Учени създадоха най-детайлната 3D карта на Вселената

Най-голямата и най-подробна триизмерна карта на Вселената, създавана досега, беше представена след петгодишна международна научна програма. Проектът е реализиран чрез инструмента Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), разположен в Kitt Peak National Observatory.
В рамките на изследването учените са картографирали над 47 милиона галактики и около 20 милиона звезди, което надхвърля многократно обхвата на всички предходни подобни наблюдения. Част от засечените обекти се намират на разстояния, при които светлината им е пътувала повече от 11 милиарда години, връщайки наблюденията почти до ранните етапи от развитието на Вселената.
This is the largest 3D map of the universe yet. Each dot represents a galaxy.
The Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) has finished its five-year mission of making the largest 3D map of the universe. This image shows a small portion of DESI’s year-five map in which the… pic.twitter.com/EMgMC8GSnV
— Interesting AF (@interesting_aIl) April 16, 2026
Проектът използва 5000 оптични влакна, управлявани от роботизирана система с прецизност до 10 микрона. Всяка нощ инструментът е насочвал тези „очи“ към различни точки от небето, като на всеки 20 минути е регистрирал нови обекти. Събраната светлина е анализирана чрез спектрографи, които позволяват да се определят разстоянието, скоростта и химичният състав на наблюдаваните галактики.
Получената карта представлява детайлна триизмерна структура на космическото пространство около Земята, като ясно се очертават т.нар. „космически нишки“ – региони, в които галактиките са групирани в мащабна мрежа. Единствените области, които остават извън обхвата, са зоните, закрити от плътните части на Млечния път.
В проекта участват над 900 учени от около 70 институции по света, обединени в усилието да изследват природата на тъмна енергия – хипотетична форма на енергия, която съставлява приблизително 70% от Вселената и се смята за основен двигател на нейното ускорено разширяване.
Данните от първите години на изследването вече подсказаха, че тъмната енергия може да не е константна величина, както се приемаше дълго време. Ако тази хипотеза бъде потвърдена, тя би могла да промени фундаменталните модели за еволюцията и бъдещето на Вселената.
Първите пълни научни резултати от петгодишния цикъл на DESI се очакват през 2027 г. Междувременно анализът на събраните данни продължава, като учените ще търсят по-точни отговори за динамиката на космическото разширение.
Инструментът надхвърля първоначалните очаквания, като вместо планираните 34 милиона обекта са наблюдавани значително повече, благодарение на възможността да се правят повторни измервания на едни и същи участъци от небето.
В следващия етап, планиран след 2028 г., обхватът на изследването ще бъде разширен с около 20%, достигайки приблизително 17 000 квадратни градуса от небесната сфера. За сравнение, пълното небе обхваща около 41 000 квадратни градуса.
Бъдещите наблюдения ще се фокусират върху по-плътни региони на Млечния път, както и върху по-слабо изследвани области в южното небе. Очаква се да бъдат анализирани и специфични типове галактики, включително т.нар. „светещи червени галактики“, както и структури като звездни потоци – остатъци от по-малки галактики, разкъсани от гравитацията на Млечния път.
Проектът DESI се разглежда като ключова стъпка в съвременната космология, с потенциал да даде нови отговори за природата на Вселената и процесите, които определят нейното развитие.
1 Х бозон
Коментиран от #8, #9
20:37 18.04.2026
2 НАЙ БЕЗМИСЛЕНАТА ПРОФЕСИЯ
Коментиран от #3
20:39 18.04.2026
3 Като се замислиш
До коментар #2 от "НАЙ БЕЗМИСЛЕНАТА ПРОФЕСИЯ":Вярно е, гледаш в миналото и не вярваш на очите си. Друго е да си астролог, гледаш в бъдещето и всички ти вярват.
20:42 18.04.2026
5 Деси сети Неси теси
Разум намерихте ли?
Извънземният разум може и да ви е намерил, но не се обажда щото има за пет пари ум
Коментиран от #7
20:54 18.04.2026
6 Брей
И кво само на земята има живот,чак да не повярваш 🤔🤣
21:42 18.04.2026
7 Нострадамус
До коментар #5 от "Деси сети Неси теси":Докато търсят Извънземен разум,има много голяма вероятност да се натъкнат на Извънземен AI.
Е,тогава вече си е...мам...та!
Коментиран от #15
22:39 18.04.2026
9 ХиГс бозон се казва
До коментар #1 от "Х бозон":Живеем в 21-ви век, векът на информацията и всичко може лесно да се провери.
Коментиран от #12
22:50 18.04.2026
12 Y бизон
До коментар #9 от "ХиГс бозон се казва":Така се казва се това, за което си мислиш, а друг, какво мисли, не знаеш, веко на информацията! За това един са го кръстили Стелян, друг Стилян, а трети Стоян и в различни езици и произношения съвсем звучат различно!
Коментиран от #14
23:36 18.04.2026
14 Науките съществуват
До коментар #12 от "Y бизон":защото има празнота в знанието ни за света.
Ако знаехме всичко нямаше да има нужда от науки.
Науките само надграждат известното ни познание и в известен смисъл стоят на раменете на изученото преди тях.
Не виждам никаква логична връзка между твоя коментар и казаното от мен.
01:33 19.04.2026
15 Блажени с нашите, че сме върха на
До коментар #7 от "Нострадамус":Сладоледа. Тиквар,никога извънземните няма да се срещнат с нас защото сме унищожители, гладни за кръв и войни, неспирни даже и сега. С нас е се свърже тъмната страна подобна и унищожителна като нас! Ние сме един неуспешен опит който ще бъде унищожен или сами ще се унищожим. Лудите Тръмп и Нетаняху са започнали!
Коментиран от #16
01:42 19.04.2026
16 Абсолютно вярно
До коментар #15 от "Блажени с нашите, че сме върха на":и даже Земята е плоска.
😁🙈
03:38 19.04.2026
20 имам идея не е моя
Второ: Подквасваме Млечния път
Трето: Туй японци, американци и дори европейци купуват от нас мляко, сирене, масло, извара и разбира се тъмна материя под формата на суроватка
А, не, както досега
10:40 19.04.2026