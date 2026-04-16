Издадоха кои са двойките на финала на "Ергенът 5"

Оказва се, че най-коментираното риалити в българския ефир "Ергенът“ ще завърши с поредица от драматични обрати, които тотално опровергават първоначалните прогнози на зрителите. Въпреки очакванията, че новият ерген Георги Гатев ще се бори за сърцето на фаворитката Илияна, финалната развръзка в Шри Ланка се оказва коренно различна.

Макар Гатев да влезе в предаването с имиджа на "оператора, влюбен в избраницата на Стоян“, неговият окончателен избор ще падне върху Румяна. Дамата, която дълго време оставаше в сянка, успява да спечели вниманието му още докато той е бил част от техническия екип. Според източници от продукцията, искрите между двамата са пламнали още в началото, а Румяна е била първата, която проявила интерес към личния живот на Гатев.

В същото време Стоян, който изпадна в сериозна емоционална криза, успява да направи невъзможното – да си върне Илияна. Двамата ще напуснат екзотичния остров заедно, оставяйки зад гърба си интригите и съперничеството с четвъртия Ерген. Останалите двойки, които се оформят на финала, са Крис с Елеонора и Марин с Михаела, пише Intrigi.bg.

Най-голямото разочарование за феновете обаче идва след края на снимките. Информацията сочи, че нито една от четирите двойки не е успяла да съхрани отношенията си в реалния живот. Любовта, пламнала пред камерите, е изгаснала веднага след прибирането им в България.