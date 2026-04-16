Гърция и Турция влязоха в жесток спор за произхода на шкембе чорбата

16 Април, 2026 15:29 738 20

На този етап България не заема страна в спора въпреки популярността на чорбата у нас

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кулинарен спор с дълбоки исторически корени отново излезе на преден план сред южните ни съседки, след като гръцки ресторантьор предприе официални стъпки за международно признаване на шкембе чорбата като част от националното културно наследство. Инициативата предизвика остра реакция в Турция и отвори по-широк дебат за произхода на традиционни ястия в региона.

В основата на казуса стои Димитрис Царухас – собственик на ресторант в Солун, който подготвя документация за кандидатстване пред ЮНЕСКО с цел вписване на супата „пацас“ в списъка на нематериалното културно наследство. Проектът е разработен съвместно с местни културни организации и изследователи, сред които и авторката Лена Офлидис, посветила отделно изследване на историческото развитие на ястието.

Според подготвената аргументация, „пацас“ има дълбоки корени в гръцката кулинарна традиция, като се правят препратки към антични текстове и по-специално към Одисея, където се описват практики на приготвяне на вътрешности. Освен културната стойност, в доклада се акцентира и върху възприеманите здравословни качества на супата, включително ролята ѝ като средство за възстановяване след консумация на алкохол – твърдение, широко разпространено в балканската гастрономическа традиция.

Инициативата обаче предизвика незабавна реакция в Турция, където ястието е известно като „ишкембе чорбасъ“ и също се счита за част от националната кухня. Представители на ресторантьорския бранш и местни медии определиха действията като опит за културно присвояване. В подкрепа на позицията си турската страна посочва исторически свидетелства, включително трудовете на Евлия Челеби от XVII век, в които се описват търговци на шкембе чорба в Истанбул.

Подобни спорове не са прецедент – през последните години държави като Гърция, Турция, Ливан и Израел водят активни кампании за признаване на ястия като хумус и баклава, докато балканските страни нееднократно спорят за произхода на сармите, баницата и други традиционни рецепти.

Процедурите на ЮНЕСКО за вписване в списъка на нематериалното културно наследство обикновено изискват доказване на устойчиво предаване на традицията между поколенията, както и ясно дефиниране на културния контекст. В редица случаи организацията насърчава съвместни кандидатури между държави с общо наследство – подход, който би могъл да се приложи и в този случай, предвид споделената кулинарна история на Балканите и бившите територии на Османската империя.

Въпреки нарастващото напрежение, инициаторът на гръцката кандидатура заявява, че целта му е да популяризира традицията, а не да предизвиква конфликти. Анализатори отбелязват, че подобни спорове често излизат извън рамките на гастрономията и се превръщат в символични битки за културна идентичност, особено в региони със споделена и многопластова история.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Трол

    12 6 Отговор
    Всеки знае, че е македонска.

    Коментиран от #15

    15:31 16.04.2026

  • 2 Щом

    7 5 Отговор
    и това ни взеха, наистина няма смисъл... Позор!

    15:32 16.04.2026

  • 3 Щом

    5 5 Отговор
    и това ни взеха, наистина няма смисъл... Позор!

    Коментиран от #9

    15:32 16.04.2026

  • 4 Сериозно?

    6 3 Отговор
    На ,тя била българска , тоя ще се сбият
    Леле, за българското

    15:32 16.04.2026

  • 5 АНТИЧКИ

    14 3 Отговор
    ЧОРБАТА Е МАКЕДОНСКА. АНТИНЧО МАКЕДОНСКА САШЕ ВЕЛИКИОТ ЛИЧНО СА МУ Я ПРАВИЛЕ

    15:32 16.04.2026

  • 6 честен ционист

    3 3 Отговор
    Одисей е ял само чорба с агнешки главички.

    15:35 16.04.2026

  • 7 Идън

    8 1 Отговор
    А керамичната паница с тези шарки си е българска.

    15:35 16.04.2026

  • 8 Прости хора с прости проблеми

    8 2 Отговор
    Да се трепят. Такъв вид чорба има във всички страни от централна Азия. По-вероятно е да е дошла от там. Такива спорове са толкова прости, че няма на къде. Две домакини по една и съща рецепта ще сготвят различни манджи.

    15:36 16.04.2026

  • 9 честен ционист

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Щом":

    Претендирайте за произход на "Пача", докато не ви е изпреварил някой.

    15:38 16.04.2026

  • 10 тортиля

    6 1 Отговор
    Произходът на шкембето ,на Шиши чорбата откъде е?

    15:40 16.04.2026

  • 11 Хасковски каунь

    6 0 Отговор
    Крайно време е да патентоваме бахура , че току виж Македония ни изпреварила

    15:40 16.04.2026

  • 12 България не заема страна в спора

    5 2 Отговор
    смеят ли да се обадят връмварите

    макенска ке да е шкембе чорбата
    що има един шкембе воевода макенец

    15:40 16.04.2026

  • 13 прокопи

    2 0 Отговор
    Самата дума "шкембе" е турска. В спора може да се намесят и италианците. Не като дума, а като манджа.

    15:43 16.04.2026

  • 14 Авеее

    1 0 Отговор
    В Гърция не ядат чорби, ама е тъй да дразнят турчолята😅

    15:50 16.04.2026

  • 15 Перо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Ние и народни песни нямаме, от всички взимаме.

    15:52 16.04.2026

  • 16 Да бъде война

    0 0 Отговор
    Не се карайте, бийте се. Не разваляйте хубавата война с кавги

    15:52 16.04.2026

  • 17 Киро КокорБойков

    0 0 Отговор
    Сливенските касапи, нали са богати, не се занимават с карантии, а ги мяткат в Тунджа. А ямболци, нали са гладни бедняци, чака с куките край реката и издърпват добре изплакнатите дреболии и направо в казана. Затова в Ямбол се прави най-добрата шкембе чорба.

    15:52 16.04.2026

  • 18 Хахаха

    0 0 Отговор
    Гърка Ставро мисли, че всички ястия са тегни, баклавата, лах маджуна, дюнера и много други които от векове са в Турската кухня.

    Тества е Ставро ГЪРКА.

    15:55 16.04.2026

  • 19 Е ! Поне ! В България !

    1 0 Отговор
    Този Проблем Не Съществува !

    Защото !

    Шкембе чорбата !

    Отдавна не прилича !

    На Шкембе чорба !

    15:55 16.04.2026

  • 20 Абе

    0 0 Отговор
    Ющи чесън и ют пипер, и каква ще да е!

    15:57 16.04.2026