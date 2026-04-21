Огромен соленоводен крокодил нападна мъж в австралийски къмпинг

Мъж е бил нападнат от голям крокодил в северозападна Австралия, но е успял да избяга, след като се е преборил с хищника, съобщи ABC.

Според ABC инцидентът е станал в района на Кимбърли близо до град Брум, разположен на северозападния бряг на страната. Крокодилът е нападнал мъжа в популярен къмпинг на полуостров Дампиер.

Според служители по опазване на околната среда, жертвата е успяла да избяга, като е ударила животното силно по главата, но е получила сериозни наранявания. По-късно е транспортиран с хеликоптер до Кралската болница в Пърт в тежко, но стабилно състояние.

Властите са започнали разследване на инцидента и са отбелязали, че соленоводните крокодили, които представляват сериозна заплаха за хората, обитават Северна Австралия, включително района на Кимбърли.

През последните месеци в региона се наблюдава увеличение на подобни инциденти. През януари мъж е получил разкъсвания, след като е бил нападнат от триметров крокодил на същия полуостров.