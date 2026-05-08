Крисия разказа за първата си среща с Никола Цолов

Крисия за първи път разказа как е започнала връзката ѝ със звездата от Formula 2 Никола Цолов. В интервю за Вечерното шоу по БНТ младата изпълнителка разкри как е започнала любовта им и какво ги свързва.

По думите ѝ именно Никола е направил първата крачка, но чувствата бързо станали взаимни, пише Шоу Блиц.

„Той беше активната страна, но впоследствие стана взаимно. Много бързо се случиха нещата“, сподели Крисия.

Двамата се засекли съвсем случайно в бар в София – място, на което по думите ѝ нито тя, нито Никола обичайно биха отишли.

„Отидох да се видя с приятелка, а той ми каза: „Хайде вече да се видим, да излезем“. И още на първата среща се харесахме“, разказа певицата.

Крисия призна, че най-много цени разговорите помежду им и факта, че умеят да общуват спокойно и зряло.

„При нас го няма това кой е крив и кой е прав. Постоянно си искаме съвети и надграждаме разговорите си“, обясни тя.

Певицата сподели още, че все още не е присъствала на официално състезание на Никола, но вече е ходила на негови тестове.

„Аз нямам шофьорска книжка, но много обичам бързите коли“, призна с усмивка Крисия.

Двамата вече планират и обща лятна почивка, макар изпълнителката да се шегува, че ще стои далеч от силното слънце.

В интервюто тя разкри и коя е любимата песен на Никола Цолов от нейния репертоар – това е парчето „Феромони“.