Новини
Любопитно »
Еминем стана дядо на второ внуче

18 Април, 2026 13:57 1 353 12

  • еминем-
  • дядо-
  • внуче-
  • рапър

Доведената дъщеря на рапъра Алейна стана майка за пръв път

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дъщерята на Еминем – Алейна Скот – и съпругът ѝ Мат Моулер станаха родители на първото си дете. Двойката посрещна дъщеря си Скоти Мари на 14 април, като новината беше съобщена от Скот в социалните мрежи.

В публикация в Instagram тя описа новороденото като „всичко и повече“, като уточни, че името носи лично значение. По думите ѝ „Скоти“ е вдъхновено от семейната история и е посветено на жените, които са изиграли ключова роля в живота ѝ.

Публикация, споделена от Alaina Marie (@alainamariescott)

33-годишната Скот използва повода да изрази благодарност към съпруга си, за когото се омъжи през 2023 г., като определи раждането на детето като „най-големия подарък“ в живота си. Към публикацията тя добави снимки на новороденото и на семейството от болницата.

Бременността беше обявена през октомври миналата година със серия снимки, на които двойката разкрива новината чрез символични детайли, включително бебешко облекло с надпис „Baby Moeller“ и положителен тест за бременност. По това време Скот сподели, че очакването на дете е дълго желано и че преживяването е променило живота ѝ.

Скоти Мари е второ внуче за Еминем. Сестрата на Алейна – Хейли Джейд – стана майка през 2025 г., когато роди син. Тя публично поздрави сестра си, изразявайки готовност да поеме ролята на леля.

Семейната история на Алейна Скот е доста бурна. Тя е осиновена от Еминем в началото на 2000-те години, след като майка ѝ – сестра на Ким Скот – има сериозни проблеми със зависимост. Жената почина през 2016 г. вследствие на предполагаемо свръхдоза.

Освен Алейна и Хейли, Еминем има и трето дете – Стиви, което също е осиновено от него през 2005 г.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чао

    7 2 Отговор
    Честито да му е живо и здраво.

    14:09 18.04.2026

  • 2 бушприт

    2 2 Отговор
    Жената почина през 2016-та г. предполагаемо,вследствие на получена свръхдоза наркотик.

    14:38 18.04.2026

  • 3 муцунка

    1 3 Отговор
    Ем и Нем станаха дядо и баба на второто си внуче.

    14:39 18.04.2026

  • 4 Статист

    4 2 Отговор
    Боли ме за Еми и за Еминем и за внучето местя отвеса в другия крачол и той пак виси надолу това е по важно.

    14:53 18.04.2026

  • 5 Фикус

    5 2 Отговор
    Значи Еминем е осиновил и трите си деца,а не е внесъл генетичен матриял в организма на никоя жена.Ястнооо!

    15:02 18.04.2026

  • 6 бомбата

    4 1 Отговор
    Добре е,че не станал дядо на куче.

    15:06 18.04.2026

  • 7 Гимзо

    3 1 Отговор
    Ква е тая дебелана на снимката????

    Коментиран от #9

    15:23 18.04.2026

  • 8 Един път

    2 1 Отговор
    дядо, втори път дядо, третия път баба.

    17:17 18.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Слим Шейди

    2 0 Отговор
    Дядо ЕМ, най-великият рапър дядо!

    22:58 18.04.2026

  • 11 Белият човек,

    3 0 Отговор
    който направи за смях всички черни.
    Безпощадно искрен!

    23:01 18.04.2026

  • 12 20 години на върха

    2 0 Отговор
    Никой друг като него.

    23:12 18.04.2026