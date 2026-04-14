Най-старата горила в света празнува 69-ти рожден ден в Берлинския зоопарк

На 69 години, Лейди Фату в понеделник стана не само най-дълго пребиваващият наемател в Берлинския зоопарк, но и запази титлата си на най-старата горила в света, пише dw.com.

Родена някъде в Западна Африка през 1957 г., тя пристига в Европа в пристанището на Марсилия през 1959 г. сред багажа на френски моряк. Според Берлинския зоопарк, морякът не успял да плати сметката си в кръчма и дал Фату на хазяйката като плащане. Оттам тя скоро се озовала в германската столица.

Фату е западна низинна горила. В дивата природа те обикновено не доживяват до 40-те си години и дори в плен 50-годишна възраст се счита за напреднала възраст.

През 1974 г. тя ражда Дуфте, първата горила, родена в Берлинския зоопарк. Въпреки че дъщеря ѝ почина през 2001 г., внучката на Фату, Мепенци, все още ѝ прави компания в Берлин. Към 2026 г. тя има поне три пра-пра-правнуци.

„Много се гордеем, че вече повече от половин век можем да приютим животно при нас. Радваме се, че Фату е в толкова добро здраве въпреки възрастта си“, каза директорът на зоопарка Андреас Книрием на един от предишните ѝ рождени дни.

В днешно време Фату има собствено заграждение и служители, посветени единствено на грижите за нея. Тя предпочита да седи и да гледа как другите горили играят, вместо да се включва в действието, казват служителите на зоопарка.