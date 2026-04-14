Жена стана баба на 38 години (ВИДЕО)

Това очарователно малко човече може да е нейният син, но всъщност е нейният внук. Усмихнатата Бритъни обяснява във видео, в което държи внука си Банкс на ръце, че все още не може да повярва, че е станала баба толкова млада - на 38 г. Тя ражда дъщеря си Макензи, когато е на 18 г. Макензи пък става майка на 19 г., пише btvnovinite.bg.
@britpls and I wouldn’t change a single thing 🤍 #grandma #familyiseverything #family #grandkids #younggrandma ♬ original sound - Hana Effron
Семейство Десбъроу пленява милиони потребители онлайн, вероятно и защото двете жени - майка и дъщеря, си приличат много. Те получават дори коментари, че са близначки. След като Макензи става тийнейджърка, хората около тях често се объркват кой кое е, разказва "Билд".
„Те си мислят, че сме сестри и дори близначки. Имаше един случай, при който някой ни попита коя от нас е по-голяма“, споделя Бритъни, която сега е на 39 години.
"Това беше странно, защото по-рано беше толкова очевидно", допълва тя.
В началото на миналата година Бритъни трябва да се примири с факта, че малката ѝ дъщеря е наистина пораснала - Макензи забременява на 19 години.
„Никога не съм си представяла, че ще стана баба толкова млада. Но не бих го заменила за нищо“, казва Британи с голяма радост. За нея появата на бебето Банкс е като дежавю.
Точно като дъщеря си Бритъни забременяла неочаквано от първия си приятел в ученическите си години.
Двамата с Крис (на 39 г.), когото тя срещнала на парти, когато била на 16, все още са заедно – вече 23 години. Двойката сключва брак през 2006 г. и оттогава имат още три деца.
Сега всички те живеят заедно под един покрив в Калифорния.
„Да, понякога може да е хаотично. Но има толкова много любов. Сега отглеждаме децата си заедно“, казва Бритъни.
А най-малкият ѝ син е само с година и половина по-голям от внучето ѝ.
В социалните мрежи Бритъни споделя емоциите в семейството си, като коментира още "Нищо може да се сравни с това да наблюдаваш как дъщеря ти става майка" и "Никога не съм си мислила, че по едно и също време ще държа и сина си, и внука си."
1 Някой
Коментиран от #11
11:17 14.04.2026
11:18 14.04.2026
11:18 14.04.2026
6 И оная работа до края и
11:19 14.04.2026
Коментиран от #13
11:23 14.04.2026
11:27 14.04.2026
11:33 14.04.2026
11 Рано пиле, рано пее
До коментар #1 от "Някой":Урсула на 45 години има вече 7 деца.
Коментиран от #20
11:33 14.04.2026
12 Иван Божилов
Вие не пишете за тях а ни информирате какво станало на остров Тамбукту.
11:38 14.04.2026
13 така е
До коментар #7 от "O, чудо!":В миналото момците се женели рано и булките били много млади- 15-16.Не като сега3-4 години трудов стаж в Ергенът и пак не става.Така се е налагало- трябвало е челяд- която да работи .
Коментиран от #16
11:39 14.04.2026
11:42 14.04.2026
11:45 14.04.2026
16 Не иде реч за минало
До коментар #13 от "така е":На 19-20 е напълно нормално и законно да се ражда и днес. В миналото са ги женили на по 14, за да почнат от рано да се множат за работна ръка по нивите.
Коментиран от #21
11:45 14.04.2026
11:53 14.04.2026
11:56 14.04.2026
19 лими
-Бабо защо ти е толкова гладка кожата???
-Защото съм на 28 години,моето момиче...
12:00 14.04.2026
До коментар #11 от "Рано пиле, рано пее":аз отдавна имам съмнение , че тая е си ганка !
12:11 14.04.2026
21 да уточним
До коментар #16 от "Не иде реч за минало":Е,спазила съм го...Венчахме се в 7-ми клас- но се ,, взехме,, на 19-20.Майка ми тогава е била на 36. И щъркелът донесе лъвчето през август...
12:15 14.04.2026