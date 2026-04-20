Българин с исторически триумф, отново е Европейски шампион

20 Април, 2026 13:59 1 593 5

Ангел Русев завоюва своята шеста титла от турнира на Стария континент

Българският национал Ангел Русев спечели златото на Европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми, Грузия. 24-годишният русенец триумфира със своята шеста титла от турнира на Стария континент.

Той надмина рекордите на легенди като Севдалин Маринов, Янко Русев, Иван Иванов и Асен Златев, които имат по пет континентални титли, и се изравни с Йото Йотов, спечелил шест златни медала през 90-те години.

В изключително драматична битка той спечели двубоя в категория до 60 килограма.

Ангел Русев завърши с двубой от 275 килограма, с което успя да изпревари арменеца Гарник Чолакян, който до последния опит изглеждаше като сигурен златен медалист.

В крайна сметка, в последния момент Русев, който направи два неуспешни опита на 155 килограма в изтласкването и изглеждаше видимо разколебан, успя да се събере за третия си опит и да вдигне тежестта, с което да излезе и на първото място.

Другият българин в категорията Дениз Данев се включи в борбата за медали, като се пребори за отличието в изтласкването. Той демонстрира впечатляваща сила, като вдигна 151 килограма, което се оказа второто най-високо постижение в дисциплината, отстъпвайки само на резултата на Ангел Русев.

По време на състезанието Данев записа успешен опит и на 147 килограма, но не успя да повтори това постижение при следващия си опит със същата тежест. С общ резултат от 266 килограма в комбинацията, той завърши на шестата позиция в крайното класиране.

Крайно класиране в категория до 60 килограма при мъжете:

Двубой:

1. АНГЕЛ РУСЕВ (БЪЛГАРИЯ) - 275 кг (120+155)

2. Гарник Чолакян (Армения) - 274 кг (124+150)

3. Игит Ердоган (Турция) - 269 кг (121+148)

- - - - - - - - - - - - - - - - -

6. ДЕНИЗ ДАНЕВ (БЪЛГАРИЯ) - 266 кг (115+151)

Изхвърляне:

1. Годердзи Бердалидзе (Грузия) - 125 кг

2. Гарник Чолакян (Армения) - 124 кг

3. Рамини Шамиливлили (Грузия) - 122 кг

- - - - - - - - - - - - - - - - -

6. АНГЕЛ РУСЕВ (БЪЛГАРИЯ) - 120 кг

- - - - - - - - - - - - - - - - -

9. ДЕНИЗ ДАНЕВ (БЪЛГАРИЯ) - 115 кг

Изтласкване:

1. АНГЕЛ РУСЕВ (БЪЛГАРИЯ) - 155 кг

2. ДЕНИЗ ДАНЕВ (БЪЛГАРИЯ) - 151 кг

3. Гарник Чолакян (Армения) - 150 кг


  • 1 хмммм

    1 7 Отговор
    българин ли е или радевист?

    Коментиран от #2, #3, #4

    14:02 20.04.2026

  • 2 Мрън, мрън

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "хмммм":

    До кога?

    14:08 20.04.2026

  • 3 Опулен и разхлабен

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "хмммм":

    Петрохански пудел

    14:08 20.04.2026

  • 4 във всеки случай

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "хмммм":

    Е по българин от тебе.

    16:41 20.04.2026

  • 5 Айше

    0 0 Отговор
    Браво на пича!

    18:29 20.04.2026

