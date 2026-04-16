Мениджърът на клуба с нови подробности: Кейти Пери и Руби Роуз бяха доста пияни онази вечер

Мениджърът на клуба с нови подробности: Кейти Пери и Руби Роуз бяха доста пияни онази вечер

16 Април, 2026 16:31 927 4

Мениджърът на клуба, където се е случил инцидентът между двете знаменитости, внесе яснота за ситуацията

Мениджърът на клуба с нови подробности: Кейти Пери и Руби Роуз бяха доста пияни онази вечер - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Появиха се нови свидетелства около твърденията на Руби Роуз срещу Кейти Пери за предполагаем инцидент в нощен клуб в Мелбърн отпреди повече от 15 години, при който певицата е нападнала сексуално актрисата или поне така твърди Руби Роуз.

Бивш мениджър на заведението Spice Market заяви пред австралийското издание Herald Sun, че в нощта на събитието двете са консумирали алкохол, но не са били в състояние на тежко опиянение. По думите му, те са пристигнали заедно в компанията на гримьор от екипа на Пери, както и на приятел на Роуз.

Същият източник описва вечерта като „предизвикателство за сигурността“, като в клуба са присъствали около 600 души. Според него Кейти Пери в даден момент се е намирала в центъра на тълпата на дансинга. Той подчертава, че не е станал свидетел на каквото и да е сексуално посегателство или на инциденти, свързани с повръщане – в противоречие с твърденията на Роуз.

По информация на бившия управител, двете са прекарали част от вечерта и в отделна VIP зона, след което са били изведени през заден вход от охраната и качени в частен автомобил. Той допълва, че екипът на заведението е полагал усилия да ги предпази от нежелано внимание, предвид публичния им статут.

Представители на Пери и Роуз не са предоставили незабавен коментар по повод новите твърдения.

Случаят придоби публичност, след като актрисата Руби Роуз отправи серия обвинения в социалните мрежи, твърдейки, че е била сексуално нападната от Пери в същото заведение. Звездата от "Оранжевото е новото черно" заяви, че дълго време не е говорила по темата, но сега е решила да разкаже публично за преживяното.

От своя страна, говорител на Кейти Пери категорично отхвърли обвиненията, определяйки ги като „категорично неверни“ и „опасни и безразсъдни лъжи“. В позицията се подчертава, че Роуз има история на публични обвинения, които впоследствие са били отричани от засегнатите страни.

Руби Роуз отговори с допълнителни публикации, в които детайлно описва предполагаемия инцидент и твърди, че първоначално е представяла случилото се като „шеговита история“, тъй като не е знаела как да се справи със ситуацията. Тя също така заявява, че по-късно е запазила мълчание.

Междувременно властите в Мелбърн съобщиха, че са започнали проверка по случая след публично отправените обвинения, като към момента не са обявени допълнителни детайли относно хода на разследването.


  • 1 БатКоче

    6 1 Отговор
    Има ли биде във VIP ложата?
    За един приятел питам?

    16:36 16.04.2026

  • 2 макак бе

    5 0 Отговор
    Ето и Роналдо е повърнал.

    16:38 16.04.2026

  • 3 леля Асенка Василева 🌈🌈

    4 0 Отговор
    Каква вълнуваща история! Чак ми прокапа задния вход!

    16:57 16.04.2026

  • 4 pyzoфил

    0 1 Отговор
    искам някой кавказец да ме "нападне"

    17:08 16.04.2026