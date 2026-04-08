Последното желание на кралица Елизабет II е останало неизпълнено

Последното желание на кралица Елизабет II е останало неизпълнено

8 Април, 2026 14:31 2 014 9

  • последно желание-
  • кралица елизабет ii-
  • кралица елизабет втора-
  • внуци-
  • кралско семейство

Монархът е искал да събере всичките си внуци и правнуци преди смъртта си

Последното желание на кралица Елизабет II е останало неизпълнено - 1
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Покойната Елизабет II е имала ясно изразено желание в последните месеци от живота си да събере всички свои правнуци, включително децата на Принц Хари и Меган Маркъл, сочат данни от нова биографична книга.

Според автора Робърт Хардман в предстоящото издание „Elizabeth II: In Private. In Public. The Inside Story“, монархът е настоявала през лятото на 2022 г. всички правнуци да посетят резиденцията Balmoral Castle, независимо от сложните отношения в кралското семейство по това време. По думите на близки до семейството, целта ѝ е била децата да запазят щастливи спомени от нея.

Контекстът на това желание е белязан от продължаващото напрежение между Съсексите и останалите членове на кралското семейство. Разривът се задълбочи след решението на принц Хари и Меган Маркъл през 2020 г. да се оттеглят от кралските си задължения и да се установят в Съединените щати. Допълнително напрежение предизвика интервюто им с Опра Уинфри през 2021 г., в което бяха отправени твърдения за притеснения в кралското семейство относно цвета на кожата на първородния им син Принц Арчи.

Въпреки напрегнатата ситуация, през юни 2022 г. семейството на принц Хари посети Обединеното кралство, което даде възможност на кралицата да се срещне лично с правнучката си Принцеса Лилибет – кръстена на нейното детско име. Срещата се състоя в замъка Уиндзор малко преди първия рожден ден на детето, който беше отбелязан в тесен семеен кръг.

Към онзи момент Елизабет II е прабаба на общо 11 правнуци, включително децата на Принц Уилям и Кейт Мидълтън – Принц Джордж, Принцеса Шарлот и Принц Луи. След смъртта ѝ семейството се разширява с още две деца – втория син на Принцеса Юджини и дъщерята на Принцеса Беатрис.

Биографът отбелязва, че през лятото на 2022 г. здравословното състояние на кралицата постепенно се е влошавало, макар официална диагноза да не е била публично оповестена. По негови данни тя е била наясно със състоянието си и е предприела действия за уреждане на лични и институционални въпроси.

Елизабет II почина на 8 септември 2022 г. на 96-годишна възраст след 70 години на трона – най-дългото управление в историята на британската монархия. Официалната причина за смъртта, посочена в документацията, е „напреднала възраст“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 6аaaл съм го у

    7 2 Отговор
    дрътиo вампирджак

    14:33 08.04.2026

  • 2 Авто маниак

    11 2 Отговор
    Дъртия вампир трябваше да се спомине, много по-рано.

    14:33 08.04.2026

  • 3 боли не ху

    7 1 Отговор
    ще го преместя

    14:34 08.04.2026

  • 4 Гориил

    7 1 Отговор
    През целия си живот децата и внуците ѝ са компрометирали и опозорявали кралското семейство.

    14:41 08.04.2026

  • 5 Паралелепипед

    3 1 Отговор
    Не са компрометирали нищо, защото, бабетката се е погрижила за количеството меланин в оплодената яйцеклетка на въпросната съксесссска, но виж без нейните "условия" не се знае, какво ще се пръква напред в поколенията 😀

    14:56 08.04.2026

  • 6 Хохо Бохо

    4 2 Отговор
    Истински се надявам тоя вампир да забавлява дяволите в ада.

    14:57 08.04.2026

  • 7 Дачко Яворов

    2 2 Отговор
    Знаете ли колко ми пука за тоя гнycен рeптил. Нека да си гледаме нашата аспарухова клoaка, в която всеки ден е изпитание и борба за оцеляване.

    15:10 08.04.2026

  • 8 таз баба на 100г си живя да я мислим ли

    2 1 Отговор
    Последното желание на хората дето са си отишли в мизеррия
    да живеят достойно при император Тикварий също е останало неизпълнено

    16:07 08.04.2026

  • 9 грУЙО

    1 1 Отговор
    Със сигурност последното и желание е било да и го набута някой 18 годишен младеж

    17:10 08.04.2026