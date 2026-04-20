България започна Европейското по вдигане на тежести в Батуми с медал

20 Април, 2026 06:15 1 652 5

18-годишната Костадинова събра двубой от 169 кг

Павел Ковачев

Българката Бояна Костадинова спечели бронзов медал в категория до 48 килограма на Европейското първенство по вдигане на тежести при жените, което започна днес в Батуми (Грузия). 18-годишната Костадинова събра двубой от 169 кг – 77 кг в първото движение изхвърляне и 92 кг във второто – изтласкване. Костадинова си тръгва и още един медал – от първото движение.

Европейската титла е Джулия Империо от Италия, която събра двубой от 176 кг (78+98), а второто място зае украинката Катерина Малашчук със 172 (77 +95). Костадинова изпревари Малашчук в първото движение, тъй като първа вдигна тежестта от 77 кг, а после и двете направиха неуспешен опит на 79 кг.

Във второто движение 18-годишната започна успешно на 92 кг, но след това сбърка на 95 и 96 кг.

Във втората женска категория днес до 53 кг няма българско участие, което продължава утре. В понеделник има четирима българи в две мъжки категории. Ангел Русев и Дениз Данев ще вдигат в категория до 60 кг, а Иван Димов и Здравко Пеловски са след тях до 65 кг.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кики

    2 0 Отговор
    Ще я скъсам.

    07:48 20.04.2026

  • 2 Спортсмен

    0 0 Отговор
    Това не е спорт, с цирк.

    08:19 20.04.2026

  • 3 глоги

    1 0 Отговор
    Европейската титла е ЗА Джулия Империо от Италия,

    08:39 20.04.2026

  • 4 в кратце

    0 0 Отговор
    На български език Малашчук е Малък/чук.

    09:36 20.04.2026

  • 5 Край

    0 0 Отговор
    Това и художествената гимнастика за мъже по-скоро го махайте че е много грозно и излишно.

    09:45 20.04.2026

