Огромен соленоводен крокодил нападна мъж в австралийски къмпинг

Огромен соленоводен крокодил нападна мъж в австралийски къмпинг

21 Април, 2026 09:07, обновена 21 Април, 2026 09:12 2 133 19

Агресорът и жертвата влезли в битка, туристът се отървал, но е тежки наранявания

Огромен соленоводен крокодил нападна мъж в австралийски къмпинг - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мъж е бил нападнат от голям крокодил в северозападна Австралия, но е успял да избяга, след като се е преборил с хищника, съобщи ABC.

Според ABC инцидентът е станал в района на Кимбърли близо до град Брум, разположен на северозападния бряг на страната. Крокодилът е нападнал мъжа в популярен къмпинг на полуостров Дампиер.

Според служители по опазване на околната среда, жертвата е успяла да избяга, като е ударила животното силно по главата, но е получила сериозни наранявания. По-късно е транспортиран с хеликоптер до Кралската болница в Пърт в тежко, но стабилно състояние.

Властите са започнали разследване на инцидента и са отбелязали, че соленоводните крокодили, които представляват сериозна заплаха за хората, обитават Северна Австралия, включително района на Кимбърли.

През последните месеци в региона се наблюдава увеличение на подобни инциденти. През януари мъж е получил разкъсвания, след като е бил нападнат от триметров крокодил на същия полуостров.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 !!!!!

    22 2 Отговор
    В Австралия е пълно с всякакви гадни твари.

    Коментиран от #7

    09:18 21.04.2026

  • 2 въпросче

    18 2 Отговор
    След като знае,че на онова място има крокодили,този мъж какво прави там? Баба си ли търси?!

    09:19 21.04.2026

  • 3 кой мy дpeмe

    18 2 Отговор
    "Агресорът и жертвата влезли в битка"

    санкции нема ли да има за агресора
    веднага да се засрами и да не яде повече месо и да стане тревопасно

    09:19 21.04.2026

  • 4 Веднъж

    14 0 Отговор
    Правих секс с един женски такъв !Няколко пъти се опитва да ме изяде...

    09:20 21.04.2026

  • 5 електрошок

    4 3 Отговор
    Този соленоводен крокодил трябва да бъде нападнат от соленоводна акула-5-6 метрова с 200-300 остри и големи зъба.

    09:25 21.04.2026

  • 6 Будител

    14 0 Отговор
    Добре ,че не е нападнал офиса на факти

    Коментиран от #12

    09:25 21.04.2026

  • 7 Будител

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "!!!!!":

    То и в България има доста гадни твари...еле парламента

    09:28 21.04.2026

  • 8 Лопата Орешник

    13 2 Отговор
    Живял съм в Брисбейн и честно казано дори там има опасност, а какво остава за по диви кътчета!! Новината щеше да е интересна ако някой не е бил нападнат!! Има кофти местенца по света!! Във Флорида хората по три пъти проверяват преди да цопнат в басейна!! Алигатори на всяка крачка!

    Коментиран от #14

    09:43 21.04.2026

  • 9 Тц, тц, тц!

    8 0 Отговор
    Много як австралиец! Ударил крокодила по главата и оня го пуснал! А нас ни пускат по пързалката.😂

    09:47 21.04.2026

  • 10 Гладен !

    2 2 Отговор
    Гладен !

    Е Бил !

    Човека !



    „Те Ти !

    И Закуска !

    10:01 21.04.2026

  • 11 Механик

    5 0 Отговор
    Олееее! Ми може ли да дойде в България?! Може! Ей я де е Австралия. За половин ден ще прецапа границата и е в Шумен при пантерата.

    10:17 21.04.2026

  • 12 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Будител":

    Гарван гавану око не вади и корокодил, крокодила не напада.
    Още повече, че крокодилите имат алергия от алкохолици. А мястото за което говориш е пълно с такива. Особено "главния". Той е заман пиян.

    10:19 21.04.2026

  • 13 Кики

    1 2 Отговор
    Защо просто е ги избият, щом правят такива бели? Животински геноцид?

    Коментиран от #18

    10:26 21.04.2026

  • 14 Сила

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Лопата Орешник":

    Най "готини " са паяците red back , миниатюрни и смъртоносни ....крият се в дрехите и обувките , няма шанс да ги видиш докато не ги усетиш !!!

    10:30 21.04.2026

  • 15 Дънди Крокодила

    11 0 Отговор
    Австралийците са много корави мъжаги
    Сърфират на 7 метрови вълни,бият са с крокодили
    Трепат най-отеовните змии ,съжителсват с най-отеовни животни карат ТИРове кросове мотори и АТVта по 3-4000 км в пустинята и австралийския буш

    Коментиран от #16

    10:39 21.04.2026

  • 16 Сила

    9 0 Отговор

    До коментар #15 от "Дънди Крокодила":

    Все пак са потомци на каторжници , авантюристи и бегълци от закона !!! А и климата допринася ....или гориш , или се давиш , умираш от суша , наводнения , глад и жажда и почти всичко живо се опитва да те изяде или убие ( включително и растенията !)

    10:46 21.04.2026

  • 17 Хохохооо

    5 0 Отговор
    Тоя коркодил ако срещне Шиши, сигурно ше умре от уплах и инфаркт.

    12:00 21.04.2026

  • 18 Будител

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Кики":

    Има дори и ферми.
    .Кожа за чамти и обувки, ботуши... А месото дори го изнасят. В Германия има много крокодилско месо...също и кенгуру

    17:43 21.04.2026

  • 19 хихих

    0 0 Отговор
    Да не е била Тоца Крокодила?!

    19:36 21.04.2026