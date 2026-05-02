Виго Мортенсен одобрява заместника си в ролята на Арагорн Джейми Дорнан

Анди Съркис заяви, че Виго Мортенсен не изпитва негативни чувства към Джейми Дорнан, който ще поеме ролята на Арагорн в предстоящия филм "Властелинът на пръстените: Ловът за Ам-Гъл".

В интервю за подкаста Happy, Sad, Confused Съркис отказа да навлиза в подробности около кастинга, но подчерта, че екипът е „изключително доволен“ от избора на звездата от "50 нюанса сиво", като допълни, че и самият Мортенсен подкрепя решението.

Анди Съркис, който ще бъде режисьор на проекта, ще се завърне и в ролята на Ам-Гъл от оригиналната трилогия "Властелинът на пръстените". В новата продукция участие ще вземат и други познати имена, включително Иън Маккелън като Гандалф, Илайджа Ууд като Фродо Бегинс и Лий Пейс като Трандуил. Към актьорския състав се присъединяват и Кейт Уинслет и Лео Уудол в нови роли.

Филмът ще разгледа събитията, предхождащи "Задругата на пръстена", като проследи издирването на Ам-Гъл– една от най-сложните фигури, създадени от Дж. Р. Р. Толкин. По думите на Съркис, проектът цели по-задълбочено психологическо изследване на персонажа, който остава ключов за развитието на историята.

Сценарият е разработен от дългогодишните сътрудници на поредицата Фран Уолш и Филипа Бойенс, в сътрудничество с Фийби Гитинс и Арти Папагеоргиу.

Проектът се позиционира хронологично между трилогиите "Хобит" и "Властелинът на пръстените" и има за цел да разшири кинематографичната вселена на Средната земя, като същевременно върне познати персонажи на екран.

Премиерата на "Властелинът на пръстените: Ловът за Ам-Гъл" е насрочена за 17 декември 2027 г.