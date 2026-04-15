15 април 1764 г.: Умира Мадам дьо Помпадур - жената, която управляваше зад кулисите

Мадам дьо Помпадур е една от най-големите покровителки на изкуствата през XVIII век. Тя подкрепя художници като Франсоа Буше и насърчава развитието на стила рококо.
- Тя играе ключова роля в развитието на прочутата фабрика за порцелан в Севър.
- Организира театрални представления, в които понякога самата тя участва.
- Превръща двореца във Версай в център на култура и мода.
Повече от „кралска фаворитка“
Въпреки че често е запомняна като любовница, влиянието ѝ е много по-дълбоко. Тя има достъп до политически решения и съветва краля по важни въпроси.
След като романтичната ѝ връзка с Луи XV отслабва, тя остава до него като доверен съветник – нещо изключително рядко за времето.
Политическо влияние и противоречия
Мадам дьо Помпадур е замесена и в международната политика, включително в периода около Седемгодишната война. Тя подкрепя съюза с Австрия – ход, който предизвиква сериозни спорове във Франция.
Критиците ѝ я обвиняват за военни неуспехи, но историците днес често оценяват ролята ѝ по-нюансирано.
Стил, мода и наследство - името „Помпадур“ остава в историята не само чрез личността ѝ, но и чрез стила:
- Прическата „помпадур“ носи нейното име.
- Цветът „Pompadour pink“ става моден символ.
- Влияе върху дамската мода в цяла Европа.
Краят на един бляскав живот
Мадам дьо Помпадур умира през 1764 г., едва на 42 години. Дори след смъртта ѝ, Луи XV остава дълбоко засегнат – знак за силната връзка между тях. Тя разбива стереотипите за ролята на жените през XVIII век и остава една от най-запомнящите се фигури на своето време.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мурка
08:51 15.04.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И ОТ БЪЛГАРИТЕ ТАТАРИ ЗА ДА СЕ ЗАКРЕПИ НА ПРЕСТОЛА СЛЕД КАТО ПОМАГА ДА УБИЯТ ЛИГЛЬОТО ПАВЕЛ - МЪЖА И
... 54 ОФИЦИАЛНИ ЛЮБОВНИЦИ :)
08:52 15.04.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДЪРЖАВАТА - ОЩЕ ПРИ ПЕТЪР ВЕЛИКИ
.....
ФРЕНСКИТЕ ХХХ МОГАТ САМО ДА ИМ ДИШАТ ПРАХТА
08:54 15.04.2026
5 глоги
08:56 15.04.2026