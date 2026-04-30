Бианка Ченсори се появи на събитие, облечена твърде консервативно за стандартите й (СНИМКА)

Съпругата на Кание Уест, моделът Бианка Ченсори, се появи на университетско събитие, облечена твърде консервативно за стандартите ѝ, съобщава TMZ.

31-годишната дама беше избрала прилепнала пола, блуза с пищни рамене и кожени ботуши до бедрата с токчета.

Феновете изразиха изненада от прикритата визия на модела и коментираха. „Тя се отказа голотата“, „Къде се вижда бельото?“ и „Странен вид“, отбелязаха те.

Австралийската архитектка и модел придоби световна популярност като съпруга на американския рапър. Родената на 5 януари 1995 г. красавица има италиански корени. Тя притежава бакалавърска и магистърска степен по архитектура от Университета в Мелбърн. От ноември 2020 г. работи като директор на архитектурния отдел в компанията на Кание Уест – Yeezy.

Преди това тя създаде собствена марка за бижута, наречена Nylons Jewellery.

Двамата с Кание Уест са женени от декември 2022 г., само два месеца след финализирането на развода на рапъра с Ким Кардашиян. Ченсори е известна с изключително провокативните си и често почти „голи“ тоалети, които демонстрира по време на публични прояви с Кание. През 2024 и 2025 г. в медиите често се появяваха спекулации за раздяла и евентуален развод, макар двойката периодично да ги опровергаваше чрез общи изявления.