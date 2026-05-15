Принц Хари и Меган Маркъл правят филм по роман за войната в Афганистан

Принц Хари и Меган Маркъл подготвят филмова адаптация на мемоарната книга за войната в Афганистан „No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege“ за Netflix. Проектът ще бъде реализиран чрез продуцентската им компания Archewell Productions, а сред продуцентите са самите херцог и херцогиня на Съсекс, както и ръководителят на отдела за сценарно съдържание на Archewell Трейси Райърсън.

Филмът ще бъде базиран на книгата на британския майор Адам Джоует и проследява събитията около командването на Easy Company — подразделение от парашутисти и войници от Royal Irish Rangers, натоварени със задачата да защитават стратегическия район Муса Кала в Афганистан през юли 2006 г. Историята описва тежките сражения, продължителната обсада и психологическото напрежение сред британските военни по време на операцията.

Сценарият е поверен на британския сценарист Мат Чарман, номиниран за „Оскар“ за „Мостът на шпионите“ на Стивън Спилбърг. Чарман е известен с работата си по продукции с политическа и военна тематика, сред които „Treason“ и „Operation Finale“.

Книгата „No Way Out“, публикувана през 2019 г. от Pan Macmillan, получава положителни отзиви от военни анализатори и критици. Британският военен кореспондент Мартин Бел я определя като „ярък и блестящо написан разказ за битката при Муса Кала“. Изданието поддържа висока читателска оценка в Amazon и често е сравнявано с класически британски военни мемоари.

Проектът има и личен елемент за принц Хари, който служи десет години в британската армия и участва в две мисии в Афганистан. През годините херцогът нееднократно е говорил публично за психологическите последици от войната и значението на подкрепата за ветераните. Именно военният му опит стои и в основата на създаването на Invictus Games — международното спортно събитие за ранени военнослужещи и ветерани.

Сред досегашните продукции на Archewell и Netflix са документалните поредици „Heart of Invictus“, „Live to Lead“, „The Me You Can’t See“, както и проектите „Polo“ и „Masaka Kids: A Rhythm Within“. Компанията работи и по адаптации на романтичните романи „The Wedding Date“ на Джасмин Гилъри и „Meet Me at the Lake“ на Карли Форчън.

Новината идва на фона на информации за напрежение между Netflix и семейство Съсекс относно представянето на част от досегашните им продукции. Variety съобщи по-рано тази година, че отношенията между двете страни са се охладили след по-слабите резултати на някои проекти и изтичането на първоначалния многогодишен договор между Archewell и стрийминг платформата. Въпреки това „No Way Out“ остава част от споразумението за приоритетно сътрудничество между Archewell и Netflix.

Засега не са обявени актьорският състав, режисьорът или началната дата за снимките на филма.