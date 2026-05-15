Принц Хари и Меган Маркъл правят филм по роман за войната в Афганистан

15 Май, 2026 14:31

Проектът, който е особено личен за принц Хари, е в начален етап

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Принц Хари и Меган Маркъл подготвят филмова адаптация на мемоарната книга за войната в Афганистан „No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege“ за Netflix. Проектът ще бъде реализиран чрез продуцентската им компания Archewell Productions, а сред продуцентите са самите херцог и херцогиня на Съсекс, както и ръководителят на отдела за сценарно съдържание на Archewell Трейси Райърсън.

Филмът ще бъде базиран на книгата на британския майор Адам Джоует и проследява събитията около командването на Easy Company — подразделение от парашутисти и войници от Royal Irish Rangers, натоварени със задачата да защитават стратегическия район Муса Кала в Афганистан през юли 2006 г. Историята описва тежките сражения, продължителната обсада и психологическото напрежение сред британските военни по време на операцията.

Сценарият е поверен на британския сценарист Мат Чарман, номиниран за „Оскар“ за „Мостът на шпионите“ на Стивън Спилбърг. Чарман е известен с работата си по продукции с политическа и военна тематика, сред които „Treason“ и „Operation Finale“.

Книгата „No Way Out“, публикувана през 2019 г. от Pan Macmillan, получава положителни отзиви от военни анализатори и критици. Британският военен кореспондент Мартин Бел я определя като „ярък и блестящо написан разказ за битката при Муса Кала“. Изданието поддържа висока читателска оценка в Amazon и често е сравнявано с класически британски военни мемоари.

Проектът има и личен елемент за принц Хари, който служи десет години в британската армия и участва в две мисии в Афганистан. През годините херцогът нееднократно е говорил публично за психологическите последици от войната и значението на подкрепата за ветераните. Именно военният му опит стои и в основата на създаването на Invictus Games — международното спортно събитие за ранени военнослужещи и ветерани.

Сред досегашните продукции на Archewell и Netflix са документалните поредици „Heart of Invictus“, „Live to Lead“, „The Me You Can’t See“, както и проектите „Polo“ и „Masaka Kids: A Rhythm Within“. Компанията работи и по адаптации на романтичните романи „The Wedding Date“ на Джасмин Гилъри и „Meet Me at the Lake“ на Карли Форчън.

Новината идва на фона на информации за напрежение между Netflix и семейство Съсекс относно представянето на част от досегашните им продукции. Variety съобщи по-рано тази година, че отношенията между двете страни са се охладили след по-слабите резултати на някои проекти и изтичането на първоначалния многогодишен договор между Archewell и стрийминг платформата. Въпреки това „No Way Out“ остава част от споразумението за приоритетно сътрудничество между Archewell и Netflix.

Засега не са обявени актьорският състав, режисьорът или началната дата за снимките на филма.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Бай онзи

    5 0 Отговор
    Тоя убиец ли ще прави филм за Афганистан? Сигурно от личен опит като пилот на хеликоптер.По време на мисия е разстрелвал събрали се хора на сватба в Афганистан и се е хилил като на компютърна игра.

    14:50 15.05.2026

  • 3 глоги

    2 1 Отговор
    Принц Хари и Меган Маркъл ЩЕ правят филм.....едикакъв си там.

    14:51 15.05.2026

  • 4 наоми

    1 0 Отговор
    Меган Маркъл издържа принц Хари и спасява семейството от фалит.

    14:54 15.05.2026

  • 5 Ме боли осветителното тяло

    3 0 Отговор
    И нас кво ни грее тва?

    15:07 15.05.2026

  • 6 даже ме

    3 0 Отговор
    е яд че отдтелих 15 секунди за да коментирам

    15:12 15.05.2026

  • 7 00014

    1 0 Отговор
    Ще бъде "интересен" като филма за Мелания.

    16:33 15.05.2026

  • 8 Джон

    1 0 Отговор
    Бабата умря и снахите се разшаваха иначе дума не обелваха хахахаха

    16:35 15.05.2026

  • 9 Метресата от Барселона

    1 0 Отговор
    Тоя рижльо е вързан завинаги за нашето моме от Факултето!

    16:45 15.05.2026

  • 10 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Филмът ще разказва за геройствата на принц Хари (херцог на Съсекс), който в автобиографията си „Spare“ признава, че по време на две командировки в Афганистан през 2012–2013 г. е убил 25 души.

    16:46 15.05.2026

  • 11 Въпрос

    1 0 Отговор
    Дали ще има сцени как Хари е убил 40 и поеече човека от хеликоптера си, както сам се е описал и похвалил?

    21:27 15.05.2026