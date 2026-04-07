Фънки се обясни в любов на Глория по време на "Като две капки вода"

Фънки се обясни в любов на Глория по време на "Като две капки вода"

7 Април, 2026 12:31 1 747 10

Рокаджията заяви, че не познава творчеството ѝ, но изпитва много топли чувства към нея като жена

Фънки се обясни в любов на Глория по време на "Като две капки вода" - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Рокаджията Фънки направи завой на 180 градуса и шашна водещи и зрители на "Капките" с неочаквано жанрово признание в ефира.

Докато оценяваше изпълнението на Емилия и Вениамин, превъплътили се в Глория и Азис, той първоначално заяви: „Аз не познавам творчеството на Глория", което моментално отключи реакцията на Димитър Рачков: „Ти откъде си бе? В дискотеките на Коцето не я пускат ли?! Лицемер!“, пошегува се водещият.

Рачков обаче въобще не очакваше отговора на Фънки, докато си мислеше, че го е затапил: „Не познавам нейното творчество, но мога откровено да призная, че съм бил тайно влюбен в нея цял живот“, каза той. И хвърли в ступор всички - най-вече самата Глория, която гледаше невярващо от първите редове.

Залата избухна в смях и аплодисменти, а Рачков и Геро веднага подеха скандирания: „Горчиво! Горчиво!“

Димитър Ковачев продължи: „Ами аз досега не съм го казвал! Тя откъде да знае?!“

Ситуацията бързо се превърна в един от най-запомнящите се моменти на вечерта. Рачков, разбира се, добави още масло в огъня: „Само да ти кажа, че Глория слуша денонощно „Черно фередже“! Мога да ти дам номера ѝ.“ В крайна сметка Фънки не скри симпатиите си към фолкпримата, която беше в публиката, и подчерта, че се възхищава на нейното „царско излъчване“


Подобни новини


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 И аз искам ........

    10 1 Отговор
    Гло да се наниже на шпагата ми

    Коментиран от #10

    12:42 07.04.2026

  • 3 Гост

    20 0 Отговор
    И тоя стана ЧАЛГАР край това предаване.

    12:47 07.04.2026

  • 4 ☢️☢️☢️☢️

    22 0 Отговор
    Чак пък рокаджия да е този.

    12:48 07.04.2026

  • 5 естет

    6 4 Отговор
    Галина Пенева е хубава жена.

    13:31 07.04.2026

  • 6 Анониммен

    5 1 Отговор
    Този чокундур

    13:49 07.04.2026

  • 7 вЕрваме му

    5 1 Отговор
    Бъзикал се е.

    Коментиран от #8

    14:00 07.04.2026

  • 8 Ами

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "вЕрваме му":

    Не! Той с това излъчване, ако няма плати, не, вярвам даже да е имал отношение с хубава дама! Виждал съм как си хапе устата при вида на хубава дама... Пуснете си Керана, един от примерите

    14:35 07.04.2026

  • 9 ШЕФА

    4 0 Отговор
    Жените като го видят този у.од после трябва да ходят да си леят куршум .

    14:43 07.04.2026

  • 10 Уверявам те!

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "И аз искам ........":

    Повече от лъскане на шпагата си,пред снимката на Глория-друго едва ли ще ти се случи с нея...!

    14:49 07.04.2026