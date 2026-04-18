Меган Маркъл разпродава носените си дрехи

Част от среди, близки до британското кралско семейство, изразяват недоволство от поведението на Меган Маркъл по време на съвместните ѝ ангажименти с принц Хари в Австралия, като критикуват начина, по който тя използва публичните си изяви за популяризиране на облекло.
Повод за реакцията стана профил на Маркъл в модната платформа OneOff, чрез който потребителите могат да закупуват артикули от гардероба ѝ. Според информацията тя е инвеститор в проекта и получава процент от продажбите. Страницата беше активирана по време на визитата в Австралия.
Критики предизвика публикуването на снимка, на която Маркъл се среща с оцелели от антисемитско нападение на плажа Бонди, при което загинаха 15 души, като изображението е използвано за промотиране на облеклото ѝ. По-късно снимката беше премахната и заменена с друга, направена в неформална обстановка със същия тоалет.
Говорител на Маркъл заяви, че тя е носила въпросния тоалет през целия ден, включително по време на неофициални дейности в Сидни, и че екипът ѝ работи с платформата, за да се използват само одобрени изображения.
Подобен случай беше отбелязан и по-рано през седмицата, когато в профила ѝ беше публикувана снимка от посещение в Кралската детска болница в Мелбърн, придружена с детайли за облеклото. Според източници, подобни практики се възприемат като неуместни в контекста на срещи с деца с тежки заболявания.
В рамките на визитата в Австралия Меган и принц Хари проведоха редица публични ангажименти, включително срещи с ветерани и посещения на социални организации. Херцогинята участва и в събитие за жени в Сидни, където според медийни публикации билетите са достигали стойност над 3000 долара, а присъствието ѝ е било възнаградено с хонорар.
Паралелно с това двамата посетиха Invictus Australia, както и други институции, свързани със социални и благотворителни инициативи.
Критиките идват на фона на традиционните стандарти за поведение, свързвани с британската монархия при управлението на Елизабет II, която почина през септември 2022 г. на 96-годишна възраст.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
