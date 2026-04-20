Българин с исторически триумф, отново е Европейски шампион

Българският национал Ангел Русев спечели златото на Европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми, Грузия. 24-годишният русенец триумфира със своята шеста титла от турнира на Стария континент.
Той надмина рекордите на легенди като Севдалин Маринов, Янко Русев, Иван Иванов и Асен Златев, които имат по пет континентални титли, и се изравни с Йото Йотов, спечелил шест златни медала през 90-те години.
В изключително драматична битка той спечели двубоя в категория до 60 килограма.
Ангел Русев завърши с двубой от 275 килограма, с което успя да изпревари арменеца Гарник Чолакян, който до последния опит изглеждаше като сигурен златен медалист.
В крайна сметка, в последния момент Русев, който направи два неуспешни опита на 155 килограма в изтласкването и изглеждаше видимо разколебан, успя да се събере за третия си опит и да вдигне тежестта, с което да излезе и на първото място.
Другият българин в категорията Дениз Данев се включи в борбата за медали, като се пребори за отличието в изтласкването. Той демонстрира впечатляваща сила, като вдигна 151 килограма, което се оказа второто най-високо постижение в дисциплината, отстъпвайки само на резултата на Ангел Русев.
По време на състезанието Данев записа успешен опит и на 147 килограма, но не успя да повтори това постижение при следващия си опит със същата тежест. С общ резултат от 266 килограма в комбинацията, той завърши на шестата позиция в крайното класиране.
Крайно класиране в категория до 60 килограма при мъжете:
Двубой:
1. АНГЕЛ РУСЕВ (БЪЛГАРИЯ) - 275 кг (120+155)
2. Гарник Чолакян (Армения) - 274 кг (124+150)
3. Игит Ердоган (Турция) - 269 кг (121+148)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
6. ДЕНИЗ ДАНЕВ (БЪЛГАРИЯ) - 266 кг (115+151)
Изхвърляне:
1. Годердзи Бердалидзе (Грузия) - 125 кг
2. Гарник Чолакян (Армения) - 124 кг
3. Рамини Шамиливлили (Грузия) - 122 кг
- - - - - - - - - - - - - - - - -
6. АНГЕЛ РУСЕВ (БЪЛГАРИЯ) - 120 кг
- - - - - - - - - - - - - - - - -
9. ДЕНИЗ ДАНЕВ (БЪЛГАРИЯ) - 115 кг
Изтласкване:
1. АНГЕЛ РУСЕВ (БЪЛГАРИЯ) - 155 кг
2. ДЕНИЗ ДАНЕВ (БЪЛГАРИЯ) - 151 кг
3. Гарник Чолакян (Армения) - 150 кг
