Скандал в Швейцария! Уволниха селекционера на националния отбор заради фалшив COVID сертификат

Патрик Фишер е уволнен от поста старши треньор на швейцарския национален отбор по хокей заради фалшив сертификат за ваксинация срещу КОВИД-19, съобщиха на Швейцарската федерация.

Фишер е използвал фалшивия сертификат, за да заобиколи ограниченията за пътуване до Пекин за Зимните олимпийски игри през 2022-а, където швейцарците загубиха с 1:5 от Финландия на четвъртфиналите.

„Случаят е юридически приключен, но предизвика обществен дебат за ценностите и доверието, които федерацията приема много сериозно. Става въпрос за ценностите и уважението, които са фундаментални за швейцарския хокей и които Патрик Фишер не успя да отстоява през 2022 година“, каза президентът на федерацията Урс Кеслер.

Асистентът на Фишер - Ян Кадийо, ще подготвя националния отбор за Световното първенство.

50-годишният Фишер е треньор на швейцарския национален отбор по хокей от 2015 година. През този период отборът се изкачи от осмо на второ място в световната ранглиста и спечели сребро на Световните първенства три пъти (2018, 2024 и 2025).