Андреа за живота след връзката си с Кубрат Пулев: Всяка вечер съм сама с котката

Попфолк иконата Андреа повдигна завесата на личния си свят, разкривайки, че зад блясъка на сцената често се крие самота. След края на дългогодишната си връзка с боксьора Кубрат Пулев, певицата все още търси своята половинка, пише woman.bg.

Живот в самота

В откровено интервю изпълнителката сподели, че вечерите ѝ често завършват в тишината на дома, в компанията единствено на домашните си любимци. „Като се прибера от участие, съм с котката вкъщи. Тогава ми става малко самотно“, признава тя. „Гледам филми… Понякога ми е пусто, но имам много приятели, които ме стимулират да продължавам напред.“

Утеха в домашните любимци

За да разсее мрачното настроение, Андреа с усмивка добавя, че компания ѝ прави и куче. Нейната екзотична котка, кръстоска между сиамска и персийска порода, е толкова близка с нея, че дори спи в леглото ѝ.

Животът преди и след раздялата

Певицата не крие, че животът ѝ е бил по-спокоен, докато е била с Кубрат Пулев.

„В личен план имах по-голямо спокойствие с Кубрат. Сега съм по-напрегната“, казва тя и допълва: „Всеки иска да има половинка до себе си… Не мисля, че е лесно да си сам.“

Размисли за семейството и бъдещето



Въпреки предизвикателствата на самотния живот, Андреа гледа философски на ситуацията. Тя вярва, че създаването на семейство е огромна отговорност, която изисква не само любов, но и отдаденост във възпитанието и партньорството.



„Семейството не е просто да родиш – то е отговорност, възпитание и партньорство“, категорична е звездата.



Днес Андреа продължава напред с увереност, приемайки житейските изпитания с усмивка и вярата, че всичко се случва с причина.

