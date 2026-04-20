Новини
Любопитно »
Андреа за живота след връзката си с Кубрат Пулев: Всяка вечер съм сама с котката

20 Април, 2026 11:15 2 504 19

  • андреа-
  • кубрат пулев-
  • връзка

Певицата все още търси своята половинка

Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Попфолк иконата Андреа повдигна завесата на личния си свят, разкривайки, че зад блясъка на сцената често се крие самота. След края на дългогодишната си връзка с боксьора Кубрат Пулев, певицата все още търси своята половинка, пише woman.bg.

Живот в самота

В откровено интервю изпълнителката сподели, че вечерите ѝ често завършват в тишината на дома, в компанията единствено на домашните си любимци. „Като се прибера от участие, съм с котката вкъщи. Тогава ми става малко самотно“, признава тя. „Гледам филми… Понякога ми е пусто, но имам много приятели, които ме стимулират да продължавам напред.“

Утеха в домашните любимци

За да разсее мрачното настроение, Андреа с усмивка добавя, че компания ѝ прави и куче. Нейната екзотична котка, кръстоска между сиамска и персийска порода, е толкова близка с нея, че дори спи в леглото ѝ.

Животът преди и след раздялата

Певицата не крие, че животът ѝ е бил по-спокоен, докато е била с Кубрат Пулев.

„В личен план имах по-голямо спокойствие с Кубрат. Сега съм по-напрегната“, казва тя и допълва: „Всеки иска да има половинка до себе си… Не мисля, че е лесно да си сам.“

Размисли за семейството и бъдещето

Въпреки предизвикателствата на самотния живот, Андреа гледа философски на ситуацията. Тя вярва, че създаването на семейство е огромна отговорност, която изисква не само любов, но и отдаденост във възпитанието и партньорството.

„Семейството не е просто да родиш – то е отговорност, възпитание и партньорство“, категорична е звездата.

Днес Андреа продължава напред с увереност, приемайки житейските изпитания с усмивка и вярата, че всичко се случва с причина.

Източник: woman.bg


Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коста

    38 2 Отговор
    Важно е да милваш котето и постоянно да е мокро!

    11:17 20.04.2026

  • 2 Селянин

    40 2 Отговор
    Почти всичко наджукено и силиконизирано така приключва. Мъжете не ги искат за семейство, а само за удоволствие.

    11:18 20.04.2026

  • 3 След некоя друга годинка

    29 1 Отговор
    И котката ше избяга от теб
    Пародия на певица

    11:21 20.04.2026

  • 4 мъж

    32 0 Отговор
    Горката, позастаря и лъвовете с пари не я искат. Тя пък не иска обикновен мъж. Няма решение този проблем. Мога да й предложа секс, докато намери някой друг.

    11:25 20.04.2026

  • 5 Анонимен

    21 3 Отговор
    Като не иска деца, така става.

    11:25 20.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Значи

    15 1 Отговор
    Проблемът не е в нея, пълно е с мъже, които са свикнали на лесното и бягат от отговорност

    Коментиран от #11

    12:31 20.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Анджело

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Значи":

    Що се? Ако седалка, готви, пере, чисти и мие тоалетната ще я заема? Ако иска и деца де. Пари от мен

    12:40 20.04.2026

  • 12 123551

    15 2 Отговор
    Андреа я познавам бегло от 2003 г, още от преди да стане известна. Момичето е разкошно, с чудесен нрав и на никой не отива да я обижда. Ако трябва да изпитвате някакви неестествени чувства, съжалете я, но не виждам за какво трябва да я обиждате. Нея или която и да е жена. Колкото до мен, аз й пожелавам всичко хубаво. :)

    Коментиран от #16

    12:47 20.04.2026

  • 13 Покажи

    2 0 Отговор
    Котето си

    13:17 20.04.2026

  • 14 Дедо поп

    3 0 Отговор
    Язък за жената, при тази хубост и надареност, да няма с кой да намачкаш чаршафа! А времето неуморно тече!

    13:31 20.04.2026

  • 15 Васил

    2 0 Отговор
    Ама тази какво си мислеше че някой ще я търси като чукне 35????

    14:59 20.04.2026

  • 16 И аз

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "123551":

    ѝ желая всичко хубаво, не я познавам лично, но ми изглежда добър човек. Преди време беше простила на бившия си. Само благородните хора могат да прощават.

    15:43 20.04.2026

  • 17 Комо Паламарката

    0 0 Отговор
    Няма дълго да остане самотна, ако си снима често котето и го показва във Фейсбука. 😀И телефон за връзка.

    18:01 20.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Буха ха

    0 0 Отговор
    Тази е по-голям парцал и от Венелина гурвата. Ггь3ьт и е като детска кофичка за пясък

    04:25 21.04.2026