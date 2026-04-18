Учени създадоха най-детайлната 3D карта на Вселената

Най-голямата и най-подробна триизмерна карта на Вселената, създавана досега, беше представена след петгодишна международна научна програма. Проектът е реализиран чрез инструмента Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), разположен в Kitt Peak National Observatory.

В рамките на изследването учените са картографирали над 47 милиона галактики и около 20 милиона звезди, което надхвърля многократно обхвата на всички предходни подобни наблюдения. Част от засечените обекти се намират на разстояния, при които светлината им е пътувала повече от 11 милиарда години, връщайки наблюденията почти до ранните етапи от развитието на Вселената.

This is the largest 3D map of the universe yet. Each dot represents a galaxy.



Проектът използва 5000 оптични влакна, управлявани от роботизирана система с прецизност до 10 микрона. Всяка нощ инструментът е насочвал тези „очи“ към различни точки от небето, като на всеки 20 минути е регистрирал нови обекти. Събраната светлина е анализирана чрез спектрографи, които позволяват да се определят разстоянието, скоростта и химичният състав на наблюдаваните галактики.

Получената карта представлява детайлна триизмерна структура на космическото пространство около Земята, като ясно се очертават т.нар. „космически нишки“ – региони, в които галактиките са групирани в мащабна мрежа. Единствените области, които остават извън обхвата, са зоните, закрити от плътните части на Млечния път.

В проекта участват над 900 учени от около 70 институции по света, обединени в усилието да изследват природата на тъмна енергия – хипотетична форма на енергия, която съставлява приблизително 70% от Вселената и се смята за основен двигател на нейното ускорено разширяване.

Данните от първите години на изследването вече подсказаха, че тъмната енергия може да не е константна величина, както се приемаше дълго време. Ако тази хипотеза бъде потвърдена, тя би могла да промени фундаменталните модели за еволюцията и бъдещето на Вселената.

Първите пълни научни резултати от петгодишния цикъл на DESI се очакват през 2027 г. Междувременно анализът на събраните данни продължава, като учените ще търсят по-точни отговори за динамиката на космическото разширение.

Инструментът надхвърля първоначалните очаквания, като вместо планираните 34 милиона обекта са наблюдавани значително повече, благодарение на възможността да се правят повторни измервания на едни и същи участъци от небето.

В следващия етап, планиран след 2028 г., обхватът на изследването ще бъде разширен с около 20%, достигайки приблизително 17 000 квадратни градуса от небесната сфера. За сравнение, пълното небе обхваща около 41 000 квадратни градуса.

Бъдещите наблюдения ще се фокусират върху по-плътни региони на Млечния път, както и върху по-слабо изследвани области в южното небе. Очаква се да бъдат анализирани и специфични типове галактики, включително т.нар. „светещи червени галактики“, както и структури като звездни потоци – остатъци от по-малки галактики, разкъсани от гравитацията на Млечния път.

Проектът DESI се разглежда като ключова стъпка в съвременната космология, с потенциал да даде нови отговори за природата на Вселената и процесите, които определят нейното развитие.