Блейк Лайвли и Райън Рейнолдс обмислят да напуснат САЩ след съдебните проблеми

Блейк Лайвли и Райън Рейнолдс обсъждат възможността да се установят във Великобритания, на фона на продължаващия съдебен спор между актрисата и Джъстин Балдони, съобщава Daily Mail, позовавайки се на източници, близки до семейството.

Според информацията, двамата са разглеждали вариант да се преместят на Острова или да разделят времето си между САЩ и Европа. Като ключов фактор се посочва ангажиментът на Рейнолдс към уелския футболен клуб Рексъм, в който той е съсобственик, както и засиленият му професионален интерес към региона.

По данни на източниците, Лайвли също вижда потенциал за ново начало във Великобритания, където според нея има водещи филмови творци, способни да ѝ предоставят нови възможности. Същевременно се твърди, че в Холивуд интересът към актрисата е отслабнал след публичния ѝ конфликт с Балдони, с когото участва във филма "Никога повече".

Двамата актьори са в очакване на съдебен процес, насрочен да започне през следващия месец. По-рано тази година съд отхвърли по-голямата част от исковете на Блейк Лайвли, включително обвиненията в сексуален тормоз, клевета и заговор, след като постанови, че тя е работила като независим изпълнител, а не като служител. Делото обаче продължава по линии, свързани с нарушение на договор, ответни действия и съдействие за такива действия.

Според източници, несигурността около професионалното бъдеще на актрисата е довела до намаляване на новите предложения за роли. „Интересът към нея вече не е на същото ниво“, твърди един от тях, като допълва, че актрисата е изправена пред предизвикателства в индустрията.

Въпреки обсъжданите планове за преместване, семейството поставя като приоритет децата си. Блейк Лайвли и Райън Рейнолдс имат четири деца — Джеймс, Инес, Бети и Олин — чието образование и социална среда в момента са базирани в САЩ. Именно този фактор се разглежда като основна пречка пред евентуално преместване.

Източници, цитирани от изданието, описват двойката като по-затворена в последните месеци, с ограничени публични появи и фокус върху личните и професионалните ангажименти.