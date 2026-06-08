Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
75 години Бони Тейлър: Дрезгавият глас, който покори света

75 години Бони Тейлър: Дрезгавият глас, който покори света

8 Юни, 2026 08:07 1 361 14

  • бони тейлър-
  • рожден ден

Вижте любопитни подробности от биографията на певицата

75 години Бони Тейлър: Дрезгавият глас, който покори света - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес уелската рок певица Бони Тейлър отбелязва своя 75-и рожден ден. Вече близо половин век тя остава една от най-разпознаваемите фигури в световната музика, а характерният ѝ дрезгав глас превърна песни като Total Eclipse of the Heart и Holding Out for a Hero в истински класики.

Родена на 8 юни 1951 г. в уелското градче Скиуън под името Гейнър Хопкинс, бъдещата звезда израства в многодетно семейство. Музикалният ѝ път започва още като тийнейджърка, когато участва в местни конкурси за таланти. Големият пробив идва през втората половина на 70-те години с хитовете „Lost in France“ и „It's a Heartache“, но световната слава я застига през 1983 г., когато излиза „Total Eclipse of the Heart“ – песен, която и до днес остава нейна запазена марка.

Любопитен факт е, че прочутият ѝ глас се появява след операция на гласните струни през 1977 г. След интервенцията лекарите ѝ препоръчват пълна почивка, но младата певица не успява да спази указанията. В резултат гласът ѝ придобива характерното дрезгаво звучене, което по-късно ще се превърне в нейна отличителна черта.

През кариерата си Бони Тайлър издава десетки албуми и над 80 сингъла. Работи с легендарния композитор и продуцент Jim Steinman, който стои зад най-големите ѝ хитове, а през 2022 г. получава званието MBE за заслуги към музиката от британската корона.

Сред най-популярните ѝ песни са „It's a Heartache“, „Total Eclipse of the Heart“, „Holding Out for a Hero“, „If You Were a Woman (And I Was a Man)“, „Bitterblue“ и „Lost in France“. Много от тях продължават да звучат във филми, телевизионни продукции и концертни програми по целия свят.

Личният живот на певицата също е пример за постоянство. От началото на 70-те години тя е омъжена за Робърт Съливан, а бракът им е сред най-дългите в музикалния бизнес.

Последните седмици обаче бяха тревожни за нейните почитатели. През май тази година Тайлър претърпя спешна операция в Португалия, където живее през голяма част от времето си. Според официална информация интервенцията е преминала успешно, а изпълнителката се възстановява под лекарско наблюдение. Част от планираните ѝ концерти бяха отложени, докато феновете очакват завръщането ѝ на сцената.

В началото на май изпълнителка беше приета по спешност в болница заради сериозен здравословен проблем и претърпя операция на червата. Ден след интервенцията лекарите я поставиха в изкуствена кома, за да подпомогнат процеса на възстановяване и да облекчат организма ѝ. Според последното официално изявление от нейния екип и семейството ѝ, лекарите остават позитивно настроени и оптимисти, че тя ще успее да се възстанови напълно. Близките ѝ изрично помолиха медиите и феновете за спокойствие, дискретност и лична неприкосновеност, като опровергаха разпространяващите се неверни и сензационни слухове в публичното пространство. Здравословното състояние на певицата остава тежко, но стабилно, като тя се намира под интензивни медицински грижи в болница в град Фаро, Португалия.

Въпреки здравословните трудности, Бони Тайлър остава символ на една епоха в рок и поп музиката.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Любимка

    19 1 Отговор
    Ми е, уникален глас!

    08:09 08.06.2026

  • 2 РЕАЛИСТ

    10 10 Отговор
    Тази топ певица в света Бони Тайлър представи Великобритания на Евровизия 2013 и имаше само 23 гласа подкрепа. Представяте ли си какъв е вкусът на този извратен конкурс. Една българска ромка Дара спечели с някаква глупотевица и рев до небесата, каква голяма певица била. Песните от 80-те на Бони Тайлър се слушат още ,а на Дара Бангаранга, само в някоя българска чалготека може да чуеш.

    Коментиран от #3

    08:24 08.06.2026

  • 3 Мотивация за отрицателен вот

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":

    36 години "ром"осване - 36 години НЕвидими резултати в интеграцията на "ром"осваните. А "ром"осващите се ТСиганизират необратимо...

    08:42 08.06.2026

  • 4 Анонимен

    0 0 Отговор
    Важното да има взаимност!

    08:46 08.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Кочо

    7 0 Отговор
    Господ здраве да ѝ дава.

    09:13 08.06.2026

  • 8 Идън

    4 0 Отговор
    С Джони Джоели от ARPell-,,Loves Holding On,,- в дует. На барабаните е Боби Рондинели.Първа изпява,, Simply The Best,,- а Тина прави по- ,,гореща,,версия- и я превръща в хит.Бони е със силен дух- ще преодолее изпитанието- връхлетяло я изведнъж... Пожелавам и го. Успех!

    Коментиран от #10

    09:43 08.06.2026

  • 9 Елизабет цветанова

    0 0 Отговор
    Днес ще врътна една трандамия на спиридонов 🤭🚀🤣

    09:51 08.06.2026

  • 10 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Идън":

    Винаги ще свързвам Бони Тайлър с хuта ѝ Total Eclipse of the Heart.

    Коментиран от #11

    10:12 08.06.2026

  • 11 ТРЕЗВЕНИК

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "РЕАЛИСТ":

    А ромът кога ще започнете да го свързвате с алкохолните питиета?!?

    Коментиран от #12

    10:22 08.06.2026

  • 12 РЕАЛИСТ

    0 4 Отговор

    До коментар #11 от "ТРЕЗВЕНИК":

    Тогава ,когато спрат да ме изтриват, като напиша истинското наименование на този етнос . Омръзна ми да обяснявам.

    Коментиран от #13

    10:27 08.06.2026

  • 13 ТРЕЗВЕНИК

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "РЕАЛИСТ":

    Който иска - намира начини да се изразява и без да употребявате въпросната политкортктна mъпня. И без да го изтрият... ако това е най - големият проблем в битието Ви;-)...

    Коментиран от #14

    10:35 08.06.2026

  • 14 ТРЕЗВЕНИК

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "ТРЕЗВЕНИК":

    Да се чете: ...и без да употребява...

    10:37 08.06.2026