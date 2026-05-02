Албанският премиер обяви концерт на Кание Уест в Тирана (ВИДЕО)

Премиерът на Албания Еди Рама обяви, че концерт на Кание Уест, известен и като Йе, е планиран за 11 юли в Тирана, въпреки засилените международни критики към артиста заради негови публични изказвания през последните години. Новината беше разпространена чрез публикация на премиера във Facebook, придружена от кратко видео с участието на изпълнителя.

От албанското правителство уточниха, че събитието няма да бъде финансирано с публични средства, като организацията ще разчита основно на приходи от продажба на билети. В същото време институциите ще окажат логистична подкрепа, аргументирайки решението с очаквания положителен ефект върху туризма и международния имидж на страната. Според представители на Министерство на културата на Албания подобни събития имат потенциал да привлекат значителен поток от посетители и да стимулират местната икономика.

Обявяването на концерта идва на фона на продължаващи противоречия около фигурата на Кание. През последните години той многократно беше обект на критики заради антисемитски изказвания, довели до прекратяване на партньорства с водещи компании като Adidas и Gap. Част от планираните му участия в Европа и други региони също бяха отменени, включително събития в Лондон и Полша, а Австралия ограничи достъпа му още през 2025 г.

Решението за провеждане на концерт в Тирана предизвика критични реакции в Албания. Правозащитни организации и представители на медийната общност поставиха под въпрос уместността на популяризирането на събитие с участието на артист, чиито публични изяви са довели до сериозен обществен отзвук. Според местни наблюдатели, включително представители на журналистически организации, подобна инициатива може да бъде възприета като противоречаща на предишни позиции на албанските власти по международни въпроси.

Самият Йе нееднократно е коментирал поведението си, като част от изявленията си обяснява с диагностицирано биполярно разстройство. В публични обръщения той заявява, че не се идентифицира с крайни идеологии и отрича обвиненията в антисемитизъм, като в отделни случаи е отправял извинения за предишни свои думи.

Случаят се развива в момент, в който международната културна индустрия демонстрира все по-ниска толерантност към противоречиво поведение на публични личности, особено когато то има политически или социален отзвук. На този фон планираното събитие в Тирана остава обект на засилен обществен интерес и дебат, както в регионален, така и в международен контекст.