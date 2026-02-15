Новини
Памела Андерсън изненада феновете с естествена визия на фестивал в Берлин (СНИМКА)

15 Февруари, 2026 11:42 762 4

Без капка грим, Памела впечатли присъстващите с къса рокля, украсена с цветен принт

Памела Андерсън изненада феновете с естествена визия на фестивал в Берлин (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Световноизвестната актриса и модел Памела Андерсън отново прикова вниманието на медиите, този път с неподправена естественост и стил. 58-годишната звезда се появи на престижен фестивал в Берлин, където демонстрира нова визия, залагайки на минимализъм и свежест.

Без капка грим, Памела впечатли присъстващите с къса рокля, украсена с цветен принт, която подчертаваше нейната женственост и изискан вкус. Към тоалета си тя бе добавила черни обувки на висок ток, стилен чорапогащник, масивни обеци и модерни слънчеви очила – аксесоари, които допълваха цялостната ѝ визия. Косата ѝ бе оформена в меки, романтични къдрици, придаващи допълнителен чар и непринуденост.

Памела Андерсън изненада феновете с естествена визия на фестивал в Берлин (СНИМКА)
Снимка: БГНЕС

Появата на някогашната звезда от „Спасители на плажа“ предизвика бурни реакции и одобрение сред феновете и модните критици, които оцениха смелостта ѝ да се покаже без грим на светско събитие.

Само преди няколко седмици Памела Андерсън бе забелязана и на частно парти на известната марка бижута Pandora, а на 30 септември дебютира с новия си стил и в Париж.


  • 1 Пръц,

    1 0 Отговор
    кво джуфрѐ…

    11:45 15.02.2026

  • 2 обективен

    5 0 Отговор
    Прилича ми като Бурсула на младини !!

    11:53 15.02.2026

  • 3 Стар спасител на бургаския плаж

    1 0 Отговор
    Навремето много го точех

    12:04 15.02.2026

  • 4 Типично

    1 0 Отговор
    За краварките като остареят стават като изчадия нашенките са класи над тея

    12:05 15.02.2026