Огромен соленоводен крокодил нападна мъж в австралийски къмпинг

Мъж е бил нападнат от голям крокодил в северозападна Австралия, но е успял да избяга, след като се е преборил с хищника, съобщи ABC.
Според ABC инцидентът е станал в района на Кимбърли близо до град Брум, разположен на северозападния бряг на страната. Крокодилът е нападнал мъжа в популярен къмпинг на полуостров Дампиер.
Според служители по опазване на околната среда, жертвата е успяла да избяга, като е ударила животното силно по главата, но е получила сериозни наранявания. По-късно е транспортиран с хеликоптер до Кралската болница в Пърт в тежко, но стабилно състояние.
Властите са започнали разследване на инцидента и са отбелязали, че соленоводните крокодили, които представляват сериозна заплаха за хората, обитават Северна Австралия, включително района на Кимбърли.
През последните месеци в региона се наблюдава увеличение на подобни инциденти. През януари мъж е получил разкъсвания, след като е бил нападнат от триметров крокодил на същия полуостров.
3 кой мy дpeмe
санкции нема ли да има за агресора
веднага да се засрами и да не яде повече месо и да стане тревопасно
6 Будител
7 Будител
До коментар #1 от "!!!!!":То и в България има доста гадни твари...еле парламента
Гладен !
Е Бил !
Човека !
„Те Ти !
И Закуска !
12 Механик
До коментар #6 от "Будител":Гарван гавану око не вади и корокодил, крокодила не напада.
Още повече, че крокодилите имат алергия от алкохолици. А мястото за което говориш е пълно с такива. Особено "главния". Той е заман пиян.
До коментар #8 от "Лопата Орешник":Най "готини " са паяците red back , миниатюрни и смъртоносни ....крият се в дрехите и обувките , няма шанс да ги видиш докато не ги усетиш !!!
15 Дънди Крокодила
Сърфират на 7 метрови вълни,бият са с крокодили
Трепат най-отеовните змии ,съжителсват с най-отеовни животни карат ТИРове кросове мотори и АТVта по 3-4000 км в пустинята и австралийския буш
16 Сила
До коментар #15 от "Дънди Крокодила":Все пак са потомци на каторжници , авантюристи и бегълци от закона !!! А и климата допринася ....или гориш , или се давиш , умираш от суша , наводнения , глад и жажда и почти всичко живо се опитва да те изяде или убие ( включително и растенията !)
До коментар #13 от "Кики":Има дори и ферми.
.Кожа за чамти и обувки, ботуши... А месото дори го изнасят. В Германия има много крокодилско месо...също и кенгуру
