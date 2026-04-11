Стефано Габана напусна ръководството на „Долче и Габана“

11 Април, 2026 10:58 292 0

Габана ще продължава да работи за модната къща, но по-скоро в творчески аспект

Снимки: Shutterstock
Събина Андреева

Съоснователят на модната къща Dolce & Gabbana Стефано Габана се оттегля от оперативното управление на компанията, съобщиха официално от бранда, определяйки промяната като „естествен етап в развитието на организационната структура“.

По информация от компанията, 63-годишният дизайнер ще запази активна роля в творческото направление и ще продължи да работи по колекциите на марката заедно със своя дългогодишен партньор Доменико Долче. Двамата остават ключови фигури в артистичната визия на бранда, който създават през 1985 г. и превръщат в един от най-разпознаваемите символи на италианската мода.

Решението идва на фона на по-широки структурни промени в луксозната индустрия, където редица водещи модни къщи въвеждат нови управленски модели, разделяйки творческото ръководство от корпоративното управление. Анализатори посочват, че подобни стъпки целят по-голяма гъвкавост и устойчивост в условията на засилена конкуренция и променящо се потребителско поведение.

Стефано Габана и Доменико Долче продължават да бъдат лицето на марката, като присъстваха и на последното ревю на Dolce & Gabbana по време на Седмицата на модата в Милано през февруари. Колекцията затвърди характерния почерк на бранда – съчетание между италианска естетика, барокови влияния и модерни интерпретации.

През последните години компанията разшири дейността си извън традиционната мода, навлизайки в сфери като интериорен дизайн, козметика и дори дигитални колекции, включително NFT проекти. Брандът също така инвестира в директни продажби и контрол върху дистрибуцията, като част от стратегия за засилване на независимостта си на пазара.

Оттеглянето на Габана от управленска позиция се разглежда като стратегически ход, който позволява на дизайнерското дуо да се фокусира върху творческата страна на бизнеса, докато оперативното ръководство се поема от ново поколение мениджъри.


