Мрежата се нахвърли върху Мария - оперирала носа на дъщеря си преди абитуриентския бал

Миньончето на поп фолк жанра Мария възмути мрежата с нова снимка на дъщеря си. Тийнейджърката Марая блесна на ново фото в профила на майка си с опериран и доста окълцан нос.

Последователите на Мария не спестиха учудването и критиките си към това, което майката на Марая е позволила, още повече, че момичето още не е дори абитуриентка. Тя завършва частна гимназия тази година, но дори не е навършила 18 години, спомнят си интернет потребителите.

Новият чип нос на Марая се доказа като абсолютна мода през последните години, особено в сферата на чалгата, където Галена, Преслава, Камелия и още куп певици се сдобиха с подобни носове, заради които не приличат по нищо на себе си и според мнозина, са изгубили първоначалния си уникален чар.

По време на последната почивка на Мария и новия ѝ съпруг Теодор Петков в Монако, Марая беше с тях, а родителката ѝ гордо публикува снимки на новото ѝ носле. Разликата е очевидна, отбелязва Crimesbg.com.

„Леле, Маро, ама това Марая ли е?! Какво сте му направили на това дете, бе?! Какво му имаше на предишния ѝ нос, че трябваше на няма и 18 години да я почнете с операциите?! Освен ако не искаш да я направиш поредната шантонерка?!“, възмущават се в социалната мрежа.