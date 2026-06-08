75 години Бони Тейлър: Дрезгавият глас, който покори света

Днес уелската рок певица Бони Тейлър отбелязва своя 75-и рожден ден. Вече близо половин век тя остава една от най-разпознаваемите фигури в световната музика, а характерният ѝ дрезгав глас превърна песни като Total Eclipse of the Heart и Holding Out for a Hero в истински класики.

Родена на 8 юни 1951 г. в уелското градче Скиуън под името Гейнър Хопкинс, бъдещата звезда израства в многодетно семейство. Музикалният ѝ път започва още като тийнейджърка, когато участва в местни конкурси за таланти. Големият пробив идва през втората половина на 70-те години с хитовете „Lost in France“ и „It's a Heartache“, но световната слава я застига през 1983 г., когато излиза „Total Eclipse of the Heart“ – песен, която и до днес остава нейна запазена марка.

Любопитен факт е, че прочутият ѝ глас се появява след операция на гласните струни през 1977 г. След интервенцията лекарите ѝ препоръчват пълна почивка, но младата певица не успява да спази указанията. В резултат гласът ѝ придобива характерното дрезгаво звучене, което по-късно ще се превърне в нейна отличителна черта.

През кариерата си Бони Тайлър издава десетки албуми и над 80 сингъла. Работи с легендарния композитор и продуцент Jim Steinman, който стои зад най-големите ѝ хитове, а през 2022 г. получава званието MBE за заслуги към музиката от британската корона.

Сред най-популярните ѝ песни са „It's a Heartache“, „Total Eclipse of the Heart“, „Holding Out for a Hero“, „If You Were a Woman (And I Was a Man)“, „Bitterblue“ и „Lost in France“. Много от тях продължават да звучат във филми, телевизионни продукции и концертни програми по целия свят.

Личният живот на певицата също е пример за постоянство. От началото на 70-те години тя е омъжена за Робърт Съливан, а бракът им е сред най-дългите в музикалния бизнес.

Последните седмици обаче бяха тревожни за нейните почитатели. През май тази година Тайлър претърпя спешна операция в Португалия, където живее през голяма част от времето си. Според официална информация интервенцията е преминала успешно, а изпълнителката се възстановява под лекарско наблюдение. Част от планираните ѝ концерти бяха отложени, докато феновете очакват завръщането ѝ на сцената.

В началото на май изпълнителка беше приета по спешност в болница заради сериозен здравословен проблем и претърпя операция на червата. Ден след интервенцията лекарите я поставиха в изкуствена кома, за да подпомогнат процеса на възстановяване и да облекчат организма ѝ. Според последното официално изявление от нейния екип и семейството ѝ, лекарите остават позитивно настроени и оптимисти, че тя ще успее да се възстанови напълно. Близките ѝ изрично помолиха медиите и феновете за спокойствие, дискретност и лична неприкосновеност, като опровергаха разпространяващите се неверни и сензационни слухове в публичното пространство. Здравословното състояние на певицата остава тежко, но стабилно, като тя се намира под интензивни медицински грижи в болница в град Фаро, Португалия.

Въпреки здравословните трудности, Бони Тайлър остава символ на една епоха в рок и поп музиката.