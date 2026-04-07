Ким Кардашиян и Люис Хамилтън се показаха официално като двойка (ВИДЕО)

Ким Кардашиян показа официално връзката си с пилота от Формула 1 Люис Хамилтън чрез публикация в Instagram, с което отбеляза нов етап в личния си живот. В споделено видео Ким се вижда усмихната на пасажерската седалка на автомобил Ferrari, докато Хамилтън демонстрира шофьорски умения.

На фона на публикацията източници, близки до Кание Уест, коментират отношението му към новата връзка на бившата му съпруга. По техни думи Йе приема положително присъствието на Хамилтън в живота на Кардашиян, определяйки го като „добър, интелигентен човек и изключителен спортист“. Източникът допълва, че пилотът дълго време е бил в обкръжението на рапъра.

През последните месеци Люис Хамилтън бе забелязан в компанията на Ким Кардашиян и част от децата ѝ по време на пътуване до Токио. Сред тях са дъщеря им Чикаго и синовете Сейнт и Псалм, докато най-голямата им дъщеря Норт не присъства в публикуваните кадри. Свидетели съобщават, че Хамилтън е бил заснет и по време на пазаруване със Сейнт.

Според същите източници Кание е спокоен по отношение на контакта между Хамилтън и децата му и няма притеснения за тяхното благополучие. Това представлява съществена промяна спрямо реакцията му към предишната връзка на Кардашиян с Пийт Дейвидсън, която той публично критикуваше в периода на развода им.

Ким Кардашиян и Кание Уест финализираха раздялата си през ноември 2022 г. след продължителен и публичен развод. В последващи интервюта тя посочва като основни причини нестабилността в отношенията и поведението на Уест, което описва като токсично, включително негови публични изявления по лични теми.

През последните години рапърът нееднократно предизвиква обществено внимание с противоречиви изказвания и действия, включително коментари с антисемитско съдържание, довели до прекратяване на партньорства с редица компании, сред които Adidas. Впоследствие Уест публично поднесе извинения и заяви, че поема отговорност за поведението си.

Източници твърдят, че в момента той се фокусира върху музикалните и модните си проекти, както и върху семейството си. Съобщава се също, че работи активно върху развитието на музикалната кариера на дъщеря си Норт, която вече има участия в музикални проекти.