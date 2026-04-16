Принц Хари призна за психотерапия, Меган влезе в "MasterChef"

Принц Хари обяви, че е преминал през психотерапия, преди да стане баща, пише Daily Mail. Той е посетил терапевт, за да се справи с проблеми от миналото си.

„Знаех, че имам неща от миналото си, с които трябваше да се справя, така че трябваше да си изчистя главата. Сега водим разговори в семейството, които никога не са се случвали между мен и родителите ми. Важно е да бъда най-добрата версия на себе си с децата си“, каза принцът.

Меган Маркъл се присъедини към журито на кулинарното шоу "MasterChef", съобщава Variety.

Тя вече е участвала в снимките и е показала визията си за шоуто. Херцогинята позира в черна сатенена рокля с цепка до бедрото и дълбоко деколте. Датата на излъчване на шоуто все още не е обявена.