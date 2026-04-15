15 април 1764 г.: Умира Мадам дьо Помпадур - жената, която управляваше зад кулисите

Мадам дьо Помпадур е една от най-големите покровителки на изкуствата през XVIII век. Тя подкрепя художници като Франсоа Буше и насърчава развитието на стила рококо.

Тя играе ключова роля в развитието на прочутата фабрика за порцелан в Севър.

Организира театрални представления, в които понякога самата тя участва.

Превръща двореца във Версай в център на култура и мода.

Повече от „кралска фаворитка“

Въпреки че често е запомняна като любовница, влиянието ѝ е много по-дълбоко. Тя има достъп до политически решения и съветва краля по важни въпроси.

След като романтичната ѝ връзка с Луи XV отслабва, тя остава до него като доверен съветник – нещо изключително рядко за времето.

Политическо влияние и противоречия

Мадам дьо Помпадур е замесена и в международната политика, включително в периода около Седемгодишната война. Тя подкрепя съюза с Австрия – ход, който предизвиква сериозни спорове във Франция.

Критиците ѝ я обвиняват за военни неуспехи, но историците днес често оценяват ролята ѝ по-нюансирано.

Стил, мода и наследство - името „Помпадур“ остава в историята не само чрез личността ѝ, но и чрез стила:

Прическата „помпадур“ носи нейното име.

Цветът „Pompadour pink“ става моден символ.

Влияе върху дамската мода в цяла Европа.

Краят на един бляскав живот

Мадам дьо Помпадур умира през 1764 г., едва на 42 години. Дори след смъртта ѝ, Луи XV остава дълбоко засегнат – знак за силната връзка между тях. Тя разбива стереотипите за ролята на жените през XVIII век и остава една от най-запомнящите се фигури на своето време.