Ясен е полът на бебето на Рая Пеева и Явор Бахаров

Бременното коремче на Рая Пеева вече започва да се издува и да си личи, независимо на какви дрехи залага актрисата. Макар дълго време да избягваше да акцентира върху фигурата си и внимателно да подбира визиите си, актрисата вече не може да прикрие промените, пише "Уикенд".

След като сама потвърди наскоро в ефира на "Hell's Kitchen", че е бременна, интересът към нея стана още по-голям, а по думите ѝ именно хормоните и състоянието ѝ са повлияли на по-емоционалните реакции в предаването.

Заради предстоящото майчинство, в Младежки театър вече се търсят заместнички за голяма част от постановките, в които участва.

Според информации от театралните среди, Рая планира да остане на сцена най-късно до края на сезона през юни, след което да се оттегли поне за година. Това поставя режисьори и театрални директори в сериозна ситуация, тъй като актрисата участва в голям брой представления едновременно.

Наскоро Рая Пеева излезе и с премиера в постановката "Чайка" по Антон Чехов. Но още по време на репетициите тя е споделила с екипа, че очаква дете, а режисьорът Ивайло Христов вече е подготвил вариант за нейна заместничка, за да не бъде спиран нацяло спектакълът.

Според информации от близки до двойката, Рая Пеева и Явор Бахаров очакват момиче. Като двамата вече били избрали и име, но засега пазят тази подробност в тайна.