Блейк Лайвли и Джъстин Балдони отказаха да се споразумеят извън съда

Актьорите Джъстин Балдони и Блейк Лайвли не са постигнали извънсъдебно споразумение по делото за сексуален тормоз и ответни действия, заведено от Лайвли, съобщават американски медии. Очаква се двамата да се изправят един срещу друг в съдебната зала през следващия месец - 18 май, след като опит за уреждане на спора в последния момент е останал без резултат.

По информация от съдебни източници страните са участвали в среща с федерален съдия в Ню Йорк, на която е трябвало да представят актуализираните си позиции относно евентуално споразумение преди началото на процеса. Разговорите са проведени след частично решение на съда, с което бяха отхвърлени 10 от 13-те обвиненията, повдигнати от Лайвли срещу Балдони.

Към момента в делото остават три основни претенции – за нарушаване на договор, ответни действия и съучастие в такива действия. От правния екип на Балдони определиха решението като значим успех, подчертавайки, че съдът е отхвърлил всички обвинения за сексуален тормоз срещу него и останалите индивидуални ответници.

В позиция, публикувана в социалните мрежи, Блейк Лайвли заяви, че не е търсила съдебен конфликт, но е била принудена да предприеме действия заради системен натиск и ответни реакции, с които се е сблъскала, след като е настоявала за безопасна работна среда както за себе си, така и за други членове на екипа. Тя посочи също, че очаква да представи пълната си версия на събитията в съда.

В отделна публикация актрисата цитира части от съдебното решение, според които са представени достатъчно доказателства за твърденията ѝ относно ответни действия, както и за предполагаеми опити на продуцентската компания Wayfarer Studios да разпространява негативна информация за нея. В същото време съдът е приел, че исковете за сексуален тормоз не могат да бъдат разглеждани в този процес, тъй като Лайвли е била наета като независим изпълнител, а не като служител.

Случаят произтича от събития по време на снимките на филма "Никога повече", след които Блейк Лайвли обвини Джъстин Балдони в сексуален тормоз и последващи ответни действия през декември 2024 г., когато подаде и официален иск. Балдони категорично отрече обвиненията и отговори с насрещен иск на стойност 400 милиона долара срещу актрисата и съпруга ѝ Райън Рейнолдс. Този иск впоследствие беше отхвърлен от съда.

С развитието на делото в публичното пространство се появиха и имената на други известни личности, включително Тейлър Суифт и Скарлет Йохансон, споменати в разсекретени документи, свързани със случая.