да навърши пълнолетие, а през 2012 г. подписва договор с агенцията IMG Models, след което изгражда кариерата си с постоянна работа. Тя отбелязва, че по времето, когато е спомената в кореспонденцията, е била на около 20–21 години.

Случаят придоби публичност след като Министерството на правосъдието на САЩ разсекрети значителен обем документи, свързани с Епстийн. В електронна кореспонденция от 2015 г. се споменават както Джиджи, така и сестра ѝ Бела Хадид, като в обмена на съобщения се обсъжда началото на кариерата им, без да се представят доказателства за лични контакти с Епстийн.

Джефри Епстийн беше осъден през 2005 г. по обвинения, свързани с проституция на непълнолетни, а през 2019 г. беше задържан отново по федерални обвинения за трафик на малолетни с цел сексуална експлоатация. Той почина в ареста същата година, докато очакваше съдебен процес.

Неговата дългогодишна сътрудничка Гилейн Максуел в момента излежава 20-годишна присъда за участие в схема за трафик на непълнолетни. Случаят продължава да предизвиква широк обществен и медиен интерес, включително заради имената на публични личности, появяващи се в разсекретените материали.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 много са замесени

    5 0 Отговор
    пъф деди е същата работа . а само 2 са осъдени . епстин и помагачката му . реално парти с 3 или 4 няма . а от стотици замесени се очаква и някакво развитие . но е било отдавна . но и в америка хората са различни . да носиш удоволствие на някого и да ти даде пари не е престъпление . затова е много разпространено . у нас е подсъдно само сводничеството . проституцията е само неморална . октопода и трактора бяха 2009 г след епстийн . а тук никой не говореше за епстийн и помощницата му . а е имало замесени .същия модел . същата схема . стотици замесени .

    10:12 07.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Стойчо Недев финтех свиркаджията

    4 2 Отговор
    Тая сутрин инвестирах в акции на Майкрософт и врътнах една трандамия на един чернокож господин 🥳🤭🥳🤭

    10:18 07.04.2026

  • 5 Емил

    12 0 Отговор
    Епщайн, се пише и произнася бе хора!!!

    Коментиран от #7, #8

    10:21 07.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Така е

    12 0 Отговор

    До коментар #5 от "Емил":

    Така е , прав си.
    Толкова си могат хората : )
    Stein на немски е камък и се произнася щайн.
    Като в Айнщайн и Франкенщайн .

    10:40 07.04.2026

  • 8 Просто се опитват

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Емил":

    да изкривят името и замажат хазароюдейски му произход.

    11:14 07.04.2026

  • 9 Дзак

    1 0 Отговор
    И аз се чудя, как някой е станал дописник! Вероятно имат някакви приемни тестове!

    13:23 07.04.2026