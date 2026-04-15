Обявиха заглавието на първия филм по "Игра на тронове": "Завоеванието на Егон"

Първият пълнометражен филм от вселената на „Игра на тронове“ вече има работно заглавие – „Игра на тронове: Завоеванието на Егон“.

То беше обявено в рамките на презентацията на Warner Bros. по време на CinemaCon в Лас Вегас, където студиото представи дългосрочната си стратегия за периода „2027 и след това“. Заглавието остава работно и е възможно да претърпи промени в следващите етапи на разработка.

Проектът бележи първия опит за пренасяне на франчайза на голям екран и ще се фокусира върху историята на Егон I Таргариен – първия владетел, обединил Седемте кралства на Вестерос. Персонажът е част от мащабната сага на Джордж Р. Р. Мартин „Песен за огън и лед“, която стои в основата на телевизионната адаптация "Игра на тронове".

Сюжетът ще проследи завоевателния поход на Егон I, който, заедно със своите сестри и съпруги Висеня и Рейнис, поставя началото на рода Таргариен във Вестерос. Историята е разгърната в книгата "Огън и кръв", където се описват възходите и паденията на владетелите от тази линия. Именно Егон е създателят на Железния трон, изкован от оръжията на победените му врагове – символ, който се превръща в централен елемент на властта в поредицата.

Сценарият на филма е поверен на Бо Уилимон, познат с работата си като създател на "Къща от карти" и като сценарист в "Андор". Изборът му се разглежда като сигнал за стремеж към по-зрял и политически наситен разказ, характерен за предишните му проекти.

Разширяването на вселената на „Игра на тронове“ продължава паралелно и в телевизионен формат. Това лято се очаква третият сезон на "Домът на дракона", а HBO вече работи по втория сезон на "Рицарят на седемте кралства", което затвърждава стратегията за дългосрочно развитие на франчайза в различни формати.