Фънки се обясни в любов на Глория по време на "Като две капки вода"

Рокаджията Фънки направи завой на 180 градуса и шашна водещи и зрители на "Капките" с неочаквано жанрово признание в ефира.
Докато оценяваше изпълнението на Емилия и Вениамин, превъплътили се в Глория и Азис, той първоначално заяви: „Аз не познавам творчеството на Глория", което моментално отключи реакцията на Димитър Рачков: „Ти откъде си бе? В дискотеките на Коцето не я пускат ли?! Лицемер!“, пошегува се водещият.
Рачков обаче въобще не очакваше отговора на Фънки, докато си мислеше, че го е затапил: „Не познавам нейното творчество, но мога откровено да призная, че съм бил тайно влюбен в нея цял живот“, каза той. И хвърли в ступор всички - най-вече самата Глория, която гледаше невярващо от първите редове.
Залата избухна в смях и аплодисменти, а Рачков и Геро веднага подеха скандирания: „Горчиво! Горчиво!“
Димитър Ковачев продължи: „Ами аз досега не съм го казвал! Тя откъде да знае?!“
Ситуацията бързо се превърна в един от най-запомнящите се моменти на вечерта. Рачков, разбира се, добави още масло в огъня: „Само да ти кажа, че Глория слуша денонощно „Черно фередже“! Мога да ти дам номера ѝ.“ В крайна сметка Фънки не скри симпатиите си към фолкпримата, която беше в публиката, и подчерта, че се възхищава на нейното „царско излъчване“
1 Този коментар е премахнат от модератор.
И аз искам ........
4 ☢️☢️☢️☢️
12:48 07.04.2026
вЕрваме му
До коментар #7 от "вЕрваме му":Не! Той с това излъчване, ако няма плати, не, вярвам даже да е имал отношение с хубава дама! Виждал съм как си хапе устата при вида на хубава дама... Пуснете си Керана, един от примерите
Уверявам те!
До коментар #2 от "И аз искам ........":Повече от лъскане на шпагата си,пред снимката на Глория-друго едва ли ще ти се случи с нея...!
14:49 07.04.2026