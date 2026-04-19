Близките на Кристина Апългейт се готвят за най-лошото след спешната ѝ хоспитализация

Близки на Кристина Апългейт изразяват сериозни притеснения за здравословното ѝ състояние до толкова, че се подготвят да чуят "най-лошото" от лекарите, след последната ѝ хоспитализация, на фона на продължаващата ѝ битка с множествена склероза.

По информация на Daily Mail, позоваваща се на източници от обкръжението на актрисата, състоянието ѝ остава нестабилно. „С всяко влошаване всички си дават сметка, че може да няма утре с нея“, посочва източникът. Според него Апългейт „се бори, но заболяването протича тежко“, като има периоди на облекчение, но и дни със силни симптоми.

54-годишната актриса е била приета в болница в Лос Анджелис през март, като към момента не е ясно дали причината за престоя е пряко свързана с диагнозата ѝ. Представител на Кристина Апългейт отказва коментар относно текущото ѝ лечение, като подчертава, че тя от години открито говори за здравословните си проблеми, включително в мемоарите си и в подкаста MesSy, който води съвместно с Джейми-Лин Сиглър.

Кристина Апългейт съобщи публично за диагнозата си през 2021 г. и оттогава редовно информира за състоянието си. В последни интервюта тя признава, че болките често я принуждават да остава на легло, въпреки че се стреми да поддържа ежедневието си, включително грижите за дъщеря си Сейди, която отглежда със съпруга си Мартин Ленобъл.

По-рано актрисата разказа и за предишна хоспитализация, свързана с тежка инфекция на бъбреците, довела до силни болки и усложнения. Въпреки трудностите, близките ѝ подчертават, че тя остава в постоянен контакт с приятелите си, които ѝ оказват подкрепа в процеса на лечение.