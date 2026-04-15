Джейми Дорнан ще изиграе Арагорн във "Властелинът на пръстените: Ловът за Ам-гъл"

Вселената на Средната земя беше разширена в Лас Вегас по време на CinemaCon, където Warner Bros. разкри нови подробности около предстоящия филм The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum ("Властелинът на пръстените: Ловът за Ам-гъл"). Продукцията, режисирана от Анди Съркис, е планирана за кинопремиера на 17 декември 2027 г.

Съркис не само застава зад камерата, но и отново ще изпълни ролята на Ам-Гъл/Смеагол. В проекта се завръщат и ключови актьори от оригиналната трилогия, сред които Иън Маккелън като Гандалф, Илайджа Ууд като Фродо Бегинс и Лий Пейс в ролята на Трандуил. Към актьорския състав се присъединяват и нови имена – Кейт Уинслет като Маригол, Лио Уудол като Халвард, както и Джейми Дорнан, който ще изиграе Страйдър – персонаж, който по-късно се разкрива като Арагорн.

Сюжетът ще проследи издирването на Ам-Гъл в периода преди събитията от "Властелинът на пръстените". Сценарият е разработен от Фран Уолш и Филипа Бойънс – част от екипа зад оригиналната трилогия, в сътрудничество с Фийби Гитинс и Арти Папагеоргиу, които адаптират литературния материал на Дж. Р. Р. Толкин.

Произведенията на Толкин, публикувани през 50-те години на XX век след успеха на „Хобит“ (1937), остават основа за редица филмови и телевизионни адаптации. Екранизациите на Питър Джаксън от началото на века се утвърдиха като едни от най-успешните продукции в историята на киното, с общи приходи от близо 3 милиарда долара и 17 награди „Оскар“. "Завръщането на краля" печели наградата за най-добър филм през 2004 г., както и общо 11 отличия.

Изпълнението на Съркис като Ам-Гъл в оригиналната трилогия се счита за пробив в използването на motion capture технологии, разработени съвместно с екипа на Weta Workshop. Актьорът се завърна към ролята и в първия филм от трилогията „Хобит“ през 2012 г.

През 2024 г. New Line Cinema отново разшири франчайза с анимационния филм "Властелинът на пръстените: Войната на Рохиримите". Паралелно с това Amazon MGM Studios разработва собствена телевизионна адаптация по творчеството на Толкин – "Пръстените на силата", чийто трети сезон е в процес на продукция.