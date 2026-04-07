Капсулата "Орион" от мисията „Артемис 2“ се връща обратно към Земята

Капсулата "Орион" от мисията „Артемис 2“ се връща обратно към Земята

7 Април, 2026 14:58 1 012 9

Астронавтите обиколиха Луната в първата подобна мисия от 70-те насам

Капсулата "Орион" от мисията „Артемис 2“ се връща обратно към Земята - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Екипажът на американския космически кораб „Орион“ в рамките на мисията „Артемис 2“ („Артемида 2“) започна завръщането си към Земята, след като обиколи Луната, съобщи НАСА.

„Екипажът на „Артемис 2“ приключи наблюдението на Луната и сега започва завръщането си у дома“, се казва в съобщение на сайта на американската космическа агенция. Отбелязва се, че „Орион“ ще напусне зоната на гравитационно влияние на Луната на 7 април, когато ще се отдалечи от спътника на Земята на 66 098 км, пише БТА.

До този момент екипажът е изпълнил почти половината от мисията си. По план приводняването трябва да се осъществи край Сан Диего, Калифорния, в 10:07 ч. източно време в петък, 10 април (03:07 ч. българско време на 11 април), съобщават от НАСА. След кацането спасителни екипи ще извадят астронавтите от океана и с хеликоптери ще ги транспортират до американския кораб „Джон П. Мърта“, съобщава АП.

Тримата астронавти на НАСА – Кристина Кох, Виктор Глоувър и Рийд Уайзман, заедно с канадския си колега Джереми Хансен, подобриха рекорда, поставен от „Аполо 13“, като се отдалечиха на 406 771 километра от Земята.

Екипажът извърши и облитане на Луната, включително преминаване над нейната обратна страна. Маневрата, съчетана с интензивни наблюдения, продължи около седем часа и се превърна в кулминацията на почти десетдневния тестов полет, който трябва да приключи в петък.

При приближаване на около 6 545 километра от сивата прашна повърхност на Луната астронавтите наблюдаваха повече от двадесет предварително определени обекта. Те използваха фотоапарати Nikon с мощни дългофокусни обективи, както и своите айфони, за да заснемат отделни кратери и други интересни лунни структури.

Преди началото на наблюденията екипажът поиска разрешение да даде имена на два новооткрити светли кратера. Единият беше предложен да носи името на капсулата „Интегрити“ (Integrity - „Честност“, бел. ред.), а другият – името Каръл, в памет на съпругата на командира Уайзман, починала от рак през 2020 г. Уайзман се разплака, когато Хансен отправи искането към контролния център на мисията, а всички четирима астронавти се просълзиха.

„Гледката е наистина великолепна“, каза Уайзман, след като възвърна самообладанието си и започна да снима. Астронавтите съобщиха, че са успели да заснемат Луната и Земята в един кадър и обсъдиха наблюденията си с учените в Хюстън.

В мисията „Артемис 2“ Integrity е условно име на капсулата на космическия кораб. По-конкретно, това е „прякор“, даден от екипажа на космическия кораб „Орион“, който превозва астронавтите до Луната и обратно към Земята. Астронавтите от НАСА по традиция дават имена на своите космически кораби – точно както са правили предишните екипажи по времето на програмата „Аполо“.


  • 1 честен ционист

    7 2 Отговор
    Да се приводнят в Ормузкия пролив.

    15:04 07.04.2026

  • 2 ООрана държава

    3 2 Отговор
    Китаиски туристи, изхабиха по 3 ленти да снимат и се прибират

    15:04 07.04.2026

  • 3 Капсулован

    5 3 Отговор
    Капсулата на западния свят потъва и всеки се спасява. С всеки цент от надценки на храни/гориво/енергертика/парно ние финансираме воините. Повече евроатлантичност означава повече инфрлация, повече войни, повече сегментиране на обществото, повече разграждане на държавта - вие си мислете за кого искате да гласувате.

    15:14 07.04.2026

  • 4 Нещо не разбрах

    1 1 Отговор
    Това космическа разходка в памет на някой ли е, фотографска експедиция ли е или секретна мисия? И защо не кацат? Защото не са кацали или са успяли по късмет веднъж и не могат да го повторят? Нещо не разбирам ама КОЙ съм аз да знам пък и парите ,а мисията не са мой?

    15:32 07.04.2026

  • 5 Пореден

    2 2 Отговор
    провал за американците! Гледали са луната през телескоп! Първина луната ще кацнат или китайци,или руснаци- наистина!

    15:38 07.04.2026

  • 6 Луната с 3,14

    0 0 Отговор
    А базата на извънземните снимаха ли?

    16:30 07.04.2026

  • 7 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    0 0 Отговор
    И какво направиха толкова? Едно олонче около луната и няколко селфита на обратно на луната!

    17:51 07.04.2026

  • 8 Пенчо

    0 0 Отговор
    Обиколиха или заобиколиха, моля уточнете!? Да не би и да са кацали пък да ви е срам да го напишете!?

    18:18 07.04.2026

  • 9 СТИЯ ФИЛМЧЕТА. Холивуд

    0 0 Отговор
    ИЗКА ДА НАПРАВИ УСА ВЕЛИКА?;?!?; ДААА ВЕЛИКА ПУНТАМАРА.....

    19:02 07.04.2026