Ким Кардашиян в ново амплоа: покорява и Бродуей

Ким Кардашиян дебютира на Бродуей като театрален продуцент с постановката The Fear of 13, която разказва реалната история на Ник Ярис — мъж, прекарал над две десетилетия в килиите за смъртно наказание за престъпление, което не е извършил.

Проектът, в който участват актьорите Теса Томпсън и Ейдриън Броуди, се фокусира върху съдебната грешка и системните пропуски в наказателното правосъдие. В изявление, публикувано в социалните ѝ мрежи, Кардашиян подчерта, че реформата в тази сфера е лична кауза за нея през последното десетилетие.

„Видяла съм от първо лице как системата може да се провали и съм се ангажирала да подкрепям хората, чийто глас не се чува“, посочва Ким. Според нея сценичното изкуство има силата да предизвиква обществен дебат и да поставя човешкото лице зад статистиката.

Историята на Ник Ярис започва през 1982 г., когато той е осъден за отвличане, изнасилване и убийство на Линда Мей Крейг в щата Делауеър и получава смъртна присъда. През годините той последователно настоява за ДНК анализ на доказателствата. Пробив настъпва едва през 2003 г., когато допълнителни експертизи изключват участието му във всички биологични следи, свързани с престъплението. Съдът отменя присъдата, но Ярис остава в затвора заради отделно наказание от 1985 г. за бягство от затвор. Година по-късно присъдата му е намалена до вече изтърпяното време и той е освободен.

Днес Ник Ярис работи като активист и автор, като се включва и като продуцент в театралния проект, посветен на собствената му история.

Ким Кардашиян подчертава, че ангажиментът ѝ към съдебната реформа надхвърля политическите дебати и е насочен към конкретни човешки съдби. „Понякога най-ефективният начин да се променят нагласите е чрез силен разказ“, отбелязва тя.

Паралелно с това риалити звездата продължава обучението си по право, следвайки примера на покойния си баща Робърт Кардашиян. Тя вече премина първия етап от адвокатската квалификация в Калифорния през 2021 г., но не успя да издържи финалния изпит през изминалата година.

През последните години Ким Кардашиян участва активно в кампании за освобождаване на осъдени лица, включително случая на Алис Мари Джонсън, чието доживотно наказание за ненасилствено престъпление беше отменено след обществен натиск.