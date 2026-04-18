Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Натали Портман очаква третото си дете - първо с новия си партньор

18 Април, 2026 10:26 2 179 44

  • натали портман-
  • актриса-
  • дете-
  • бебе-
  • бременна

Връзката на актрисата и музиканта е сравнително нова

Натали Портман очаква третото си дете - първо с новия си партньор - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актрисата Натали Портман очаква третото си дете, като това ще бъде първото ѝ общо дете с партньора ѝ Тангу Дестабл. Новината е потвърдена в интервю за Harper's Bazaar, в което актрисата заявява, че двамата „са много развълнувани“ и определя бременността като „чудо“.

Портман има две деца – 14-годишния Алеф и 9-годишната Амалия, от брака си с Бенджамин Милепиед. Двамата се запознават през 2009 г. на снимачната площадка на "Черния лебед", където Милепиед е хореограф. Връзката им бързо прераства в семейство – първото им дете се ражда през 2011 г., а през 2012 г. сключват брак. Дълго време те поддържат образ на стабилна двойка, живееща между САЩ и Франция, но през 2024 г. официално се разделят.

Актрисата признава, че майчинството оказва все по-осезаемо влияние върху професионалните ѝ решения. Тя нееднократно е отбелязвала, че проектите, в които участва, често са съобразени с интересите на децата ѝ – пример за това е ролята ѝ в "Тор: Любов и гръмотевици", която приема именно по тяхно насърчение.

Преди брака си с Милепиед Натали Портман има няколко публични връзки, основно в артистичните среди. Сред тях са отношенията ѝ с Гаел Гарсия Бернал в началото на 2000-те и с Девендра Банхарт, с когото е за кратко в края на десетилетието. Името ѝ е свързвано и с други фигури от киното и музиката, но актрисата традиционно избягва да коментира личния си живот в детайли.

След развода актрисата продължава да държи личния си живот в дискретност, като не потвърждава публично нови отношения до появата ѝ с музиканта Дестабл. Двамата рядко се появяват заедно публично. Бременността е първото официално потвърждение за по-сериозен етап в отношенията им.


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Леле...

    11 5 Отговор
    Тази си мисли, че ще ги лови с деца като Гущеровица?! Кофти план....... когато няма любов, нищо не помага! Краха е неизбежен...

    Коментиран от #3

    10:30 18.04.2026

  • 2 Браво

    13 0 Отговор
    Да са живи и здрави. Децата са най голямото богатство на едно семейство.

    Коментиран от #39

    10:31 18.04.2026

  • 3 Портманто

    24 1 Отговор

    До коментар #1 от "Леле...":

    Пропускаш, че тя все пак има кариера и работа, както и много пари, за разлика от гущеровица. Която е просто пиявица - парццал.

    Коментиран от #8

    10:32 18.04.2026

  • 4 а ти събче пълнежова кога

    6 0 Отговор
    очакваш третото си дете - първо с новия си партньор

    Коментиран от #7

    10:32 18.04.2026

  • 5 Рачел

    15 7 Отговор
    Хубава жена, да родиш трето дете на 45 си е смелост.

    Коментиран от #6

    10:33 18.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ххихихи

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "а ти събче пълнежова кога":

    Събина от писане не неграмотни статии нема време до кенеффа да отиде, камо ли да се забремени. Всуе пропиляна младост. Ако снимката е актулан аде. Току-виж същата е тетка на 58 годин.

    10:37 18.04.2026

  • 8 Аз не

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Портманто":

    Говоря за пари и материално. Един човек с нищо не може да си купи да бъде обичан! Нито с пари, нито с деца! Може да се купи само малко време, в което да бъде търпян!

    10:38 18.04.2026

  • 9 Танги, не Тангу

    1 0 Отговор
    Сигурно е франкофон...

    10:39 18.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ха-ха-ха!

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Щом котето е още мокро":

    Има явни симптоми на менопаузата, но медицината вече прави чудеса - замразен материал, сурогатство, хормонална терапия ...

    10:41 18.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Българин

    12 1 Отговор
    Еврейка е

    10:44 18.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ами,

    12 3 Отговор
    Много добра актриса още от малка.Успешна жена научила шест езика, завършила Харвард с кариера в киното.Радвам се,че е преодоляла изневярата на бившия си съпруг и е намерила нова любов.Да е жива и здрава и лека бременност и желая.

    10:50 18.04.2026

  • 17 Веднъж отвори ли се

    7 3 Отговор

    До коментар #15 от "Сигурен ли си?":

    Няма спирачка. Най здравите цървули се правят от па(у)тешка кожа не от телешка. Това от опит го знам. Километраж няма!

    Коментиран от #19

    10:51 18.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 От г-3 а ти ще станат още по-здрави

    3 3 Отговор

    До коментар #17 от "Веднъж отвори ли се":

    П.р.0.с.т си и постоянно се повтаряш!

    10:56 18.04.2026

  • 20 хе хе

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Хахаха":

    Не понасям елементарни типове! Ама на тях им харесва, затова се връщат за ОЩЕ!

    10:58 18.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 лими

    6 2 Отговор
    Първия мъж на булката да поведе хорото....

    11:04 18.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ЕЗИКЪТ МИ МОЖЕШ САМО ДА ГО СЪНУВАШ!

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Съвет":

    Иначе още никой не е накарал времето да тече обратно, ИНАЧЕ ТИ ДА СИ СЕ ВЪЗПОЛЗВАЛ ПРЪВ, С ПРЕГОРЯЛИЯ СИ къс ФИТИЛ ОТ ТОВА! 😄🤏

    11:11 18.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ЗА НИЩО НЕ СТАВАТЕ!

    6 5 Отговор

    До коментар #25 от "Съвет":

    Използвате изкуствен интелект да сваляте жените, изкуствен интелект да ви ограмотява сексуално, изкуствен интелект да ви инжектира трупясалите сперматозоиди in vitro.
    Няма по-жалки създания от вас и не сте далече от "Прекрасния нов свят" на Хъксли.

    11:17 18.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Глупава

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Гривест петльо":

    Обида!
    Чаоо...

    11:40 18.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Триеш, а?

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Не ми слагай минуси!":

    Утре ще те изтрием от политическата карта!

    11:51 18.04.2026

  • 37 Някой

    1 1 Отговор
    Ох ,на мен ако ми пусне аз бих бил третия и с първото, дете !!?

    12:06 18.04.2026

  • 38 ганю

    0 0 Отговор
    като ми работи гръмоотвода ще има и бебта
    ако е само водопровод няма да има

    12:34 18.04.2026

  • 39 ганю

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Браво":

    не точно в много случаи богатсвото е във банки
    а скъпите отрочета ще му видят сметката...
    което си е здрав разум..

    12:35 18.04.2026

  • 40 С една дума

    1 1 Отговор
    К... Ва като повечето холивудски актриси

    13:05 18.04.2026

  • 41 Виж ти!

    0 1 Отговор
    Колко бързо се е сбабичасала!7753

    14:42 18.04.2026

  • 42 ХиХи

    1 1 Отговор
    на дърти години ще опише еротичните си блянове в няколко тома.....

    16:58 18.04.2026

  • 43 Кифлата ще има още нови деца от много и

    3 1 Отговор
    Различни нови партньори! Така е като не спи вечер а пуска и загрява фурната

    17:35 18.04.2026

  • 44 Пълен майтап

    0 0 Отговор
    Натали Хершлаг а е с псевдоним Портман-тази е германка по произход,повечето нови израелтяни са шабец гоим и германци-Ашкеназим,които са юдаисти,тоест фалшиви евреи а не сефаради.Почти всички актьори и актриси се подбират по красив външен вид а актьорската им игра е слаба,но се рекламират като добри актьори и актриси.В България е същата системата на кастинг,да-има и връзки с роднини.

    21:19 19.04.2026