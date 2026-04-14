Жена стана баба на 38 години (ВИДЕО)

Това очарователно малко човече може да е нейният син, но всъщност е нейният внук. Усмихнатата Бритъни обяснява във видео, в което държи внука си Банкс на ръце, че все още не може да повярва, че е станала баба толкова млада - на 38 г. Тя ражда дъщеря си Макензи, когато е на 18 г. Макензи пък става майка на 19 г., пише btvnovinite.bg.

Семейство Десбъроу пленява милиони потребители онлайн, вероятно и защото двете жени - майка и дъщеря, си приличат много. Те получават дори коментари, че са близначки. След като Макензи става тийнейджърка, хората около тях често се объркват кой кое е, разказва "Билд".

„Те си мислят, че сме сестри и дори близначки. Имаше един случай, при който някой ни попита коя от нас е по-голяма“, споделя Бритъни, която сега е на 39 години.

"Това беше странно, защото по-рано беше толкова очевидно", допълва тя.

В началото на миналата година Бритъни трябва да се примири с факта, че малката ѝ дъщеря е наистина пораснала - Макензи забременява на 19 години.

„Никога не съм си представяла, че ще стана баба толкова млада. Но не бих го заменила за нищо“, казва Британи с голяма радост. За нея появата на бебето Банкс е като дежавю.

Точно като дъщеря си Бритъни забременяла неочаквано от първия си приятел в ученическите си години.

Двамата с Крис (на 39 г.), когото тя срещнала на парти, когато била на 16, все още са заедно – вече 23 години. Двойката сключва брак през 2006 г. и оттогава имат още три деца.

Сега всички те живеят заедно под един покрив в Калифорния.

„Да, понякога може да е хаотично. Но има толкова много любов. Сега отглеждаме децата си заедно“, казва Бритъни.

А най-малкият ѝ син е само с година и половина по-голям от внучето ѝ.

В социалните мрежи Бритъни споделя емоциите в семейството си, като коментира още "Нищо може да се сравни с това да наблюдаваш как дъщеря ти става майка" и "Никога не съм си мислила, че по едно и също време ще държа и сина си, и внука си."