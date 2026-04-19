Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Близките на Кристина Апългейт се готвят за най-лошото след спешната ѝ хоспитализация

19 Април, 2026 11:34 3 775 1

  • кристина апългейт-
  • актриса-
  • хоспитализация-
  • болница-
  • спешно-
  • женени с деца

Актрисата от няколко години се бори с множествена склероза

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Събина Андреева

Близки на Кристина Апългейт изразяват сериозни притеснения за здравословното ѝ състояние до толкова, че се подготвят да чуят "най-лошото" от лекарите, след последната ѝ хоспитализация, на фона на продължаващата ѝ битка с множествена склероза.

По информация на Daily Mail, позоваваща се на източници от обкръжението на актрисата, състоянието ѝ остава нестабилно. „С всяко влошаване всички си дават сметка, че може да няма утре с нея“, посочва източникът. Според него Апългейт „се бори, но заболяването протича тежко“, като има периоди на облекчение, но и дни със силни симптоми.

54-годишната актриса е била приета в болница в Лос Анджелис през март, като към момента не е ясно дали причината за престоя е пряко свързана с диагнозата ѝ. Представител на Кристина Апългейт отказва коментар относно текущото ѝ лечение, като подчертава, че тя от години открито говори за здравословните си проблеми, включително в мемоарите си и в подкаста MesSy, който води съвместно с Джейми-Лин Сиглър.

Кристина Апългейт съобщи публично за диагнозата си през 2021 г. и оттогава редовно информира за състоянието си. В последни интервюта тя признава, че болките често я принуждават да остава на легло, въпреки че се стреми да поддържа ежедневието си, включително грижите за дъщеря си Сейди, която отглежда със съпруга си Мартин Ленобъл.

По-рано актрисата разказа и за предишна хоспитализация, свързана с тежка инфекция на бъбреците, довела до силни болки и усложнения. Въпреки трудностите, близките ѝ подчертават, че тя остава в постоянен контакт с приятелите си, които ѝ оказват подкрепа в процеса на лечение.


Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.