Скандал в Швейцария! Уволниха селекционера на националния отбор заради фалшив COVID сертификат

16 Април, 2026 21:06 996 16

Фишер е използвал фалшивия сертификат, за да заобиколи ограниченията за пътуване до Пекин за Зимните олимпийски игри през 2022-а, където швейцарците загубиха с 1:5 от Финландия на четвъртфиналите

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Патрик Фишер е уволнен от поста старши треньор на швейцарския национален отбор по хокей заради фалшив сертификат за ваксинация срещу КОВИД-19, съобщиха на Швейцарската федерация.

Фишер е използвал фалшивия сертификат, за да заобиколи ограниченията за пътуване до Пекин за Зимните олимпийски игри през 2022-а, където швейцарците загубиха с 1:5 от Финландия на четвъртфиналите.

„Случаят е юридически приключен, но предизвика обществен дебат за ценностите и доверието, които федерацията приема много сериозно. Става въпрос за ценностите и уважението, които са фундаментални за швейцарския хокей и които Патрик Фишер не успя да отстоява през 2022 година“, каза президентът на федерацията Урс Кеслер.

Асистентът на Фишер - Ян Кадийо, ще подготвя националния отбор за Световното първенство.

50-годишният Фишер е треньор на швейцарския национален отбор по хокей от 2015 година. През този период отборът се изкачи от осмо на второ място в световната ранглиста и спечели сребро на Световните първенства три пъти (2018, 2024 и 2025).


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    18 0 Отговор
    По добре уволнен но жив.

    21:08 16.04.2026

  • 2 ковидидиоти

    15 0 Отговор
    То па, щот всичко около ковида беше "истина", ваксини, тестове, наредби...!?!?

    21:08 16.04.2026

  • 3 Има нещо

    10 1 Отговор
    Нашенско у него.

    21:21 16.04.2026

  • 4 В Бг

    9 1 Отговор
    1000000 фалшиви!

    21:24 16.04.2026

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 0 Отговор
    Се пак Урсулата ни спаси от Кромид-19!💋🥳🤣👍

    21:31 16.04.2026

  • 6 Някой

    9 0 Отговор
    Що не щеш да мреш бе? Я уволнение!

    21:33 16.04.2026

  • 7 Квадрат 13

    11 0 Отговор
    Отзвук от ковидния терор. Всеки има право на живот. Наказан защото си пази здравето. Смешна и глупава постъпка на швейцарската хокейна федерация. Губят Швейцария и хокея.

    21:37 16.04.2026

  • 8 атл

    3 0 Отговор
    Добър треньор.Това ,което направи с тях е феноменално..Но,според мен стигнаха предела си на миналата световна надпревара.Макар,че сега ще бъдат домакини,не мисля,че ще се представят много добре.

    21:54 16.04.2026

  • 9 1111

    3 0 Отговор
    Ами и швейцарците станаха завършени иидиоти...

    21:59 16.04.2026

  • 10 хаха

    2 0 Отговор
    Каква страхотна антиреклама на ковид отровите, дами и господа!

    22:02 16.04.2026

  • 11 Ами

    2 0 Отговор
    Само най-големите шарани се сиропираха наистина.

    22:02 16.04.2026

  • 12 хи хи

    0 0 Отговор
    Тествани и безопасни.....хи хи хи

    22:03 16.04.2026

  • 13 Дзак

    0 1 Отговор
    Всекиму заслуженото! Някои хора гордо не се ваксинираха нито си правеха сертификати.

    22:05 16.04.2026

  • 14 честен ционист

    0 0 Отговор
    Как са разбрали, че сертификатът е фалшив?

    Коментиран от #15, #16

    22:06 16.04.2026

  • 15 ами

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "честен ционист":

    Ако беше проучил какво има в т.н ковид ваксини, щеше да знаеш.

    22:11 16.04.2026

  • 16 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "честен ционист":

    Нека каже форумника - експерт!

    22:26 16.04.2026

