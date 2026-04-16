Скандал в Швейцария! Уволниха селекционера на националния отбор заради фалшив COVID сертификат

Патрик Фишер е уволнен от поста старши треньор на швейцарския национален отбор по хокей заради фалшив сертификат за ваксинация срещу КОВИД-19, съобщиха на Швейцарската федерация.
Фишер е използвал фалшивия сертификат, за да заобиколи ограниченията за пътуване до Пекин за Зимните олимпийски игри през 2022-а, където швейцарците загубиха с 1:5 от Финландия на четвъртфиналите.
„Случаят е юридически приключен, но предизвика обществен дебат за ценностите и доверието, които федерацията приема много сериозно. Става въпрос за ценностите и уважението, които са фундаментални за швейцарския хокей и които Патрик Фишер не успя да отстоява през 2022 година“, каза президентът на федерацията Урс Кеслер.
Асистентът на Фишер - Ян Кадийо, ще подготвя националния отбор за Световното първенство.
50-годишният Фишер е треньор на швейцарския национален отбор по хокей от 2015 година. През този период отборът се изкачи от осмо на второ място в световната ранглиста и спечели сребро на Световните първенства три пъти (2018, 2024 и 2025).
1 Последния Софиянец
21:08 16.04.2026
2 ковидидиоти
21:08 16.04.2026
3 Има нещо
21:21 16.04.2026
4 В Бг
21:24 16.04.2026
5 Mими Кучева🐕🦺
21:31 16.04.2026
6 Някой
21:33 16.04.2026
7 Квадрат 13
21:37 16.04.2026
8 атл
21:54 16.04.2026
9 1111
21:59 16.04.2026
10 хаха
22:02 16.04.2026
11 Ами
22:02 16.04.2026
12 хи хи
22:03 16.04.2026
13 Дзак
22:05 16.04.2026
14 честен ционист
Коментиран от #15, #16
22:06 16.04.2026
15 ами
До коментар #14 от "честен ционист":Ако беше проучил какво има в т.н ковид ваксини, щеше да знаеш.
22:11 16.04.2026
16 Дзак
До коментар #14 от "честен ционист":Нека каже форумника - експерт!
22:26 16.04.2026