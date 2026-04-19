Блейк Лайвли и Райън Рейнолдс обмислят да напуснат САЩ след съдебните проблеми

19 Април, 2026 18:01 1 867 7

Холивуд вече се отдръпна от актьорите заради съдебната им драма с Джъстин Балдони

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Блейк Лайвли и Райън Рейнолдс обсъждат възможността да се установят във Великобритания, на фона на продължаващия съдебен спор между актрисата и Джъстин Балдони, съобщава Daily Mail, позовавайки се на източници, близки до семейството.

Според информацията, двамата са разглеждали вариант да се преместят на Острова или да разделят времето си между САЩ и Европа. Като ключов фактор се посочва ангажиментът на Рейнолдс към уелския футболен клуб Рексъм, в който той е съсобственик, както и засиленият му професионален интерес към региона.

По данни на източниците, Лайвли също вижда потенциал за ново начало във Великобритания, където според нея има водещи филмови творци, способни да ѝ предоставят нови възможности. Същевременно се твърди, че в Холивуд интересът към актрисата е отслабнал след публичния ѝ конфликт с Балдони, с когото участва във филма "Никога повече".

Двамата актьори са в очакване на съдебен процес, насрочен да започне през следващия месец. По-рано тази година съд отхвърли по-голямата част от исковете на Блейк Лайвли, включително обвиненията в сексуален тормоз, клевета и заговор, след като постанови, че тя е работила като независим изпълнител, а не като служител. Делото обаче продължава по линии, свързани с нарушение на договор, ответни действия и съдействие за такива действия.

Според източници, несигурността около професионалното бъдеще на актрисата е довела до намаляване на новите предложения за роли. „Интересът към нея вече не е на същото ниво“, твърди един от тях, като допълва, че актрисата е изправена пред предизвикателства в индустрията.

Въпреки обсъжданите планове за преместване, семейството поставя като приоритет децата си. Блейк Лайвли и Райън Рейнолдс имат четири деца — Джеймс, Инес, Бети и Олин — чието образование и социална среда в момента са базирани в САЩ. Именно този фактор се разглежда като основна пречка пред евентуално преместване.

Източници, цитирани от изданието, описват двойката като по-затворена в последните месеци, с ограничени публични появи и фокус върху личните и професионалните ангажименти.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БАЛДОНИ ЕОТ ДЪГАТА

    7 0 Отговор
    ИЕ ЖУДАС. СИСТЕМАТА ГО ЗАКРИЛЯ. ПРАВИЛНО РЕШЕНИЕ. ТЕПЪРВА ЩЕ ЗАПОЧВА БЯГСТВОТО ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА НСЛЕДНИЦИТЕ НА КАТОРНИЖНИЦИ, КРИМИНАЛИ И УБИЙЦИ ЗАСЕЛИЛИ ПЪЪЪРВО ТАЯ ЗЕМЯ....

    18:04 19.04.2026

  • 2 митутурутки

    4 4 Отговор
    Тази митyтypyтка се наигра добре😉

    Коментиран от #3

    18:06 19.04.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "митутурутки":

    Тази, както и да я наричаш, е най-готиното парче в Холивуд.

    Коментиран от #4

    18:09 19.04.2026

  • 4 Пилотът Гошу

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":

    Все тая, една читава няма там... Хубави жени по света много...

    19:16 19.04.2026

  • 5 ееееееее

    1 1 Отговор
    не мога да не се сетя за филма - Диваци ! Жена , която се е снимала в такова диво дранье от двама , не може да има уважението ми ! Поне официално !

    20:00 19.04.2026

  • 6 гошо

    3 0 Отговор
    Англосаксонец ли е,боклук е.

    20:41 19.04.2026

  • 7 ха, ха

    1 0 Отговор
    Дреме му на някой,че тези щели да се местят някъде си...

    21:01 19.04.2026