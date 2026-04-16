Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Издадоха кои са двойките на финала на "Ергенът 5"

16 Април, 2026 13:31 897 4

Според запознати Стоян се завръща в шоуто и отмъква Илияна от оператора Георги

Кадър: бТВ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Оказва се, че най-коментираното риалити в българския ефир "Ергенът“ ще завърши с поредица от драматични обрати, които тотално опровергават първоначалните прогнози на зрителите. Въпреки очакванията, че новият ерген Георги Гатев ще се бори за сърцето на фаворитката Илияна, финалната развръзка в Шри Ланка се оказва коренно различна.

Макар Гатев да влезе в предаването с имиджа на "оператора, влюбен в избраницата на Стоян“, неговият окончателен избор ще падне върху Румяна. Дамата, която дълго време оставаше в сянка, успява да спечели вниманието му още докато той е бил част от техническия екип. Според източници от продукцията, искрите между двамата са пламнали още в началото, а Румяна е била първата, която проявила интерес към личния живот на Гатев.

В същото време Стоян, който изпадна в сериозна емоционална криза, успява да направи невъзможното – да си върне Илияна. Двамата ще напуснат екзотичния остров заедно, оставяйки зад гърба си интригите и съперничеството с четвъртия Ерген. Останалите двойки, които се оформят на финала, са Крис с Елеонора и Марин с Михаела, пише Intrigi.bg.

Най-голямото разочарование за феновете обаче идва след края на снимките. Информацията сочи, че нито една от четирите двойки не е успяла да съхрани отношенията си в реалния живот. Любовта, пламнала пред камерите, е изгаснала веднага след прибирането им в България.


Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    4 0 Отговор
    Много яко

    13:35 16.04.2026

  • 2 ами,

    4 0 Отговор
    Финалните двойки се знаеха още при старта на предаването.Логично е те да се разпаднат след като всички са влезли за популярност не за любов.Мултиплициране на миналия сезон на НН-но той толкова си може.Всъщност някой знае ли какъв проблем има с тялото Румяна защото изглежда съставено от две различни тела,едно до кръста и друго от талията надолу.Прилича на кентавър.

    13:49 16.04.2026

  • 3 Бтв

    3 0 Отговор
    Спрете с тва облъчване на народа с тъпотии

    13:52 16.04.2026

  • 4 Янко

    3 0 Отговор
    Грозна и нагласена работа. А и също пошла.

    13:52 16.04.2026