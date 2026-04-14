Жена стана баба на 38 години (ВИДЕО)

14 Април, 2026 11:15 1 575 21

  • баба-
  • внук-
  • бритъни-
  • макензи

Тя ражда дъщеря си Макензи, когато е на 18 г. Макензи пък става майка на 19 г.

Жена стана баба на 38 години (ВИДЕО) - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Това очарователно малко човече може да е нейният син, но всъщност е нейният внук. Усмихнатата Бритъни обяснява във видео, в което държи внука си Банкс на ръце, че все още не може да повярва, че е станала баба толкова млада - на 38 г. Тя ражда дъщеря си Макензи, когато е на 18 г. Макензи пък става майка на 19 г., пише btvnovinite.bg.

@britpls and I wouldn’t change a single thing 🤍 #grandma #familyiseverything #family #grandkids #younggrandma ♬ original sound - Hana Effron

Семейство Десбъроу пленява милиони потребители онлайн, вероятно и защото двете жени - майка и дъщеря, си приличат много. Те получават дори коментари, че са близначки. След като Макензи става тийнейджърка, хората около тях често се объркват кой кое е, разказва "Билд".

„Те си мислят, че сме сестри и дори близначки. Имаше един случай, при който някой ни попита коя от нас е по-голяма“, споделя Бритъни, която сега е на 39 години.

"Това беше странно, защото по-рано беше толкова очевидно", допълва тя.

В началото на миналата година Бритъни трябва да се примири с факта, че малката ѝ дъщеря е наистина пораснала - Макензи забременява на 19 години.

„Никога не съм си представяла, че ще стана баба толкова млада. Но не бих го заменила за нищо“, казва Британи с голяма радост. За нея появата на бебето Банкс е като дежавю.

Точно като дъщеря си Бритъни забременяла неочаквано от първия си приятел в ученическите си години.

Двамата с Крис (на 39 г.), когото тя срещнала на парти, когато била на 16, все още са заедно – вече 23 години. Двойката сключва брак през 2006 г. и оттогава имат още три деца.

Сега всички те живеят заедно под един покрив в Калифорния.

„Да, понякога може да е хаотично. Но има толкова много любов. Сега отглеждаме децата си заедно“, казва Бритъни.

А най-малкият ѝ син е само с година и половина по-голям от внучето ѝ.

В социалните мрежи Бритъни споделя емоциите в семейството си, като коментира още "Нищо може да се сравни с това да наблюдаваш как дъщеря ти става майка" и "Никога не съм си мислила, че по едно и също време ще държа и сина си, и внука си."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    21 1 Отговор
    Да видят тук с циганите!

    Коментиран от #11

    11:17 14.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Рекордьори

    28 1 Отговор
    При нашите мургави събратя може да е прабаба на тези години!

    11:18 14.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ейб

    11 2 Отговор
    Мераклия съм и.

    11:18 14.04.2026

  • 6 И оная работа до края и

    12 0 Отговор
    Децата в Рая

    11:19 14.04.2026

  • 7 O, чудо!

    18 0 Отговор
    Може и на 37, и това е нормално без да е по сигански тертип. Ако е родила на почти 19 и дъщеря ѝ също роди на почти 19, става баба на 37.

    Коментиран от #13

    11:23 14.04.2026

  • 8 И ТУК ГИ ИМА.

    5 0 Отговор
    Млади баби. Вижте и чуйте що казват въа пиринско. Там яко бичат. И .. и ракия.

    11:27 14.04.2026

  • 9 010101

    13 0 Отговор
    То така и трябва да бъде, за да не изчезне расата ни.

    11:33 14.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Рано пиле, рано пее

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Урсула на 45 години има вече 7 деца.

    Коментиран от #20

    11:33 14.04.2026

  • 12 Иван Божилов

    14 0 Отговор
    Аз имам съученичка която стана баба на 36. И тя и съпруга и завършиха висше.
    Вие не пишете за тях а ни информирате какво станало на остров Тамбукту.

    11:38 14.04.2026

  • 13 така е

    11 0 Отговор

    До коментар #7 от "O, чудо!":

    В миналото момците се женели рано и булките били много млади- 15-16.Не като сега3-4 години трудов стаж в Ергенът и пак не става.Така се е налагало- трябвало е челяд- която да работи .

    Коментиран от #16

    11:39 14.04.2026

  • 14 Яяяяя

    6 0 Отговор
    Че то у нас има баби с няколко внучета на 28. У факултето раждат на 11-12.

    11:42 14.04.2026

  • 15 Гост

    4 0 Отговор
    Добре че не е станала дядо. И кое му е ,,сензационното" ? Питайте Майката Природа защо прави жените годни да раждат още на 11-12 годишна възраст, а мъжете да стават бащи на около 14 г. Това че човека е решил че са още едва ли не бебета , е друг въпрос.Може да си ме плюете, но фактите са такива .

    11:45 14.04.2026

  • 16 Не иде реч за минало

    8 1 Отговор

    До коментар #13 от "така е":

    На 19-20 е напълно нормално и законно да се ражда и днес. В миналото са ги женили на по 14, за да почнат от рано да се множат за работна ръка по нивите.

    Коментиран от #21

    11:45 14.04.2026

  • 17 За нашите

    2 1 Отговор
    географски ширини, си е направо старичка!

    11:53 14.04.2026

  • 18 нннн

    3 0 Отговор
    Европейският рекорд е мургава българка - баба на 25 г.

    11:56 14.04.2026

  • 19 лими

    3 0 Отговор
    Ромската червена шапчица
    -Бабо защо ти е толкова гладка кожата???
    -Защото съм на 28 години,моето момиче...

    12:00 14.04.2026

  • 20 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Рано пиле, рано пее":

    аз отдавна имам съмнение , че тая е си ганка !

    12:11 14.04.2026

  • 21 да уточним

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Не иде реч за минало":

    Е,спазила съм го...Венчахме се в 7-ми клас- но се ,, взехме,, на 19-20.Майка ми тогава е била на 36. И щъркелът донесе лъвчето през август...

    12:15 14.04.2026