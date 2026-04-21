Еминем отпразнува 18 години трезвеност (СНИМКА)

Рапърът Еминем отбеляза важна крачка в живота си - 18 години трезвеност – символичен етап, който предизвика силен отзвук в социалните мрежи и отново насочи вниманието към личната му трансформация след години на зависимост.

53-годишният изпълнител, чието истинско име е Маршал Медърс, публикува снимка, на която държи юбилеен жетон – традиционен символ в програмите за възстановяване. Монетата носи гравирани послания като „To thine own self be true“ („Бъди верен на себе си“), както и „Unity, Service, Recovery“ („Единство, служба, възстановяване“), а в центъра е отбелязано римското число XVIII – знак за 18 години без алкохол, хапчета и наркотици.

Пътят на рапъра към възстановяване остава един от най-драматичните примери в съвременната музикална индустрия. В разгара на зависимостта си той е приемал ежедневно големи количества медикаменти, включително Vicodin, Valium и Ambien. Критичният момент настъпва през 2005 г., когато по погрешка приема метадон, мислейки, че това е друг медикамент.

„Лекарят ми каза, че количеството метадон, което съм взел, е равно на четири дози хероин“, разказва изпълнителят в интервю, припомняйки близостта си до фатален изход.

В документалния проект „STANS“ (2025) рапърът описва събуждането си в болнично легло след инцидента като повратна точка: „Бях вързан към системи, не можех да се движа. Това беше моментът, в който разбрах, че трябва да се променя.“ След този период той започва възстановяването си, което впоследствие се отразява и в музикалната му кариера.

Албумът Relapse (2009) е първият му проект, записан след като се отказва от зависимостите. Макар да получава смесени критики, той бележи началото на нов етап за артиста, последван от по-комерсиално успешния „Recovery“ (2010), който затвърждава завръщането му на световната сцена.

През последните години Еминем нееднократно подчертава значението на дисциплината и трезвия начин на живот. В интервюта той споделя, че спортът, строгият режим и постоянната работа в студио са ключови за поддържането на стабилност. „Когато всичко излезе от организма ми, се почувствах истински щастлив. Сякаш виждах света отново за първи път“, казва той.