Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Джейми Дорнан ще изиграе Арагорн във "Властелинът на пръстените: Ловът за Ам-гъл"

Джейми Дорнан ще изиграе Арагорн във "Властелинът на пръстените: Ловът за Ам-гъл"

15 Април, 2026 16:31 338 2

  • джейми дорнън-
  • джейми дорнан-
  • арагорн-
  • властелинът на пръстените-
  • поредица

Иън Маккелън, Илайджа Уд, Анди Съркис и Лий Пейс се завръщат в емблематичните си роли

Джейми Дорнан ще изиграе Арагорн във "Властелинът на пръстените: Ловът за Ам-гъл" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Вселената на Средната земя беше разширена в Лас Вегас по време на CinemaCon, където Warner Bros. разкри нови подробности около предстоящия филм The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum ("Властелинът на пръстените: Ловът за Ам-гъл"). Продукцията, режисирана от Анди Съркис, е планирана за кинопремиера на 17 декември 2027 г.

Съркис не само застава зад камерата, но и отново ще изпълни ролята на Ам-Гъл/Смеагол. В проекта се завръщат и ключови актьори от оригиналната трилогия, сред които Иън Маккелън като Гандалф, Илайджа Ууд като Фродо Бегинс и Лий Пейс в ролята на Трандуил. Към актьорския състав се присъединяват и нови имена – Кейт Уинслет като Маригол, Лио Уудол като Халвард, както и Джейми Дорнан, който ще изиграе Страйдър – персонаж, който по-късно се разкрива като Арагорн.

Сюжетът ще проследи издирването на Ам-Гъл в периода преди събитията от "Властелинът на пръстените". Сценарият е разработен от Фран Уолш и Филипа Бойънс – част от екипа зад оригиналната трилогия, в сътрудничество с Фийби Гитинс и Арти Папагеоргиу, които адаптират литературния материал на Дж. Р. Р. Толкин.

Произведенията на Толкин, публикувани през 50-те години на XX век след успеха на „Хобит“ (1937), остават основа за редица филмови и телевизионни адаптации. Екранизациите на Питър Джаксън от началото на века се утвърдиха като едни от най-успешните продукции в историята на киното, с общи приходи от близо 3 милиарда долара и 17 награди „Оскар“. "Завръщането на краля" печели наградата за най-добър филм през 2004 г., както и общо 11 отличия.

Изпълнението на Съркис като Ам-Гъл в оригиналната трилогия се счита за пробив в използването на motion capture технологии, разработени съвместно с екипа на Weta Workshop. Актьорът се завърна към ролята и в първия филм от трилогията „Хобит“ през 2012 г.

През 2024 г. New Line Cinema отново разшири франчайза с анимационния филм "Властелинът на пръстените: Войната на Рохиримите". Паралелно с това Amazon MGM Studios разработва собствена телевизионна адаптация по творчеството на Толкин – "Пръстените на силата", чийто трети сезон е в процес на продукция.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    А ген.Наско ще е в ролята на Ам Гъл

    16:36 15.04.2026

  • 2 честен ционист

    0 0 Отговор
    Джей Ди Ванс щеше да се справи по-добре и без това е професионален актьор по професия.

    16:37 15.04.2026