Натали Портман очаква третото си дете - първо с новия си партньор

Актрисата Натали Портман очаква третото си дете, като това ще бъде първото ѝ общо дете с партньора ѝ Тангу Дестабл. Новината е потвърдена в интервю за Harper's Bazaar, в което актрисата заявява, че двамата „са много развълнувани“ и определя бременността като „чудо“.
Портман има две деца – 14-годишния Алеф и 9-годишната Амалия, от брака си с Бенджамин Милепиед. Двамата се запознават през 2009 г. на снимачната площадка на "Черния лебед", където Милепиед е хореограф. Връзката им бързо прераства в семейство – първото им дете се ражда през 2011 г., а през 2012 г. сключват брак. Дълго време те поддържат образ на стабилна двойка, живееща между САЩ и Франция, но през 2024 г. официално се разделят.
Актрисата признава, че майчинството оказва все по-осезаемо влияние върху професионалните ѝ решения. Тя нееднократно е отбелязвала, че проектите, в които участва, често са съобразени с интересите на децата ѝ – пример за това е ролята ѝ в "Тор: Любов и гръмотевици", която приема именно по тяхно насърчение.
Преди брака си с Милепиед Натали Портман има няколко публични връзки, основно в артистичните среди. Сред тях са отношенията ѝ с Гаел Гарсия Бернал в началото на 2000-те и с Девендра Банхарт, с когото е за кратко в края на десетилетието. Името ѝ е свързвано и с други фигури от киното и музиката, но актрисата традиционно избягва да коментира личния си живот в детайли.
След развода актрисата продължава да държи личния си живот в дискретност, като не потвърждава публично нови отношения до появата ѝ с музиканта Дестабл. Двамата рядко се появяват заедно публично. Бременността е първото официално потвърждение за по-сериозен етап в отношенията им.
