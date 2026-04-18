Меган Маркъл разпродава носените си дрехи

18 Април, 2026 17:26 1 321 13

Меган използвала визитата си в Австралия, за да рекламира сайта си за продажби

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Част от среди, близки до британското кралско семейство, изразяват недоволство от поведението на Меган Маркъл по време на съвместните ѝ ангажименти с принц Хари в Австралия, като критикуват начина, по който тя използва публичните си изяви за популяризиране на облекло.

Повод за реакцията стана профил на Маркъл в модната платформа OneOff, чрез който потребителите могат да закупуват артикули от гардероба ѝ. Според информацията тя е инвеститор в проекта и получава процент от продажбите. Страницата беше активирана по време на визитата в Австралия.

Критики предизвика публикуването на снимка, на която Маркъл се среща с оцелели от антисемитско нападение на плажа Бонди, при което загинаха 15 души, като изображението е използвано за промотиране на облеклото ѝ. По-късно снимката беше премахната и заменена с друга, направена в неформална обстановка със същия тоалет.

Говорител на Маркъл заяви, че тя е носила въпросния тоалет през целия ден, включително по време на неофициални дейности в Сидни, и че екипът ѝ работи с платформата, за да се използват само одобрени изображения.

Подобен случай беше отбелязан и по-рано през седмицата, когато в профила ѝ беше публикувана снимка от посещение в Кралската детска болница в Мелбърн, придружена с детайли за облеклото. Според източници, подобни практики се възприемат като неуместни в контекста на срещи с деца с тежки заболявания.

В рамките на визитата в Австралия Меган и принц Хари проведоха редица публични ангажименти, включително срещи с ветерани и посещения на социални организации. Херцогинята участва и в събитие за жени в Сидни, където според медийни публикации билетите са достигали стойност над 3000 долара, а присъствието ѝ е било възнаградено с хонорар.

Паралелно с това двамата посетиха Invictus Australia, както и други институции, свързани със социални и благотворителни инициативи.

Критиките идват на фона на традиционните стандарти за поведение, свързвани с британската монархия при управлението на Елизабет II, която почина през септември 2022 г. на 96-годишна възраст.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хубава

    15 0 Отговор
    работа, ама циганска.

    17:33 18.04.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 3 Отговор
    явно е хараби маймунето..не че принца е много опитен де...

    Коментиран от #4, #6, #11, #12

    17:38 18.04.2026

  • 3 Метър

    7 1 Отговор
    и половина и 40 кила ! Какви дрехи запродавала ?

    17:39 18.04.2026

  • 4 Кака

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    му е и с един брак преди него ! И артистка в Америка е била , а и в живота .

    17:41 18.04.2026

  • 5 Павел Пенев

    11 2 Отговор
    Много е закъсала тази велика актриса. Кой ще ги купи тези цигански парцали?

    17:42 18.04.2026

  • 6 Хихихи

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Каун, купи си носени гащички да си ги душкаш.
    Или ако предпочиташ вмирисани слипове ,кажи си бе!

    17:43 18.04.2026

  • 7 Ах , Ах...

    8 0 Отговор
    Ще си купя носените и гащички, и ще ги закача в мазето на вилата! Навъдиха се мравки, ега измрат до една тези градинки!

    17:52 18.04.2026

  • 8 Абсолютна цигойна

    8 0 Отговор
    За благотворителност и дума да не може да става нали 😀

    18:27 18.04.2026

  • 9 да си продаде и

    4 0 Отговор
    употребените памперси

    19:09 18.04.2026

  • 10 Айше

    3 0 Отговор
    Ако си продава и металните гащи с ключ, за мен саааа

    22:12 18.04.2026

  • 11 Коткааа

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Няма смисъл да слушаш Р. Кели вече.
    След инфлацията в България Орео станаха непоносимо скъпи бисквитки, а лобстер и милионерка да съм, няма да си купя и тям подобни... Не-та на 5-та степен Хаха.
    Както се казва from head to toe и едно Орео не можеш да намериш по пътя ми.

    00:28 19.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.