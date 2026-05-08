Крисия разказа за първата си среща с Никола Цолов

Крисия за първи път разказа как е започнала връзката ѝ със звездата от Formula 2 Никола Цолов. В интервю за Вечерното шоу по БНТ младата изпълнителка разкри как е започнала любовта им и какво ги свързва.
По думите ѝ именно Никола е направил първата крачка, но чувствата бързо станали взаимни, пише Шоу Блиц.
„Той беше активната страна, но впоследствие стана взаимно. Много бързо се случиха нещата“, сподели Крисия.
Двамата се засекли съвсем случайно в бар в София – място, на което по думите ѝ нито тя, нито Никола обичайно биха отишли.
„Отидох да се видя с приятелка, а той ми каза: „Хайде вече да се видим, да излезем“. И още на първата среща се харесахме“, разказа певицата.
Крисия призна, че най-много цени разговорите помежду им и факта, че умеят да общуват спокойно и зряло.
„При нас го няма това кой е крив и кой е прав. Постоянно си искаме съвети и надграждаме разговорите си“, обясни тя.
Певицата сподели още, че все още не е присъствала на официално състезание на Никола, но вече е ходила на негови тестове.
„Аз нямам шофьорска книжка, но много обичам бързите коли“, призна с усмивка Крисия.
Двамата вече планират и обща лятна почивка, макар изпълнителката да се шегува, че ще стои далеч от силното слънце.
В интервюто тя разкри и коя е любимата песен на Никола Цолов от нейния репертоар – това е парчето „Феромони“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Обича бързите коли
Коментиран от #10
14:33 08.05.2026
2 Клиничен психолог
14:35 08.05.2026
3 До като се усети и е скочил в леглото
14:35 08.05.2026
4 Кой какъв е
14:36 08.05.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Това
14:36 08.05.2026
7 Фитипалди
14:37 08.05.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ура,,Ура
Коментиран от #13
14:38 08.05.2026
10 Има ни пак
До коментар #1 от "Обича бързите коли":Ми ти къ мислиш?
14:39 08.05.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Софка
14:42 08.05.2026
15 За съжаление
14:45 08.05.2026
16 Демокрация
14:45 08.05.2026
17 Мдааа
14:46 08.05.2026
18 Кр.
14:46 08.05.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 a ти мичке
14:52 08.05.2026
21 Да ти се връща
До коментар #19 от "кой мy дpeмe":тъпкано, вие negaлите нямате деца, но да ти nykaт тъпкачите!
14:53 08.05.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 На конвейера е минала
Коментиран от #29
15:18 08.05.2026
25 Мишо Дудикоф 🥷
Коментиран от #28
15:18 08.05.2026
26 До горните коментари
15:19 08.05.2026
27 Плюете срещу момичето!
Кой от вас е успял да разплаче и вдигне на крака препълнена зала,с чувствена песен като ,,Детската планета"...?!
Успех в живота ,Криси!
Заслужаваш го...!
15:21 08.05.2026
28 Ай ся...?!
До коментар #25 от "Мишо Дудикоф 🥷":Ти пък...- ,,ама откъде"...,,ама как"...?!
Скривай се - ,,Мара-подробната"...!
15:23 08.05.2026
29 И все пак!
До коментар #24 от "На конвейера е минала":Има повече акъл,от теб...плювачо!
15:24 08.05.2026
30 От Варна
15:30 08.05.2026