Виго Мортенсен одобрява заместника си в ролята на Арагорн Джейми Дорнан

2 Май, 2026 16:13 821 1

Джейми Дорнан ще изиграе емблематичната роля в новия филм по "Властелинът на пръстените"

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Анди Съркис заяви, че Виго Мортенсен не изпитва негативни чувства към Джейми Дорнан, който ще поеме ролята на Арагорн в предстоящия филм "Властелинът на пръстените: Ловът за Ам-Гъл".

В интервю за подкаста Happy, Sad, Confused Съркис отказа да навлиза в подробности около кастинга, но подчерта, че екипът е „изключително доволен“ от избора на звездата от "50 нюанса сиво", като допълни, че и самият Мортенсен подкрепя решението.

Анди Съркис, който ще бъде режисьор на проекта, ще се завърне и в ролята на Ам-Гъл от оригиналната трилогия "Властелинът на пръстените". В новата продукция участие ще вземат и други познати имена, включително Иън Маккелън като Гандалф, Илайджа Ууд като Фродо Бегинс и Лий Пейс като Трандуил. Към актьорския състав се присъединяват и Кейт Уинслет и Лео Уудол в нови роли.

Филмът ще разгледа събитията, предхождащи "Задругата на пръстена", като проследи издирването на Ам-Гъл– една от най-сложните фигури, създадени от Дж. Р. Р. Толкин. По думите на Съркис, проектът цели по-задълбочено психологическо изследване на персонажа, който остава ключов за развитието на историята.

Сценарият е разработен от дългогодишните сътрудници на поредицата Фран Уолш и Филипа Бойенс, в сътрудничество с Фийби Гитинс и Арти Папагеоргиу.

Проектът се позиционира хронологично между трилогиите "Хобит" и "Властелинът на пръстените" и има за цел да разшири кинематографичната вселена на Средната земя, като същевременно върне познати персонажи на екран.

Премиерата на "Властелинът на пръстените: Ловът за Ам-Гъл" е насрочена за 17 декември 2027 г.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Сатана Z

    3 0 Отговор
    В ролята на Ам Гъл :Жужи Атанасов-Гнома.Одобрявам!

    16:19 02.05.2026