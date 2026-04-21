Еминем отпразнува 18 години трезвеност (СНИМКА)

21 Април, 2026 17:58 1 257 10

През по-тежките си периоди рапърът е поглъщал десетки хапчета, сред които и метадон

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Рапърът Еминем отбеляза важна крачка в живота си - 18 години трезвеност – символичен етап, който предизвика силен отзвук в социалните мрежи и отново насочи вниманието към личната му трансформация след години на зависимост.

53-годишният изпълнител, чието истинско име е Маршал Медърс, публикува снимка, на която държи юбилеен жетон – традиционен символ в програмите за възстановяване. Монетата носи гравирани послания като „To thine own self be true“ („Бъди верен на себе си“), както и „Unity, Service, Recovery“ („Единство, служба, възстановяване“), а в центъра е отбелязано римското число XVIII – знак за 18 години без алкохол, хапчета и наркотици.

Пътят на рапъра към възстановяване остава един от най-драматичните примери в съвременната музикална индустрия. В разгара на зависимостта си той е приемал ежедневно големи количества медикаменти, включително Vicodin, Valium и Ambien. Критичният момент настъпва през 2005 г., когато по погрешка приема метадон, мислейки, че това е друг медикамент.

„Лекарят ми каза, че количеството метадон, което съм взел, е равно на четири дози хероин“, разказва изпълнителят в интервю, припомняйки близостта си до фатален изход.

В документалния проект „STANS“ (2025) рапърът описва събуждането си в болнично легло след инцидента като повратна точка: „Бях вързан към системи, не можех да се движа. Това беше моментът, в който разбрах, че трябва да се променя.“ След този период той започва възстановяването си, което впоследствие се отразява и в музикалната му кариера.

Албумът Relapse (2009) е първият му проект, записан след като се отказва от зависимостите. Макар да получава смесени критики, той бележи началото на нов етап за артиста, последван от по-комерсиално успешния „Recovery“ (2010), който затвърждава завръщането му на световната сцена.

През последните години Еминем нееднократно подчертава значението на дисциплината и трезвия начин на живот. В интервюта той споделя, че спортът, строгият режим и постоянната работа в студио са ключови за поддържането на стабилност. „Когато всичко излезе от организма ми, се почувствах истински щастлив. Сякаш виждах света отново за първи път“, казва той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

  • 1 Айше

    12 1 Отговор
    Поздравления за него и благодаря за добрия пример.
    А някои се лигавим, че е трудно да спрем да пушим.

    18:05 21.04.2026

  • 2 Клиент на Трите смока

    3 0 Отговор
    С портокалов сок или с гроздов все пак?

    18:07 21.04.2026

  • 3 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Не знаех,че е спрял да порка ,но с жена като първата му го разбирам защо е злоупотребявал

    Коментиран от #4

    18:19 21.04.2026

  • 4 Коч Петра

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Ти си доказана дефекна ракета.Друсъл се е с бонбони
    В ваштъ мъалъ пият .Ония кълвът апчета.

    19:09 21.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Запознат

    1 0 Отговор
    На Бойко калчунков на керка му ще и държа краката на високо два дена 🥳🤣🥳🤣

    19:43 21.04.2026

  • 7 Бети от панелката

    1 1 Отговор
    Тоя Еминем не го харесвам не е хубав мъж и е беден нещо.. 🤣🤣🤣🤣🤣

    21:04 21.04.2026

  • 8 Димо Екшъна

    0 0 Отговор
    Наздраве, Еми!😘

    21:24 21.04.2026

  • 9 Запознат

    0 0 Отговор
    Жените които носят еспадрили крият сериозни колбаси топузи 🤣🤣🥳 жените с нежни крака не се притесняват да ги покажат 🥳🤣🥳🤣

    21:26 21.04.2026

  • 10 Луд

    0 0 Отговор
    Баба ми беше повече от 80 години ,така без алкохол и наркотици .

    23:28 21.04.2026