Последното желание на кралица Елизабет II е останало неизпълнено

Покойната Елизабет II е имала ясно изразено желание в последните месеци от живота си да събере всички свои правнуци, включително децата на Принц Хари и Меган Маркъл, сочат данни от нова биографична книга.

Според автора Робърт Хардман в предстоящото издание „Elizabeth II: In Private. In Public. The Inside Story“, монархът е настоявала през лятото на 2022 г. всички правнуци да посетят резиденцията Balmoral Castle, независимо от сложните отношения в кралското семейство по това време. По думите на близки до семейството, целта ѝ е била децата да запазят щастливи спомени от нея.

Контекстът на това желание е белязан от продължаващото напрежение между Съсексите и останалите членове на кралското семейство. Разривът се задълбочи след решението на принц Хари и Меган Маркъл през 2020 г. да се оттеглят от кралските си задължения и да се установят в Съединените щати. Допълнително напрежение предизвика интервюто им с Опра Уинфри през 2021 г., в което бяха отправени твърдения за притеснения в кралското семейство относно цвета на кожата на първородния им син Принц Арчи.

Въпреки напрегнатата ситуация, през юни 2022 г. семейството на принц Хари посети Обединеното кралство, което даде възможност на кралицата да се срещне лично с правнучката си Принцеса Лилибет – кръстена на нейното детско име. Срещата се състоя в замъка Уиндзор малко преди първия рожден ден на детето, който беше отбелязан в тесен семеен кръг.

Към онзи момент Елизабет II е прабаба на общо 11 правнуци, включително децата на Принц Уилям и Кейт Мидълтън – Принц Джордж, Принцеса Шарлот и Принц Луи. След смъртта ѝ семейството се разширява с още две деца – втория син на Принцеса Юджини и дъщерята на Принцеса Беатрис.

Биографът отбелязва, че през лятото на 2022 г. здравословното състояние на кралицата постепенно се е влошавало, макар официална диагноза да не е била публично оповестена. По негови данни тя е била наясно със състоянието си и е предприела действия за уреждане на лични и институционални въпроси.

Елизабет II почина на 8 септември 2022 г. на 96-годишна възраст след 70 години на трона – най-дългото управление в историята на британската монархия. Официалната причина за смъртта, посочена в документацията, е „напреднала възраст“.