Еминем стана дядо на второ внуче

Дъщерята на Еминем – Алейна Скот – и съпругът ѝ Мат Моулер станаха родители на първото си дете. Двойката посрещна дъщеря си Скоти Мари на 14 април, като новината беше съобщена от Скот в социалните мрежи.

В публикация в Instagram тя описа новороденото като „всичко и повече“, като уточни, че името носи лично значение. По думите ѝ „Скоти“ е вдъхновено от семейната история и е посветено на жените, които са изиграли ключова роля в живота ѝ.

33-годишната Скот използва повода да изрази благодарност към съпруга си, за когото се омъжи през 2023 г., като определи раждането на детето като „най-големия подарък“ в живота си. Към публикацията тя добави снимки на новороденото и на семейството от болницата.

Бременността беше обявена през октомври миналата година със серия снимки, на които двойката разкрива новината чрез символични детайли, включително бебешко облекло с надпис „Baby Moeller“ и положителен тест за бременност. По това време Скот сподели, че очакването на дете е дълго желано и че преживяването е променило живота ѝ.

Скоти Мари е второ внуче за Еминем. Сестрата на Алейна – Хейли Джейд – стана майка през 2025 г., когато роди син. Тя публично поздрави сестра си, изразявайки готовност да поеме ролята на леля.

Семейната история на Алейна Скот е доста бурна. Тя е осиновена от Еминем в началото на 2000-те години, след като майка ѝ – сестра на Ким Скот – има сериозни проблеми със зависимост. Жената почина през 2016 г. вследствие на предполагаемо свръхдоза.

Освен Алейна и Хейли, Еминем има и трето дете – Стиви, което също е осиновено от него през 2005 г.