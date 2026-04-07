Фънки се обясни в любов на Глория по време на "Като две капки вода"

Рокаджията Фънки направи завой на 180 градуса и шашна водещи и зрители на "Капките" с неочаквано жанрово признание в ефира.

Докато оценяваше изпълнението на Емилия и Вениамин, превъплътили се в Глория и Азис, той първоначално заяви: „Аз не познавам творчеството на Глория", което моментално отключи реакцията на Димитър Рачков: „Ти откъде си бе? В дискотеките на Коцето не я пускат ли?! Лицемер!“, пошегува се водещият.

Рачков обаче въобще не очакваше отговора на Фънки, докато си мислеше, че го е затапил: „Не познавам нейното творчество, но мога откровено да призная, че съм бил тайно влюбен в нея цял живот“, каза той. И хвърли в ступор всички - най-вече самата Глория, която гледаше невярващо от първите редове.

Залата избухна в смях и аплодисменти, а Рачков и Геро веднага подеха скандирания: „Горчиво! Горчиво!“

Димитър Ковачев продължи: „Ами аз досега не съм го казвал! Тя откъде да знае?!“

Ситуацията бързо се превърна в един от най-запомнящите се моменти на вечерта. Рачков, разбира се, добави още масло в огъня: „Само да ти кажа, че Глория слуша денонощно „Черно фередже“! Мога да ти дам номера ѝ.“ В крайна сметка Фънки не скри симпатиите си към фолкпримата, която беше в публиката, и подчерта, че се възхищава на нейното „царско излъчване“