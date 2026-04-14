Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Най-старата горила в света празнува 69-ти рожден ден в Берлинския зоопарк

Най-старата горила в света празнува 69-ти рожден ден в Берлинския зоопарк

14 Април, 2026 08:40 693 8

Фату е западна низинна горила, в дивата природа те обикновено не доживяват до 40-те си години

Най-старата горила в света празнува 69-ти рожден ден в Берлинския зоопарк - 1
Снимка: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 69 години, Лейди Фату в понеделник стана не само най-дълго пребиваващият наемател в Берлинския зоопарк, но и запази титлата си на най-старата горила в света, пише dw.com.

Родена някъде в Западна Африка през 1957 г., тя пристига в Европа в пристанището на Марсилия през 1959 г. сред багажа на френски моряк. Според Берлинския зоопарк, морякът не успял да плати сметката си в кръчма и дал Фату на хазяйката като плащане. Оттам тя скоро се озовала в германската столица.

Фату е западна низинна горила. В дивата природа те обикновено не доживяват до 40-те си години и дори в плен 50-годишна възраст се счита за напреднала възраст.

През 1974 г. тя ражда Дуфте, първата горила, родена в Берлинския зоопарк. Въпреки че дъщеря ѝ почина през 2001 г., внучката на Фату, Мепенци, все още ѝ прави компания в Берлин. Към 2026 г. тя има поне три пра-пра-правнуци.

„Много се гордеем, че вече повече от половин век можем да приютим животно при нас. Радваме се, че Фату е в толкова добро здраве въпреки възрастта си“, каза директорът на зоопарка Андреас Книрием на един от предишните ѝ рождени дни.

В днешно време Фату има собствено заграждение и служители, посветени единствено на грижите за нея. Тя предпочита да седи и да гледа как другите горили играят, вместо да се включва в действието, казват служителите на зоопарка.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    2 0 Отговор
    За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП:
    ИКТ Клъстер – Варна организира нетуъркинг среща.

    08:47 14.04.2026

  • 2 Митьо джибрата

    4 0 Отговор
    Наздравеее наборке !

    09:00 14.04.2026

  • 3 Авеее

    1 0 Отговор
    Едва ли и е до празник, щом е в зоопарк!

    09:03 14.04.2026

  • 4 Смех

    2 0 Отговор
    А най-старият павиан е в овалния кабинет.

    09:04 14.04.2026

  • 5 Знаех си

    3 0 Отговор
    Дойче веле познават всички горили по света и имат ЕГНетата им!🤥

    09:27 14.04.2026

  • 6 Тиква

    2 0 Отговор
    Честит рожден ден,да бъдеш здрава и Счастлива,познавам още една хубавица сирена .

    09:35 14.04.2026

  • 7 Фон Мюнхаузен

    0 0 Отговор
    А Меркел на колко стана?

    10:07 14.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.