За Сбогом: Бен Афлек подари на Дженифър Лопес неговата част от имението им

Актьорът Бен Афлек е прехвърлил своя дял от семейното имение в Бевърли Хилс на бившата си съпруга Дженифър Лопес без финансово обезщетение, съобщават американски медии, позовавайки се на промени в имущественото споразумение между двамата.

Документите, цитирани от TMZ, съдържат формулировка за „прехвърляне на собственост между съпрузи“, без да се уточняват детайли, но източници, близки до ситуацията, твърдят, че Афлек е отстъпил изцяло своя дял от имота безвъзмездно. Към момента представители на двете страни не са коментирали публично информацията.

Луксозното имение в Бевърли Хилс, закупено през юни 2023 г. за 60,85 милиона долара, беше придобито малко след брака на двойката през юли 2022 г. Имотът с площ от близо 3 500 кв. м включва 12 спални, 24 бани и редица допълнителни удобства, сред които и баскетболно игрище. По данни на американски медии покупката е била осъществена изцяло в брой.

Само година по-късно, през лятото на 2024 г., имението беше обявено за продажба на фона на засилващи се спекулации за разрив в отношенията между двамата. Първоначално се появиха информации, че решението е продиктувано от практични съображения – че имотът е твърде голям и не отговаря на предпочитанията им. През август същата година Дженифър Лопес официално подаде молба за развод.

Паралелно с това Бен Афлек придоби ново жилище за 20,5 милиона долара в района на Пасифик Палисейдс в Лос Анджелис, с цел да бъде по-близо до трите си деца от брака си с Дженифър Гарнър. Разводът между Афлек и Джей Ло беше финализиран през януари 2025 г.

През март същата година Дженифър Лопес закупи нов дом в Лос Анджелис за около 18 милиона долара, където живее с близнаците си Макс и Ема от предишния си брак с Марк Антъни.

Съдбата на съвместния им имот дълго време оставаше неясна. Въпреки че първоначално беше обявен за продажба, през 2025 г. двамата решиха да го изтеглят от пазара, след като не успяха да привлекат купувачи на желаната цена. Според експерти причината е била неблагоприятната пазарна конюнктура в сегмента на ултралуксозните имоти в Лос Анджелис.