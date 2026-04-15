15 април 1764 г.: Умира Мадам дьо Помпадур - жената, която управляваше зад кулисите

15 Април, 2026 08:46

  • мадам дьо помпадур-
  • годишнина от смъртта

Вижте любопитни подробности от биографията ѝ

Венелина Маринова

Мадам дьо Помпадур е една от най-големите покровителки на изкуствата през XVIII век. Тя подкрепя художници като Франсоа Буше и насърчава развитието на стила рококо.

  • Тя играе ключова роля в развитието на прочутата фабрика за порцелан в Севър.
  • Организира театрални представления, в които понякога самата тя участва.
  • Превръща двореца във Версай в център на култура и мода.

Повече от „кралска фаворитка“

Въпреки че често е запомняна като любовница, влиянието ѝ е много по-дълбоко. Тя има достъп до политически решения и съветва краля по важни въпроси.

След като романтичната ѝ връзка с Луи XV отслабва, тя остава до него като доверен съветник – нещо изключително рядко за времето.

Политическо влияние и противоречия

Мадам дьо Помпадур е замесена и в международната политика, включително в периода около Седемгодишната война. Тя подкрепя съюза с Австрия – ход, който предизвиква сериозни спорове във Франция.

Критиците ѝ я обвиняват за военни неуспехи, но историците днес често оценяват ролята ѝ по-нюансирано.

Стил, мода и наследство - името „Помпадур“ остава в историята не само чрез личността ѝ, но и чрез стила:

  • Прическата „помпадур“ носи нейното име.
  • Цветът „Pompadour pink“ става моден символ.
  • Влияе върху дамската мода в цяла Европа.

Краят на един бляскав живот

Мадам дьо Помпадур умира през 1764 г., едва на 42 години. Дори след смъртта ѝ, Луи XV остава дълбоко засегнат – знак за силната връзка между тях. Тя разбива стереотипите за ролята на жените през XVIII век и остава една от най-запомнящите се фигури на своето време.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мурка

    4 0 Отговор
    Това намек към ЕВРОПЕИСКАТА КОМИСИЯ ЛИ Е? нещата не са се променили

    08:51 15.04.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 4 Отговор
    НЯМА ПО ГОЛЯМА ХХХ ОТ ГЕРМАНКА ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКА КОЯТО НАПРАВИ ОТ РУССКИЕ ВИКИНГИ
    И ОТ БЪЛГАРИТЕ ТАТАРИ ЗА ДА СЕ ЗАКРЕПИ НА ПРЕСТОЛА СЛЕД КАТО ПОМАГА ДА УБИЯТ ЛИГЛЬОТО ПАВЕЛ - МЪЖА И
    ... 54 ОФИЦИАЛНИ ЛЮБОВНИЦИ :)

    08:52 15.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 3 Отговор
    НЕМСКИТЕ ХХХ СА ДОКАРАЛИ ХХХ В РУСИЯ И СА РАЗВРАТИЛИ
    ДЪРЖАВАТА - ОЩЕ ПРИ ПЕТЪР ВЕЛИКИ
    .....
    ФРЕНСКИТЕ ХХХ МОГАТ САМО ДА ИМ ДИШАТ ПРАХТА

    08:54 15.04.2026

  • 5 глоги

    1 2 Отговор
    тя остава до него, като доверенА съветниЧКА– нещо,КОЕТО Е БИЛО изключително рядко за времето Й.

    08:56 15.04.2026